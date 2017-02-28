Безработица в России в сентябре опустилась до годового минимума 5,2 процента.

Число работающих увеличилось на 254 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина экономики», пишут «Известия».

Отмечается, что такое снижение уровня безработицы в нашей стране произошло впервые с 2014 года. Сейчас уровень безработицы в России сопоставим с развитыми странами. Для сравнения, в Японии он оценивается в 2,8 процента, Германии — 3,8 процента, Китае — 4 процента, США — 4,3 процента, Великобритании — 4,4 процента. При этом в некоторых европейских странах число безработных превышает 10 процентов. Например, в Италии, Испании и Греции.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что по прогнозам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, в ближайшие годы без работы могут остаться около 3 миллионов россиян. Эксперты предрекают массовую безработицу для 10 миллионов жителей России.