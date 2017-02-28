За девять месяцев Роспотребнадзор проверил 135 точек реализации плодовоовощной продукции. Под контроль попали магазины и предприятия общественного питания.

При проверке исследовали свыше тысячи проб, в результате выяснилось, что репчатый лук из Казахстана и томаты из Узбекистана не соответствовали санитарно-химическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего за девять месяцев забраковали 39 партий овощей объёмом почти 800 килограммов, часть из них — импортные. Причинами указывают отсутствие необходимых документов и продажу испорченных овощей. Запрещённую продукцию за этот период в регионе не продавали.

В результате составили 83 протокола об административных правонарушениях на сумму 900 тысяч рублей.

Кузбассовцам рекомендуют покупать овощи и фрукты в магазинах, супермаркетах, на рынках. Не следует закупаться у частных лиц в местах неорганизованной торговли.