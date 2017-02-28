Немногие водители помнят о необходимости установки знака «Шипы». Если проигнорировать эти требования, то можно нарваться на предупреждение, штраф или запрет на эксплуатацию авто.
Штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.
Но как сообщает портал pravo-auto.com, инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.
Знак на авто должен уже быть наклеен в зимний период с декабря по март. Ну, а если вы предпочитаете кататься с этим знаком круглый год, то прямого запрета на наличие такой наклейки летом в законе нет. Значит, нет и штрафов. Большинство автолюбителей ездят с этим знаком постоянно.
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Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?
Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?
_________
Подозреваю,все знаки они уже выкупили...
А если серьезно,остановили машину,сделали замечание и выдали знак,посоветовав быть предельно осторожным на период гололеда и вообще на дороге....обязательно пожелав счастливого пути .
Самодурство из-за 25 рублей разводить порожнюю демагогию и отказываться сообщить участникам дорожного движения о сокращенном из-за ошиповки тормозном пути автомобиля.
Самодурство из-за 25 рублей разводить порожнюю демагогию и отказываться сообщить участникам дорожного движения о сокращенном из-за ошиповки тормозном пути автомобиля.
А вот на летней ездят единицы. Их проще заставить себе таблички лепить, с буквой "Л", - резина летняя, тормозной путь длинный!
Всё же думаю это кто то свой бизнес по продаже бумажек проталкивает с помощью дорожной полиции.
Если у ж на то пошло, то почему заставляют таблички лепить ТОЛЬКО на легковой транспорт?
У грузового, пассажирского и спец транспорта, разве тормозной путь на льду не увеличивается?
_________
Подозреваю,все знаки они уже выкупили...
А если серьезно,остановили машину,сделали замечание и выдали знак,посоветовав быть предельно осторожным на период гололеда и вообще на дороге....обязательно пожелав счастливого пути .
А вот на летней ездят единицы. Их проще заставить себе таблички лепить, с буквой "Л", - резина летняя, тормозной путь длинный!
Всё же думаю это кто то свой бизнес по продаже бумажек проталкивает с помощью дорожной полиции.
Если у ж на то пошло, то почему заставляют таблички лепить ТОЛЬКО на легковой транспорт?
У грузового, пассажирского и спец транспорта, разве тормозной путь на льду не увеличивается?
Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?