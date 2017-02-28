Немногие водители помнят о необходимости установки знака «Шипы». Если проигнорировать эти требования, то можно нарваться на предупреждение, штраф или запрет на эксплуатацию авто.

Штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.

Но как сообщает портал pravo-auto.com, инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.

Знак на авто должен уже быть наклеен в зимний период с декабря по март. Ну, а если вы предпочитаете кататься с этим знаком круглый год, то прямого запрета на наличие такой наклейки летом в законе нет. Значит, нет и штрафов. Большинство автолюбителей ездят с этим знаком постоянно.