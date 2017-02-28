Фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение» стал настоящим событием для российской киноиндустрии.

Грандиозность проекта поражает: фильм снимался при поддержке Министерства обороны, над спецэффектами трудились 250 человек, которые создали за 7000 часов кропотливой работы четвёртый российский фильм в формате IMAX.

Это не просто история о прибытии пришельцев в Чертаново, это история о любви, созданная с голливудским масштабом.

В прокате лента стала самым кассовым российским фильмом и собрала более 1 млрд рублей, а общее число зрителей в кинотеатрах превысило 3,7 млн человек. Для тех, кто пропустил это событие в кино, телеканал «Россия-1» покажет «Притяжение» в своём эфире 4 ноября в 20:30.

Спонсором фильма выступила новосибирская компания «Синар».

«Мы предоставили одежду: костюмы, пальто, куртки, рубашки и многое другое для актёров. Радует, что наши изделия, особенно пальто, видны и знакомы. Все задействованные модели были сшиты специально для фильма. Чувство гордости от участия в таком проекте переполняет», — рассказывает директор магазинов «Синар» в Новокузнецке Станислав Казанцев.

Компания СИНАР приняла участие в проекте в качестве партнера — фабрика предоставила необходимую одежду для актёров кинокартины: мужские классические костюмы Sinar и Sono, верхнюю одежду — мужские утепленные куртки, мужские утепленные пальто, пальто деми и плащи, женские пальто деми, в общей сложности для съемки было предоставлено около 100 моделей.

Например, пальто модели «Вилен» отлично смотрится на депутате Госдумы, роль которого исполняет актёр Никита Тарасов, в сцене первого контакта с пришельцами.

Как рассказали в компании «Синар», новосибирский производитель одежды стал одним из первых на российском рынке, кто пошёл на сотрудничество с кинематографом.

Вас также порадует новая коллекция осень-зима 2017−18. А ещё в магазинах «Синар» действует акция — два пальто по цене одного!

Адреса магазинов «Синар» в Новокузнецке: