Порой преодолеть подземный переход — настоящее испытание, особенно если речь идёт об инвалидах-колясочниках и родителях с детьми.

Проблема доступной городской среды в Новокузнецке — одна из самых актуальных. Новокузнечане довольно часто жалуются на неприспособленность города для особенных людей.

Очередное обращение от горожанки опубликовали на сайте «Банк идей». Новокузнечанка Елена рассказали, что подземные переходы, коих в Новокузнецке множество, абсолютно не благоустроены. И это вызывает массу неудобств для горожан.

«Неудобные пандусы для спуска, подъёма колясок с детьми. С пандусов невозможно спустить коляску, не врезавшись в торговый ларёк, стоящий сразу, почти впритык, снизу. Коляску опять же трудно развернуть на 80-сантиметровой ровной площадке перед пандусом. Я уже не говорю о инвалидах-колясочниках», — написала горожанка.

Кроме всего прочего, возмущение вызывает и заполненность подземок ларьками и торговыми точками.

«Сделали больше чем на половину подземки торговые ларьки, в которых хлам и мусор. В час пик там невозможно протиснуться», — добавила Елена.

Напомним, что ВашГород.ру неоднократно писал о пандусах, котрые непригодны для использования.