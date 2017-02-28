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В Новокузнецке дефицит хлеба — жители негодуют

Сегодня 19:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://simferopol.reklama-crimea.com

Напомним, что несколько дней назад на Хлебокомбинате № 1 «Беляевские продукты» произошёл пожар.

Производственный цех полностью сгорел. Пока изготовление продукции приостановлено.

Эксперты заявили, что в Новокузнецке проблем с поставками хлеба быть не должно. Однако жители говорят об обратном.

В редакцию ВашГород.ру обратились сразу несколько новокузнечан с жалобами на отсутствие хлеба в новокузнецких магазинах.

«Вчера после работы шла домой, зашла в несколько магазинов, чтобы купить обычный белый „Беляевский“ хлеб, но везде прилавки пустые. То ли люди испугались дефицита и закупились на неделю вперёд, толи действительно хлеба в городе просто нет», — пояснила горожанка.

Другая же новокузнечанка — учительница одной из школ Куйбышеского района рассказала, что вчера, 1 ноября, детям в школе хлеб заменили на белый батон. А вот учителя и вовсе обедали без хлеба. При этом на вопрос, когда привычный «Беляевский» вновь начнут завозить в школы и детские сады — водители, которые привозят хлебобулочные изделия, пожимают плечами.

Связаться с руководством «Белявских продуктов» ВашГород.ру не удалось — все телефонные звонки остались без ответа

В одном из магазинов Новокузнецка пояснили, что изделия «Беляевских продуктов» к ним ни вчера, ни сегодня не завозили, поскольку завод сейчас не работает. Когда именно поставки в магазины города возобновятся, пока неизвестно.

