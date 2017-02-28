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Россияне начали занимать очередь за айфонами X за двое суток до продажи

Сегодня 13:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
myvklive.ru

В Москве ажиотаж.

Около магазина на Тверской улице образовалась огромная очередь. Люди ждут старта продаж юбилейной новинки от Apple — айфона X.

Места в очереди начали занимать почти за двое суток до открытия продаж. Покупатели дежурят сменами. Они принесли с собой складные стулья для отдыха, запас пищи и термосы, передаёт tvzvezda.ru.

Значительная часть ожидающих — студенты без постоянного места работы. Они хотят первыми купить гаджет для последующей перепродажи по более высокой цене.

По информации Life Shot, в очереди уже 500 человек, причём люди приехали из разных городов. Отмечается, что можно купить место поближе. К примеру, за 36-ое надо заплатить 15 тысяч рублей.

Как писал ВашГород.ру, продажи айфона X в России стартуют 3 ноября. Купить смартфон можно будет по цене от 79 900 рублей. Уникальность гаджета в том, что он способен распознавать лица и считывать эмоции человека.

Комментарии 12
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Акрихин
30 1
Иби меня карась....не куй делать молодежи. Нет бы в галлерею сходить, нет давай пиндосовский телефон...тьфу мля....
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Водитель ПАЗа
5 23
Тот кто ***** что дебилы, тот завистливый нищеброд. Факт. да да да...
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Серый
12 1
Каждый сходит с ума по-своему. И масква в этом не показатель. Масква - это не Россия. Но у нас и своих скудоумных "водителей унитаза" оказывается все-таки хватает!
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Димон
7 3
Лучше телек новый купить, чтоб медведева смотреть и слушать лучше было))
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Екарный бабай
6 1
Тот кто ***** что дебилы, тот завистливый нищеброд. Факт. да да да...
Ну водитель ПАЗа,это конечно богатый интеллектуал. Интеллектуальнее только твой кондуктор.
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Шарик
3 7
Тот кто ***** что дебилы, тот завистливый нищеброд. Факт. да да да...
Если бы у тебя были деньги, ты бы не писал здесь комментарии... нищеброд
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Игорь
2 11
А наши бабушки и дедушки, такую очередь создавали в мавзолей, и ни чего....правильно сказал водитель, все кто завидует ламеры....6
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Блашик
3 0
Что самое интересное потом эти самые студенты счастливые обладатели айфонов будут в первых рядах алёшеньки навального кричать о тягостях жизни в России .
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Антон
3 0
Что самое интересное потом эти самые студенты счастливые обладатели айфонов будут в первых рядах алёшеньки навального кричать о тягостях жизни в России .
Ну ясно ж, айфонов мало завезли,жизнь тяжела))
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