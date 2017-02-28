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Новокузнечане считают подземные переходы непригодными

Сегодня 12:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kirovnet.ru

Порой преодолеть подземный переход — настоящее испытание, особенно если речь идёт об инвалидах-колясочниках и родителях с детьми.

Проблема доступной городской среды в Новокузнецке — одна из самых актуальных. Новокузнечане довольно часто жалуются на неприспособленность города для особенных людей.

Очередное обращение от горожанки опубликовали на сайте «Банк идей». Новокузнечанка Елена рассказали, что подземные переходы, коих в Новокузнецке множество, абсолютно не благоустроены. И это вызывает массу неудобств для горожан.

«Неудобные пандусы для спуска, подъёма колясок с детьми. С пандусов невозможно спустить коляску, не врезавшись в торговый ларёк, стоящий сразу, почти впритык, снизу. Коляску опять же трудно развернуть на 80-сантиметровой ровной площадке перед пандусом. Я уже не говорю о инвалидах-колясочниках», — написала горожанка.

Кроме всего прочего, возмущение вызывает и заполненность подземок ларьками и торговыми точками.

«Сделали больше чем на половину подземки торговые ларьки, в которых хлам и мусор. В час пик там невозможно протиснуться», — добавила Елена.

Напомним, что ВашГород.ру неоднократно писал о пандусах, котрые непригодны для использования.

Комментарии 6
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Димон
24 5
А сам город пригодный для жизни? С такой водой и воздухом?
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Ксюша
2 10
Во многих перехода продаются нужные вещи. Я коляску спокойно спускала и поднимала. Ничего все нормально. А вот об инвалидах надо заботиться. И это относится не только к колясочникам, но и к родителям которые не могут спустить коляску.
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АВИАПАРК
2 5
А сам город пригодный для жизни? С такой водой и воздухом?
В каком городе ? Уса, Мрассу, Кондома кристально чистые впадают на юге в главную реку новокузнецкой агломерациию. Аба входит в Томь и отправляется на север, там воздух Азота, невозможно жить имеешь ввиду воду в Щеглах ?
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Ъ
13 0
На Металлургов оба перехода пригодны. У дома 44 требуется ремонт пола, а у дома 56 - застеклить двери. На Кирова переходы, как в фильмах ужасов.
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Диво
0 1
А об велосипедиста с детьми кто нибудь подумал?? Нереально спуститься с великом подмышкой и держа ребёнка хотя бы за руку!зато полоски на безобразном разбитом,типа дорожка для великов ,нарисовали.Позаботились же(((
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z
1 0
Наверно, просто чиговноежики верят, что прилетит камета и все настанет звездец, то есть что завтра не будет - живут одним днем.
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