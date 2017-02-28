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ДПС может запретить эксплуатировать автомобиль за отсутствие знака «Шипы»

Сегодня 11:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Немногие водители помнят о необходимости установки знака «Шипы». Если проигнорировать эти требования, то можно нарваться на предупреждение, штраф или запрет на эксплуатацию авто.

Штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.

Но как сообщает портал pravo-auto.com, инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.

Знак на авто должен уже быть наклеен в зимний период с декабря по март. Ну, а если вы предпочитаете кататься с этим знаком круглый год, то прямого запрета на наличие такой наклейки летом в законе нет. Значит, нет и штрафов. Большинство автолюбителей ездят с этим знаком постоянно.

Комментарии 14
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s
13 0
Лучше бы запрещали движение авто за отсутствие знаков "дятел" и "чайник"......
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*
6 3
Лучше бы запрещали движение авто за отсутствие знаков "дятел" и "чайник"......
и "обезьяна с гранатой"
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мдаа...
27 0
Интересно, хоть одно ДТП произошло из-за отсутствия знака "Ш"?
Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?
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аватар
Седой 14423
4 13
Интересно, хоть одно ДТП произошло из-за отсутствия знака "Ш"?
Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?
Самодурство из-за 25 рублей разводить порожнюю демагогию и отказываться сообщить участникам дорожного движения о сокращенном из-за ошиповки тормозном пути автомобиля.
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местный-2
19 3
"А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак"
_________
Подозреваю,все знаки они уже выкупили...
А если серьезно,остановили машину,сделали замечание и выдали знак,посоветовав быть предельно осторожным на период гололеда и вообще на дороге....обязательно пожелав счастливого пути .
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Горожанин
9 0
Седой:
Самодурство из-за 25 рублей разводить порожнюю демагогию и отказываться сообщить участникам дорожного движения о сокращенном из-за ошиповки тормозном пути автомобиля.
Я Вам напомню для чего в СССР стали вешать знак "Ш". А для того, чтобы участники движения могли увидеть, что впереди едет транспортное средство, у которого могут вылететь шипы и попасть в лобовое стекло..... На данный момент, шипованные колёса, поверьте мне)))) бывают от разных производителей... Как качественный, такие как Хакка - 9.... и Китай.... тормозной путь у всех разный... хотя и шипы.. А почему про АБС все молчат, может тоже знак повесить..
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мдаа...
4 0
Седой:
Самодурство из-за 25 рублей разводить порожнюю демагогию и отказываться сообщить участникам дорожного движения о сокращенном из-за ошиповки тормозном пути автомобиля.
Думаю, что в холодное время года водители поголовно ездят на зимней резине, с шипами или на липучках.
А вот на летней ездят единицы. Их проще заставить себе таблички лепить, с буквой "Л", - резина летняя, тормозной путь длинный!
Всё же думаю это кто то свой бизнес по продаже бумажек проталкивает с помощью дорожной полиции.
Если у ж на то пошло, то почему заставляют таблички лепить ТОЛЬКО на легковой транспорт?
У грузового, пассажирского и спец транспорта, разве тормозной путь на льду не увеличивается?
ответить
аватар
мдаа...
2 0
"А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак"
_________
Подозреваю,все знаки они уже выкупили...
А если серьезно,остановили машину,сделали замечание и выдали знак,посоветовав быть предельно осторожным на период гололеда и вообще на дороге....обязательно пожелав счастливого пути .
Они вам пожелают, правда взяв с вас 500 рублей и поставив на прикол.
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Ъ
5 0
Нужно дороги поддерживать в таком состоянии, чтобы шипы не нужны были. В некоторых странах шипы и цепи противоскольжения не разрешены.
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Ъ
1 0
Я Вам напомню для чего в СССР стали вешать знак "Ш". А для того, чтобы участники движения могли увидеть, что впереди едет транспортное средство, у которого могут вылететь шипы и попасть в лобовое стекло..... На данный момент, шипованные колёса, поверьте мне)))) бывают от разных производителей... Как качественный, такие как Хакка - 9.... и Китай.... тормозной путь у всех разный... хотя и шипы.. А почему про АБС все молчат, может тоже знак повесить..
Покупаешь резину "Снежинка", шипы на нашем машзаводе, сверлишь отверстия и клей, шипуешь в 6 дорожек... В лобовик шип не мог попасть, а вот арку колеса собственного автомобиля пробивал насквозь.
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аватар
Ъ
1 0
Думаю, что в холодное время года водители поголовно ездят на зимней резине, с шипами или на липучках.
А вот на летней ездят единицы. Их проще заставить себе таблички лепить, с буквой "Л", - резина летняя, тормозной путь длинный!
Всё же думаю это кто то свой бизнес по продаже бумажек проталкивает с помощью дорожной полиции.
Если у ж на то пошло, то почему заставляют таблички лепить ТОЛЬКО на легковой транспорт?
У грузового, пассажирского и спец транспорта, разве тормозной путь на льду не увеличивается?
Ездили на резине "л" - лысая. На выстрел колеса уходили!
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123
5 0
Ш - шипы, Л - "липучка", АБС , *** срок вождения, масса автомобиля, состояние и тип дорожного покрытия, погодные условия... что еще я должна наклеить на заднее стекло авто, чтобы водятлы во главе с гаишниками почитали ПДД? Там черным по белому написано: " соблюдать дистанцию и скоростной режим в соответствии с погодными условиями". Для кретинов в погонах: когда холодно и зима - дальше от впередиидущего авто и нежнее с педалью газа. Для полных кретинов: газ крайняя справа.
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Андрей
1 0
Ха,если знак Ш наклеил,а резина летняя,штрафа не будет,это нормально
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z
1 0
Интересно, хоть одно ДТП произошло из-за отсутствия знака "Ш"?
Что же инспектора ГАИ не запрещают к эксплуатации неисправные дороги, разрешают разъезжать по городу огромным, тяжеленным автопоездам и карьерным самосвалам?
Или производитель этих бумажек подсуетился?
А какое самодурство на очереди, какие знаки заставят покупать завтра?
Да им бы догибэдэдиться до вашего кошелька, вот их смысл существования.
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