В Москве ажиотаж.

Около магазина на Тверской улице образовалась огромная очередь. Люди ждут старта продаж юбилейной новинки от Apple — айфона X.

Места в очереди начали занимать почти за двое суток до открытия продаж. Покупатели дежурят сменами. Они принесли с собой складные стулья для отдыха, запас пищи и термосы, передаёт tvzvezda.ru.

Значительная часть ожидающих — студенты без постоянного места работы. Они хотят первыми купить гаджет для последующей перепродажи по более высокой цене.

По информации Life Shot, в очереди уже 500 человек, причём люди приехали из разных городов. Отмечается, что можно купить место поближе. К примеру, за 36-ое надо заплатить 15 тысяч рублей.

Как писал ВашГород.ру, продажи айфона X в России стартуют 3 ноября. Купить смартфон можно будет по цене от 79 900 рублей. Уникальность гаджета в том, что он способен распознавать лица и считывать эмоции человека.