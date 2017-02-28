ВашГород.ру совместно с реалити-квестом «Паранойя» предлагает читателям испытать свою визуальную память.

Мы опубликуем три кусочка фотографий. Ваша задача — угадать, что на снимках. Тот, кто первым напишет правильные ответы в комментариях ко всем трём снимкам, получит сертификат на любой квест от «Паранойи». Внимание: ответы в духе «Где-то на Запсибе» не будут считаться верными. А вот «улица Металлургов, место у магазина «Гастроном № 1» или «Остановка «Левый берег» — вполне, но больше шансов на победу у подробных ответов с указанием адреса или наименования объекта.

Важно: прежде чем писать комментарий, зарегистрируйтесь на ВашГород.ру и укажите действующую электронную почту. Через неё мы и свяжемся с победителем.