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В Кемерове с помощью уникальной операции спасли жизнь новорождённого

Сегодня 12:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lj-top.ru

Кемеровские врачи спасли жизнь новорождённого с помощью уникальной операции.

Операцию делали в два этапа. Близнецы родились преждевременно, у одного из них были недостаточно развиты лёгкие, низкий вес и порок — атрезия пищевода. Малыш не мог есть — пищевод не соединился с желудком, без вмешательства врачей ребёнку грозила скорая смерть.

Сначала восстановили дыхание малыша хирургическим путём, а для кормления установили гастростому — искусственный вход в желудок.

Через три недели выполнили вторую часть операции — через маленькие проколы хирурги при помощи особых инструментов создали пищевод.

«Конечно, операцию можно было провести в один приём, но другим, очень травматичным способом», — прокомментировал замдиректора областной детской клинической больницы Константин Ковальков.

Сейчас маленький пациент способен сам есть и дышать.

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