Банк России планирует расширить круг информации, по которой оценивают заёмщиков.

Сейчас решение о выдаче кредита принимается на основе справки о доходах и кредитной истории. Последняя формируется за счёт данных об обслуживании предыдущих кредитов, а также фактов невыплат долгов по ЖКХ, алиментам, услугам связи. Однако многие сведения о финансовой дисциплине человека остаются за рамками кредитного досье.

Центробанк намерен восполнить пробел и создать единое информационное пространство, в которое будут включены данные по страховым взносам ПФР, сведения налоговой службы, судебных приставов, Росреестра, ГИБДД и других госорганов. Чтобы объединить всю эту информацию, предлагается организовать некое центральное бюро кредитных историй.

Также в числе инициатив Банка России — снять ограничения на использование общедоступных данных о заёмщиках в интернете, в частности, в соцсетях. На основе таких расширенных кредитных историй ЦБ планирует ввести обязательную оценку долговой нагрузки. Она будет рассчитываться как отношение платежей по всем кредитам к доходу заёмщика, пишет «Российская газета».

Как уже писал ВашГород.ру, ранее о намерении оценивать потенциального заёмщика по поведению в соцсетях заявлял Сбербанк. А крупные кредитные организации уже включились в пилотный проект по анализу платёжеспособности россиян на основе их транзакций по пластиковым картам. В октябре правительство России предложило облегчить процесс выплат по просроченным кредитам.