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Власти заявили о снижении безработицы в России

Сегодня 12:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yuga.ru

Безработица в России в сентябре опустилась до годового минимума 5,2 процента.

Число работающих увеличилось на 254 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина экономики», пишут «Известия».

Отмечается, что такое снижение уровня безработицы в нашей стране произошло впервые с 2014 года. Сейчас уровень безработицы в России сопоставим с развитыми странами. Для сравнения, в Японии он оценивается в 2,8 процента, Германии — 3,8 процента, Китае — 4 процента, США — 4,3 процента, Великобритании — 4,4 процента. При этом в некоторых европейских странах число безработных превышает 10 процентов. Например, в Италии, Испании и Греции.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что по прогнозам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, в ближайшие годы без работы могут остаться около 3 миллионов россиян. Эксперты предрекают массовую безработицу для 10 миллионов жителей России.

Комментарии 4
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Димон
27 0
Точно-точно, и зарплаты выросли ))
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Серый
11 0
Чем меньше живого народа - тем меньше безработица! И это логично...
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Армянский коммунист
8 0
И в остальном
прекрасная маркиза,
всё хорошо,
всё хорошо.
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