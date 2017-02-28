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Стала известна дата официального открытия сезона в Шерегеше

Сегодня 11:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Вперёдроссия.рф

Открытие запланировано на середину ноября.

Официально зимний сезон откроют 18 ноября, рассказали сотрудники одного из отеля в Шерегеше.

Эту же дату назвали и в областной администрации.

Сейчас подготовка к открытию сезона уже идёт полным ходом. В этот день все подъёмники и заведения в Шерегеше заработают в полную силу. А также на горе начнут работать спасатели.

Однако не исключено, что открытие сезона могут перенести на другое число. Посколько пока, как сообщают туристы, снега в Шерегеша недостаточно.

Также сотрудники отеля рассказали, что большинство номеров на 18−19 ноября уже забронировано. Поэтому, если вы планируете побывать в Шерегеше в эти дни — самое время позаботиться об организации отдыха.

Напомним, что снег в Шерегеше выпал совсем недавно — 25 октября. ВашГород.ру ранее сообщал, что этой зимой в горнолыжном центре будут работать 66 гостиниц и 19 подъёмников, из которых два откроются впервые.

Комментарии 3
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хрен с горы
11 0
Аманагельды первого с горы спустите
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Аманагельды первого с горы спустите
Заслужил.
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Аманагельды первого с горы спустите
Можно даже лыжи не давать))
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