Теперь маленьким пациентам и станет комфортней проходить лечение.

В Новокузнецкой городской детской клинической больнице № 4 закончили ремонтные работы. Однако ремонт сделали не во всей больнице, а только в пульмонологическом отделении.

В самой больнице пояснили, отделение открыли ещё в 1963 году. И только сейчас нашли возможность сделать ремонт.

В этом отделении лечатся дети с проблемами и патологиями бронхо-лёгочной системы. При этом среди пациентов не только новокузнечане, но и дети со всего Кузбасса.

Всего на ремонт потратили почти два миллиона рублей. Средства, как отметили в пресс-службе областной администрации, поступили из разных источников, в том числе из личных средств медучреждения.

На эти деньги приобрели новые кровати, теперь в отделении могут одновременно лечиться 60 детей. Также сделали косметический ремонт холла, коридора. Оборудовали боксы для изоляции особых больных.

Поскольку в отделении большинство пациентов испытывает проблемы органами дыхания, то особое внимание уделили очистке воздуха — выполнили монтаж кислородопроводов, приборов вентиляции и очистки воздуха.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в детской больнице № 3 открыли новое отделение.