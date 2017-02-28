Кемеровчан приглашают на день открытых дверей в мечеть «Мунира».
Мероприятие назначили на 12 ноября, гостей приглашают к 14:00.
«Приглашаем людей всех национальностей, всех вероисповеданий, всех возрастов, всех философских и политических взглядов», — говорится в анонсе.
Посетителям расскажут о культуре и жизни мусульман, об основах ислама — организаторы подготовят целую познавательную программу. Пришедших угостят чаем и ответят на интересующие вопросы.
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