Житель Новокузнецка разместил на совей страничке экстремистские материалы, за что поплатился.
За запрещённые материалы в соцсети против нарушителя составили протокол. Его обвинили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и в распространении экстремистских материалов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД.
Теперь новокузнечанину предстоит провести за решёткой две недели — по семь суток за каждый экстремистский материал, который он опубликовал, пишет Novokuznetsk.su.
Представитель Центра по борьбе с коррупцией отметил, что к неприятным последствиям могут привести не только запрещённые материалы, размещённые на личной странице, но лайки, которые жители ставят на сомнительные записи и фото.
Чтобы не попасть впросак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов. Они размещены на сайте в разделе «Экстремизму — нет!»
ВашГород.ру также рассказывал, как в Кемеровской области обстоят дела с экстремизмом.
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Неправда.
Описанным способом можно лишь впросак попасть,а вот чтобы попасть в просак,нужно работать изготовителем канатов на станке(просаке) и запутаться бородой в веревках.
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
Это в духе Аман Гумирыча по отношению к Всея Руси Владимир Владимировичу.
Я понял так, раз уж консультации дает глубоко "компетентный" Центр - по борьбе с коррупцией, - кто РЕАЛЬНО против коррупции или лайкнул материал о фактах коррупции - тот и ЭКСТРЕМИСТ ! Заслуживает срок .... !
И это правильно !
Искореним борцов с коррупцией в зародыше, тьфу на них ! ( Алишер Бурханович Усманов, прости за плагиат!)
Чтобы не попасть в просак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов
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Неправда.
Описанным способом можно лишь впросак попасть,а вот чтобы попасть в просак,нужно работать изготовителем канатов на станке(просаке) и запутаться бородой в веревках.
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
в Штатах так посадят за это или застрелят
а призыв к революции не экстремизм ?
в Штатах так посадят за это или застрелят
Запретить революцию невозможно, она результат Научно-Технического Прогресса (НТП), самосознания общества в социальном смысле. Если власть использует достижения НТП на благо общества, то революция происходит мирно и незаметно. Если власть использует НТП, для нанесения ущерба обществу и во вред ему, то революцию это не отменит - отменит лишь мирный переход к качественному преобразованию общества.
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
Тебя??? За экстремизм???
Очень хорошо о себе думаешь! Экстремист из тебя, как из моего члена- отвёртка.
Ты- бабка на лавочке, интеллигентишка кухонный, опарыш офисный и сетевой баламут. Не более
Запретить революцию невозможно, она результат Научно-Технического Прогресса (НТП), самосознания общества в социальном смысле. Если власть использует достижения НТП на благо общества, то революция происходит мирно и незаметно. Если власть использует НТП, для нанесения ущерба обществу и во вред ему, то революцию это не отменит - отменит лишь мирный переход к качественному преобразованию общества.