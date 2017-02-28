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Недвижимость и строительство

Российский застройщик ищет кота для серьёзной работы

Сегодня 10:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
d-pankratov.ru

Строительная компания разместила вакансию «кота прораба — обживателя».

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный социальный пакет, молоко, ежегодный оплачиваемый отпуск и зарплату -15 тысяч рублей. Вакансия размещена на портале SuperJob.

Работодатель сообщил, что животные нужны, чтобы обживать новые дома для людей, которые переедут из Архангельска в Ярославль. В качестве кандидатов на должность рассматриваются только кошки породы русская голубая «Архангельская».

В августе аналогичная вакансия была открыта в Нижнем Новгороде. Там у котов зарплата больше — 20 тысяч рублей в месяц.

Поверье, что первой в новую квартиру нужно запустить кошку, существует уже не одно столетие. Есть несколько объяснений подобного обряда:

  • На Руси верили, что в каждом доме обязательно живет домовой. Характер у домового мог быть разным, ему могут и не понравиться новые жильцы. Считалось: кого первым домовой увидит, на том он и будет свое зло вымещать.
  • Согласно другому объяснению, кошки очень чувствительны к тонким энергиям. Поэтому, если какое-то место в доме кошка обходит стороной, то людям тоже не стоит проводить там много времени. А куда кошка уляжется спать, туда и кровать поставить нужно.
  • По еще одной версии, кошка считалась символом достатка и процветания. По этой причине, когда запускают кошку в новую квартиру.

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Комментарии 6
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читатель
15 1
Ау, местные застройщики, наш Кот ищет работу, зарплата 15-20 устроит вполне, плюс соцпакет. Порода Кузнецкая блатная. Весь негатив в квартире убивает одним взглядом.
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Андрей
13 4
Забавно,людей уже ниже принтуса опускают,кошкам зарплату больше
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Вадим
5 0
Коли трудоустройство официальное, то к работнику предъявляется ряд требований. Как минимум достижение 16-ти летнего возраста. Можно с четырнадцати, если кошак получил общее образование, при этом с письменного согласия папы-кота или мамы-кошки
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прохожий
0 1
зп класс "-15т.р", т.е коты еще платить стройфирме?
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