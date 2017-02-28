Строительная компания разместила вакансию «кота прораба — обживателя».
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, молоко, ежегодный оплачиваемый отпуск и зарплату -15 тысяч рублей. Вакансия размещена на портале SuperJob.
Работодатель сообщил, что животные нужны, чтобы обживать новые дома для людей, которые переедут из Архангельска в Ярославль. В качестве кандидатов на должность рассматриваются только кошки породы русская голубая «Архангельская».
В августе аналогичная вакансия была открыта в Нижнем Новгороде. Там у котов зарплата больше — 20 тысяч рублей в месяц.
Поверье, что первой в новую квартиру нужно запустить кошку, существует уже не одно столетие. Есть несколько объяснений подобного обряда:
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