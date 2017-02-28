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Кемеровчан зовут в мечеть на день открытых дверей

Сегодня 12:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Кемеровчан приглашают на день открытых дверей в мечеть «Мунира».

Мероприятие назначили на 12 ноября, гостей приглашают к 14:00.

«Приглашаем людей всех национальностей, всех вероисповеданий, всех возрастов, всех философских и политических взглядов», — говорится в анонсе.

Посетителям расскажут о культуре и жизни мусульман, об основах ислама — организаторы подготовят целую познавательную программу. Пришедших угостят чаем и ответят на интересующие вопросы.

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