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Кузбасских предпринимателей оштрафовали на миллион за испорченные овощи

Сегодня 11:35
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tagilka.ru

За девять месяцев Роспотребнадзор проверил 135 точек реализации плодовоовощной продукции. Под контроль попали магазины и предприятия общественного питания.

При проверке исследовали свыше тысячи проб, в результате выяснилось, что репчатый лук из Казахстана и томаты из Узбекистана не соответствовали санитарно-химическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего за девять месяцев забраковали 39 партий овощей объёмом почти 800 килограммов, часть из них — импортные. Причинами указывают отсутствие необходимых документов и продажу испорченных овощей. Запрещённую продукцию за этот период в регионе не продавали.

В результате составили 83 протокола об административных правонарушениях на сумму 900 тысяч рублей.

Кузбассовцам рекомендуют покупать овощи и фрукты в магазинах, супермаркетах, на рынках. Не следует закупаться у частных лиц в местах неорганизованной торговли.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
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Я бы в духе трудового и политического подъема раздавил все эти продукты бульдозером, а видео уничтожения отправил пиндосам - пусть гадают нашу душу патриотическую .
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z
0 0
Странно, лентяйку и других федеральных не штрафуют, а предпринимателей штрафуют. Ущерб здоровью и финансам получил народ. В чем смысл?
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