Комментарии 58
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Ъ
22 27
Дома - хлебопечка. Долго, но вкусно. Ингредиенты все можно купить. Зато кусок перчатки или презерватив не попадет.
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Хм...
45 93
странный народ. Знают, что пожар, знают, что хлебозавод не работает - нет, хотят взять обычный "Беляевский". Вам его откуда сделают? Другу марку взять нельзя?
ответить
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Блииин!
41 5
Раз "Беляевские продукты" не отвечают, так надо было связаться с Паздеевой. Это ведь она выступила, что проблем не будет.
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
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Анонимный пользователь
21 29
Самый стремный и мерзкий хлеб
ответить
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тов. Сталин
17 5
Вот лишний пример работы наших "эффективных менеджеров" с нулевым КПД!
ответить
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Я так кумекаю:
0 18
Не надо спрашивать "экспертов", а спросить у кого-нибудь мало-мальски имеющему отношение к жизни города. У участкового мента, например. Сейчас, недаром, к ним по любым вопросам отправляют и прокуратура и ГЖИ - самый КОМПЕТЕНТНЫЙ ЧЕЛ ! ! !
Что, например, может сказать мэр города о хлебе, когда у него под боком проплаченные Госдепом навальновцы - надо же понимать журналистам .
ответить
аватар
321
10 21
Раз "Беляевские продукты" не отвечают, так надо было связаться с Паздеевой. Это ведь она выступила, что проблем не будет.
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
по-моему, она говорила, что в городе куча другого хлеба, а не обещала заварить всех беляевским
или нет?
ответить
аватар
ххх
31 54
Ну все, мы все умрем!!! Без Беляевского...Иду домой, две пекарни по пути. Отличный хлеб, и это Запсиб. Думаю, в других районах не меньше. Попробуйте что-то новое, откройте уже для себя другие хлебные магазины, ну что за маразм?
ответить
аватар
новокузнечанка
29 13
по-моему, она говорила, что в городе куча другого хлеба, а не обещала заварить всех беляевским
или нет?
Так фишка в том, что и другого хлеба тоже не сыщещь. все махом разбирают.
ответить
аватар
321
1 0
Так фишка в том, что и другого хлеба тоже не сыщещь. все махом разбирают.
в каком районе вы живете?
ответить
аватар
Ал
5 2
Товароведы в магазинах пусть лучше работают,столько поставщиков,че зациклились?!Да и два беляевских ещё есть.
ответить
аватар
хрен с горы
20 19
Есть Сибирский хлеб, есть Мастерпродукт, да куча хлеба в Новокузнецке.
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
ответить
аватар
Ал
8 0
Заявки пусть увеличивают!!!А то привыкли мозгом не думать,заказывать по компьютеру,сколько программа просит.Приходилось поработать с тупнями в своё время.
ответить
аватар
хэмке
24 4
странный народ. Знают, что пожар, знают, что хлебозавод не работает - нет, хотят взять обычный "Беляевский". Вам его откуда сделают? Другу марку взять нельзя?
Представь себе - есть люди которые не могут себе позволить купить вместо буханки хлеба за 18,90 батон за 27, который к тому же почти в два раза легче буханки.
ответить
аватар
Вася
22 0
Так вроде прокопьевский завод тоже к нам поставляет хлеб.
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.
ответить
аватар
321
32 39
Представь себе - есть люди которые не могут себе позволить купить вместо буханки хлеба за 18,90 батон за 27, который к тому же почти в два раза легче буханки.
Сибирский хлеб пусть возьмут эти люди
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
ответить
аватар
Ал
0 0
Так вроде прокопьевский завод тоже к нам поставляет хлеб.
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.
Потому что все тупые))))Наберут по объявлению!
ответить
аватар
.
5 22
Раз "Беляевские продукты" не отвечают, так надо было связаться с Паздеевой. Это ведь она выступила, что проблем не будет.
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
Ну уж ты-то бы всё решил(а) ...
ответить
аватар
Ал
3 5
В Волковское по 22,в радости по 22,все сами пекут.Великолепный хлеб,берём кажд день,без проблем.
ответить
аватар
Ъ
9 4
Хлеб из домашней хлебопечки не плесневеет совсем. А почему? В тесте беляевского хлеба содержится продукты переработки непроданного хлеба.
Выбор за вами.
ответить
аватар
+
8 6
Я вам больше скажу, хлеба беляевского не будет до тех пор, пока не будет запущен цех. а это не просто поломка, это ПОЖАР!!!!!!! сначала будут восстановительные работы.
ответить
аватар
я
58 37
Ну все, мы все умрем!!! Без Беляевского...Иду домой, две пекарни по пути. Отличный хлеб, и это Запсиб. Думаю, в других районах не меньше. Попробуйте что-то новое, откройте уже для себя другие хлебные магазины, ну что за маразм?
У кого то две пекарни по пути домой. У кого то только один магазин с беляевским. Дошло маразматичка?
ответить
аватар
слушай я так кумекаю
8 5
Не надо спрашивать "экспертов", а спросить у кого-нибудь мало-мальски имеющему отношение к жизни города. У участкового мента, например. Сейчас, недаром, к ним по любым вопросам отправляют и прокуратура и ГЖИ - самый КОМПЕТЕНТНЫЙ ЧЕЛ ! ! !
Что, например, может сказать мэр города о хлебе, когда у него под боком проплаченные Госдепом навальновцы - надо же понимать журналистам .
ты не кумекаешь ты серешь мозгом, ********* ты ...у вас у хохлов все путин виноват
ответить
аватар
колдун
5 0
Представь себе - есть люди которые не могут себе позволить купить вместо буханки хлеба за 18,90 батон за 27, который к тому же почти в два раза легче буханки.
Не может хлеб стоить 18 рублей
ответить
аватар
Сочувствую
3 1
У кого то две пекарни по пути домой. У кого то только один магазин с беляевским. Дошло маразматичка?
ну не повезло этим людям
совершенно безвыходная у них ситуация, конечно

ответить
аватар
Андрей
12 16
То жаловались плохой им хлеб,теперь все за Беляевским бегут,люди вас фик убъешь на ровном месте
ответить
аватар
_
7 4
ну не повезло этим людям
совершенно безвыходная у них ситуация, конечно

