За девять месяцев Роспотребнадзор проверил 135 точек реализации плодовоовощной продукции. Под контроль попали магазины и предприятия общественного питания.
При проверке исследовали свыше тысячи проб, в результате выяснилось, что репчатый лук из Казахстана и томаты из Узбекистана не соответствовали санитарно-химическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Всего за девять месяцев забраковали 39 партий овощей объёмом почти 800 килограммов, часть из них — импортные. Причинами указывают отсутствие необходимых документов и продажу испорченных овощей. Запрещённую продукцию за этот период в регионе не продавали.
В результате составили 83 протокола об административных правонарушениях на сумму 900 тысяч рублей.
Кузбассовцам рекомендуют покупать овощи и фрукты в магазинах, супермаркетах, на рынках. Не следует закупаться у частных лиц в местах неорганизованной торговли.
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