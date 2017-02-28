Напомним, что несколько дней назад на Хлебокомбинате № 1 «Беляевские продукты» произошёл пожар.

Производственный цех полностью сгорел. Пока изготовление продукции приостановлено.

Эксперты заявили, что в Новокузнецке проблем с поставками хлеба быть не должно. Однако жители говорят об обратном.

В редакцию ВашГород.ру обратились сразу несколько новокузнечан с жалобами на отсутствие хлеба в новокузнецких магазинах.

«Вчера после работы шла домой, зашла в несколько магазинов, чтобы купить обычный белый „Беляевский“ хлеб, но везде прилавки пустые. То ли люди испугались дефицита и закупились на неделю вперёд, толи действительно хлеба в городе просто нет», — пояснила горожанка.

Другая же новокузнечанка — учительница одной из школ Куйбышеского района рассказала, что вчера, 1 ноября, детям в школе хлеб заменили на белый батон. А вот учителя и вовсе обедали без хлеба. При этом на вопрос, когда привычный «Беляевский» вновь начнут завозить в школы и детские сады — водители, которые привозят хлебобулочные изделия, пожимают плечами.

Связаться с руководством «Белявских продуктов» ВашГород.ру не удалось — все телефонные звонки остались без ответа

В одном из магазинов Новокузнецка пояснили, что изделия «Беляевских продуктов» к ним ни вчера, ни сегодня не завозили, поскольку завод сейчас не работает. Когда именно поставки в магазины города возобновятся, пока неизвестно.