Когда ты идя домой тоже станешь три версты крюка давать мы тоже тебе посочувствуем и поерничаем.
ответить
аватар
читатель
12 2
Есть Сибирский хлеб, есть Мастерпродукт, да куча хлеба в Новокузнецке.
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
и сибирский хлеб и мастепродукт отвратительный хлеб
ответить
аватар
Да уж...
6 0
Ну все, мы все умрем!!! Без Беляевского...Иду домой, две пекарни по пути. Отличный хлеб, и это Запсиб. Думаю, в других районах не меньше. Попробуйте что-то новое, откройте уже для себя другие хлебные магазины, ну что за маразм?
Он отличный, если его съесть в течении 2-3 часов после выпечки.
И еще, а почему же при таком количестве хлеба проблемы с его поставками в детские и мед учреждения. Его заменяют на белый сдобный хлеб. Который, как известно, далеко не всем полезен, а при некоторых заболеваниях вообще категорически противопоказан.
ответить
аватар
Да уж...
8 3
Я вам больше скажу, хлеба беляевского не будет до тех пор, пока не будет запущен цех. а это не просто поломка, это ПОЖАР!!!!!!! сначала будут восстановительные работы.
И вообще, как так случилось, что все яйца оказались в одной корзине?
Это же преступная халатность в самом худшем варианте!
Дело для ФСБ!
ответить
аватар
И что?
0 0
Хлеб из домашней хлебопечки не плесневеет совсем. А почему? В тесте беляевского хлеба содержится продукты переработки непроданного хлеба.
Выбор за вами.
Для высших чинов и богатеев в Москве и Питере, вообще все заготовки для выпечки хлеба у финов покупают.
ответить
аватар
Можете начинать
1 0
Когда ты идя домой тоже станешь три версты крюка давать мы тоже тебе посочувствуем и поерничаем.
я частенько так и делаю
ответить
аватар
Павел Фомин
7 4
Ну уж ты-то бы всё решил(а) ...
Ирония не уместна!
ТАКИЕ вопросы, и на ТАКОМ уровне, надо заранее предусматривать и иметь договорённости с иными поставщиками!
А не в последний, в прямом смысле, пожарный момент.
Не можешь - освободи кресло, иди в магазин торгуй, не занимай кабинет!
Это вина ещё и первого руководителя, и лиц отвечающих за его жизнедеятельность, за безопасность.
А то весь "титанический" труд наших ГОшников, это брехалки на остановках, сирена раз в квартал, по которой никто не знает что надо делать и куда бежать, и наштампованные, ни к чему не обязывающие таблички на домах. Элементарно. В подвал не попадёшь, когда даже не известно, где и у кого от него ключи. Этого не написано ни на одном аншлаге. Все подвалы, ну может, кроме как для особо приближенных к руководству лиц, абсолютно не приспособлены. Они грязные, тёмные, нет переносных светильников, скамеек, столов, средств герметизации оконных и дверных проёмов, инструмента. аптечек, запасов воды, вообще никакого НЗ. В общем и целом нет ни че го!
Нет транспорта, что бы в случае чего массово покинуть город.
С таким штабом ГО городу не выжить!
Примеры тому - аварийные отключения эл энергии, снегопады, ливни, или вот, достаточно пожара - и город забурлил.
ответить
аватар
читатель
8 4
То жаловались плохой им хлеб,теперь все за Беляевским бегут,люди вас фик убъешь на ровном месте
ну не повезло власти с народом ! хлеба требуют
ответить
аватар
?!
6 4
Есть Сибирский хлеб, есть Мастерпродукт, да куча хлеба в Новокузнецке.
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
Ну надо же !В хорошие времена -то ни Сибирский хлеб ,ни Мастер продукт есть было нельзя .Там от одного вида - кирпича кислятина пробивала.Нет ,уж буду ждать подешевле -Беляевский хлебушек А вы как хотите- Стамбульский по 27 берите Зачем же переплачивать за то ,что ел и не ел .Так пустятина одна в животе
ответить
аватар
Блииин!
0 4
Ну уж ты-то бы всё решил(а) ...
Все ни все, но здесь даже никто и не пытается.
ответить
аватар
тов. Сталин
5 1
ну не повезло власти с народом ! хлеба требуют
В Древнем Риме, за хлебушек и зрелища, императорам хребты ломали!
ответить
аватар
321
4 4
и сибирский хлеб и мастепродукт отвратительный хлеб
Беляевский тоже отвратительным называли, пока он не пропал
ответить
аватар
Япостроил пирамиды
68 30
У кого то две пекарни по пути домой. У кого то только один магазин с беляевским. Дошло маразматичка?
