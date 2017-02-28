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Здоровый город

В детской больнице Новокузнецка сделали ремонт

Сегодня 13:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://dkb4.ru/

Теперь маленьким пациентам и станет комфортней проходить лечение.

В Новокузнецкой городской детской клинической больнице № 4 закончили ремонтные работы. Однако ремонт сделали не во всей больнице, а только в пульмонологическом отделении.

В самой больнице пояснили, отделение открыли ещё в 1963 году. И только сейчас нашли возможность сделать ремонт.

В этом отделении лечатся дети с проблемами и патологиями бронхо-лёгочной системы. При этом среди пациентов не только новокузнечане, но и дети со всего Кузбасса.

Всего на ремонт потратили почти два миллиона рублей. Средства, как отметили в пресс-службе областной администрации, поступили из разных источников, в том числе из личных средств медучреждения.

На эти деньги приобрели новые кровати, теперь в отделении могут одновременно лечиться 60 детей. Также сделали косметический ремонт холла, коридора. Оборудовали боксы для изоляции особых больных.

Поскольку в отделении большинство пациентов испытывает проблемы органами дыхания, то особое внимание уделили очистке воздуха — выполнили монтаж кислородопроводов, приборов вентиляции и очистки воздуха.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в детской больнице № 3 открыли новое отделение.

Комментарии 2
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Читатель
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29 ю инфекционную отремонтируйте!!!!!!!!!!! ***** дети!!!
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z
0 0
А почему последние 20 лет ни чего не ремонтировали?
Какие могут быть праздники, если в медучреждениях такой раздрайв?
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