Напомним, что несколько дней назад на Хлебокомбинате № 1 «Беляевские продукты» произошёл пожар.
Производственный цех полностью сгорел. Пока изготовление продукции приостановлено.
Эксперты заявили, что в Новокузнецке проблем с поставками хлеба быть не должно. Однако жители говорят об обратном.
В редакцию ВашГород.ру обратились сразу несколько новокузнечан с жалобами на отсутствие хлеба в новокузнецких магазинах.
«Вчера после работы шла домой, зашла в несколько магазинов, чтобы купить обычный белый „Беляевский“ хлеб, но везде прилавки пустые. То ли люди испугались дефицита и закупились на неделю вперёд, толи действительно хлеба в городе просто нет», — пояснила горожанка.
Другая же новокузнечанка — учительница одной из школ Куйбышеского района рассказала, что вчера, 1 ноября, детям в школе хлеб заменили на белый батон. А вот учителя и вовсе обедали без хлеба. При этом на вопрос, когда привычный «Беляевский» вновь начнут завозить в школы и детские сады — водители, которые привозят хлебобулочные изделия, пожимают плечами.
Связаться с руководством «Белявских продуктов» ВашГород.ру не удалось — все телефонные звонки остались без ответа
В одном из магазинов Новокузнецка пояснили, что изделия «Беляевских продуктов» к ним ни вчера, ни сегодня не завозили, поскольку завод сейчас не работает. Когда именно поставки в магазины города возобновятся, пока неизвестно.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
Что, например, может сказать мэр города о хлебе, когда у него под боком проплаченные Госдепом навальновцы - надо же понимать журналистам .
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
или нет?
или нет?
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.
И вообще, вопрос важный, можно было не позвонить, а подъехать за информацией, всё ведь рядом.
Не зря говорят, хочешь испортить дело - решай его по телефону.
Вообще, блин, что у нас за администрация?
Из-за одного пожара сразу проблемы выше крыши. Всё на ниточке, живулечке. Чуть задень - всё сыпется, ничего решить или организовать никто не может и не хочет!
Кого-попало набрали в администрацию!
Выбор за вами.
Что, например, может сказать мэр города о хлебе, когда у него под боком проплаченные Госдепом навальновцы - надо же понимать журналистам .
совершенно безвыходная у них ситуация, конечно
совершенно безвыходная у них ситуация, конечно
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
И еще, а почему же при таком количестве хлеба проблемы с его поставками в детские и мед учреждения. Его заменяют на белый сдобный хлеб. Который, как известно, далеко не всем полезен, а при некоторых заболеваниях вообще категорически противопоказан.
Это же преступная халатность в самом худшем варианте!
Дело для ФСБ!
Выбор за вами.
ТАКИЕ вопросы, и на ТАКОМ уровне, надо заранее предусматривать и иметь договорённости с иными поставщиками!
А не в последний, в прямом смысле, пожарный момент.
Не можешь - освободи кресло, иди в магазин торгуй, не занимай кабинет!
Это вина ещё и первого руководителя, и лиц отвечающих за его жизнедеятельность, за безопасность.
А то весь "титанический" труд наших ГОшников, это брехалки на остановках, сирена раз в квартал, по которой никто не знает что надо делать и куда бежать, и наштампованные, ни к чему не обязывающие таблички на домах. Элементарно. В подвал не попадёшь, когда даже не известно, где и у кого от него ключи. Этого не написано ни на одном аншлаге. Все подвалы, ну может, кроме как для особо приближенных к руководству лиц, абсолютно не приспособлены. Они грязные, тёмные, нет переносных светильников, скамеек, столов, средств герметизации оконных и дверных проёмов, инструмента. аптечек, запасов воды, вообще никакого НЗ. В общем и целом нет ни че го!
Нет транспорта, что бы в случае чего массово покинуть город.
С таким штабом ГО городу не выжить!
Примеры тому - аварийные отключения эл энергии, снегопады, ливни, или вот, достаточно пожара - и город забурлил.
Нет, всем нужен беляевский из червивой муки
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
Холидей, Турне пекут белый хлеб рублей по 20
В Ярче тоже есть хлеб за +-20, не помню точно цену
20 рублей могут эти люди потратить вместо 18?
трагедия просто - беляевского хлеба не могут купить третий день
А рза так все получается товароведы могут договориться с заводами в мысках осинниках прокопьевске.