А ты где живешь,что у тебя в округе только один магазин ? В деревне Мухосралово? Сделай над собой усилие пройди лишних 100 метров и будет тебе хлеб.
ответить
аватар
л
3 6
Сибирский хлеб пусть возьмут эти люди
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
очень плохой хлеб в Ярче, тем более в Холидее, на следующий день можно выкидывать, а беляевский вкусный
ответить
аватар
ч
4 3
Как вообще хлебозавод допущен к эксплуатации без гидрантов и системы пожаротушения??!! А в следующий раз надо ждать взрыва муки?
ответить
аватар
я
0 0
На Суворова в небольшом магазине купила прокопьевский хлеб, похож на беляевский, 22 р.
ответить
аватар
горожанка
3 5
Ну ,прям зло берет!!! Какой день хожу и в Марию, и в ,,Магнит,, - полки с хлебом пусты А если война? Эт чо за финтиклюшки.?И это называется- федералы? Верните или помогите нашему хлебокомбинату,чтоб затопили печь Начинаю нервничать ...
ответить
аватар
горожанка
1 6
На Суворова в небольшом магазине купила прокопьевский хлеб, похож на беляевский, 22 р.
Ой, не надо! В Прокопьевске фигня, а не хлеб Всегда ищу свой беляевский ,,Дарницкий,, и ,,Пшеничный,,
ответить
аватар
))
0 1
Сибирский хлеб пусть возьмут эти люди
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
В Ярче? Это который с кусками от резиновых изделий?))
ответить
аватар
))
2 4
Я вам больше скажу, хлеба беляевского не будет до тех пор, пока не будет запущен цех. а это не просто поломка, это ПОЖАР!!!!!!! сначала будут восстановительные работы.
Я тебе больше твоего больше скажу, после 2 ноября наступит 3 ноября, а беременость закачивается родами.
ответить
аватар
z
0 4
Опять тулииив хочет власть через жрачку захватить.
ответить
аватар
я
0 2
Ой, не надо! В Прокопьевске фигня, а не хлеб Всегда ищу свой беляевский ,,Дарницкий,, и ,,Пшеничный,,
Всё-равно беляевского нет, а кушать хочется.
ответить
аватар
В монетке
1 0
Представь себе - есть люди которые не могут себе позволить купить вместо буханки хлеба за 18,90 батон за 27, который к тому же почти в два раза легче буханки.
был хлеб по 16,...-сегодня! ООО"ЛАНЧ"
ответить
аватар
алекс
3 7
Хлеб является основой рациона бедноты. Накал страстей с хлебом показывает масштаб бедности горожан.
ответить
аватар
алекс
1 6
А ты где живешь,что у тебя в округе только один магазин ? В деревне Мухосралово? Сделай над собой усилие пройди лишних 100 метров и будет тебе хлеб.
А ты нax иди со своими подколами и советами.
ответить
аватар
..
5 1
Вот так-то! Легко устроить бунт оказывается,просто устроив перебои с хлебом.Какой истеричный народ.И это 21 век и полные полки в магазинах другой еды ( о качестве не говорю,но голодными остаться трудно)..
ответить
аватар
+100
4 1
Вот так-то! Легко устроить бунт оказывается,просто устроив перебои с хлебом.Какой истеричный народ.И это 21 век и полные полки в магазинах другой еды ( о качестве не говорю,но голодными остаться трудно)..
полное ощущение, что тут одни тролли собрались
трагедия просто - беляевского хлеба не могут купить третий день
ответить
аватар
вера
4 0
Ну все, мы все умрем!!! Без Беляевского...Иду домой, две пекарни по пути. Отличный хлеб, и это Запсиб. Думаю, в других районах не меньше. Попробуйте что-то новое, откройте уже для себя другие хлебные магазины, ну что за маразм?
Вот именно. У нас Папа Карло такой хлеб печет. Закачаешься
ответить
аватар
?
0 1
Вот именно. У нас Папа Карло такой хлеб печет. Закачаешься
Мальвина, что Папа Карло в хлеб подмешивает что вы долго качаетесь после его употребления? А Пьеро с остальными какие фортели откалывают?
ответить
аватар
иван
7 0
Беру в Холидее их свежевыпеченный хлеб всегда. Сегодня после работы опять брал - стоит много горячих булок, никто не сметает. На Беляевский, правда, не посмотрел, но явно о "дефиците" говорить преувеличенно.
ответить
аватар
сергей
0 0
Так вроде прокопьевский завод тоже к нам поставляет хлеб.
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.
вася ,у нас в осинниках хлебозавод уже 2 года закрыт! зависим от новокузнецка,прокопьевска по хлебу!!!!!!!!!!!
ответить
аватар
бла-бла
0 0
В Волковское по 22,в радости по 22,все сами пекут.Великолепный хлеб,берём кажд день,без проблем.
Мы за вас очень рады.
ответить
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