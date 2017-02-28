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Лайки с последствиями — кузбассовца наказали за экстремизм в соцсети

Сегодня 13:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ohs.me.uk

Житель Новокузнецка разместил на совей страничке экстремистские материалы, за что поплатился.

За запрещённые материалы в соцсети против нарушителя составили протокол. Его обвинили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и в распространении экстремистских материалов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

Теперь новокузнечанину предстоит провести за решёткой две недели — по семь суток за каждый экстремистский материал, который он опубликовал, пишет Novokuznetsk.su.

Представитель Центра по борьбе с коррупцией отметил, что к неприятным последствиям могут привести не только запрещённые материалы, размещённые на личной странице, но лайки, которые жители ставят на сомнительные записи и фото.

Чтобы не попасть впросак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов. Они размещены на сайте в разделе «Экстремизму — нет!»

ВашГород.ру также рассказывал, как в Кемеровской области обстоят дела с экстремизмом.

Комментарии 12
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хрен с горы
16 0
А комментарии про угольный беспредел тоже экстремизм?
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Седой 14423
1 7
Чтобы не попасть в просак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов
------------------------------------------------
Неправда.
Описанным способом можно лишь впросак попасть,а вот чтобы попасть в просак,нужно работать изготовителем канатов на станке(просаке) и запутаться бородой в веревках.
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Дон Хенаро 49358
7 5
А комментарии про угольный беспредел тоже экстремизм?
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
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Я так кумекаю:
12 4
К Представителю Центра по борьбе с коррупцией, на всякий "незаконный" случай, ВГ отнеслась с уважухой, написав, что он не отметИЛ, а "отметиЛИ" - т.е. даже за глаза на "ВЫ" - это по-нашему !
Это в духе Аман Гумирыча по отношению к Всея Руси Владимир Владимировичу.
Я понял так, раз уж консультации дает глубоко "компетентный" Центр - по борьбе с коррупцией, - кто РЕАЛЬНО против коррупции или лайкнул материал о фактах коррупции - тот и ЭКСТРЕМИСТ ! Заслуживает срок .... !
И это правильно !
Искореним борцов с коррупцией в зародыше, тьфу на них ! ( Алишер Бурханович Усманов, прости за плагиат!)
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Армянский коммунист
3 0
Седой:
Чтобы не попасть в просак и не лайкнут запрещённую запись стоит ознакомиться со списком таких материалов
------------------------------------------------
Неправда.
Описанным способом можно лишь впросак попасть,а вот чтобы попасть в просак,нужно работать изготовителем канатов на станке(просаке) и запутаться бородой в веревках.
Профессия роли не играет, чтоб попасть в просак,достаточно быть мужиком.
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!
6 0
Хороший способ решить проблемы - заткнуть рот!
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Артём 11163
0 0
Дон Хенаро:
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
а призыв к революции не экстремизм ?
в Штатах так посадят за это или застрелят
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Миша
4 0
Артём:
а призыв к революции не экстремизм ?
в Штатах так посадят за это или застрелят
Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности.
Запретить революцию невозможно, она результат Научно-Технического Прогресса (НТП), самосознания общества в социальном смысле. Если власть использует достижения НТП на благо общества, то революция происходит мирно и незаметно. Если власть использует НТП, для нанесения ущерба обществу и во вред ему, то революцию это не отменит - отменит лишь мирный переход к качественному преобразованию общества.
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Блашик
2 5
Дон Хенаро:
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
Ты за всех не говори,ты за себя говори,что ты конкретно собираешься делать 5.11.2017.Или как всегда из-за кустов подстрекать других ?
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просак
15 9
Дон Хенаро:
Скоро любой комментарий негативный в сторону власти будет экстремизмом...
"5.11 Артподготовка" ищем в интернете...Не ждем, а готовимся!
ВГ, не сочтите за экстремизм)
отвечу за ВГ:
Тебя??? За экстремизм???
Очень хорошо о себе думаешь! Экстремист из тебя, как из моего члена- отвёртка.
Ты- бабка на лавочке, интеллигентишка кухонный, опарыш офисный и сетевой баламут. Не более
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z
4 0
Экстремизм? У нас весь город в экологическом экстриме живет.
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Артём 11163
0 0
Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности.
Запретить революцию невозможно, она результат Научно-Технического Прогресса (НТП), самосознания общества в социальном смысле. Если власть использует достижения НТП на благо общества, то революция происходит мирно и незаметно. Если власть использует НТП, для нанесения ущерба обществу и во вред ему, то революцию это не отменит - отменит лишь мирный переход к качественному преобразованию общества.
скажите, так в Киргизии, к примеру, несколько раз произошли качественные преобразования, получается ?
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