Житель Новокузнецка разместил на совей страничке экстремистские материалы, за что поплатился.

За запрещённые материалы в соцсети против нарушителя составили протокол. Его обвинили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и в распространении экстремистских материалов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Теперь новокузнечанину предстоит провести за решёткой две недели — по семь суток за каждый экстремистский материал, который он опубликовал, пишет Novokuznetsk.su.

Представитель Центра по борьбе с коррупцией отметил, что к неприятным последствиям могут привести не только запрещённые материалы, размещённые на личной странице, но лайки, которые жители ставят на сомнительные записи и фото.

Чтобы не попасть впросак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов. Они размещены на сайте в разделе «Экстремизму — нет!»

ВашГород.ру также рассказывал, как в Кемеровской области обстоят дела с экстремизмом.