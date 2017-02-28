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Узнай Новокузнецк: угадай места на снимке и получи приз

Сегодня 07:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру совместно с реалити-квестом «Паранойя» предлагает читателям испытать свою визуальную память.

Мы опубликуем три кусочка фотографий. Ваша задача — угадать, что на снимках. Тот, кто первым напишет правильные ответы в комментариях ко всем трём снимкам, получит сертификат на любой квест от «Паранойи». Внимание: ответы в духе «Где-то на Запсибе» не будут считаться верными. А вот «улица Металлургов, место у магазина «Гастроном № 1» или «Остановка «Левый берег» — вполне, но больше шансов на победу у подробных ответов с указанием адреса или наименования объекта.

Важно: прежде чем писать комментарий, зарегистрируйтесь на ВашГород.ру и укажите действующую электронную почту. Через неё мы и свяжемся с победителем.

Комментарии 2
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Елена
0 0
фотография №2. Конечная остановка в Абашево. Налево поворот в сторону центра, направо поворот в район 3/4
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Культурный человек.
0 0
Какая красота на снимках. "помойка"...
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