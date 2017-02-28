Новокузнечане уже 4 ноября отпразднуют День народного единства.
Для новокузнечан организовали развлечения на каждый день. Участвуют все районы города. Но в этом году на Площади торжеств Центрального района покажут мероприятия также Кузнецкий и Куйбышевский районы.
ВашГород.ру приготовил для каждого дня интерактивную карту. Цветные метки показывают мероприятия. Чтобы узнать подробную информацию о каждом из них, нажмите на метку. Карту можно приближать и отдалять, двигать во все стороны.
3 ноября
В пятницу развлечения устроят на площади Маяковского в Центральном районе и в Арт-сквере.
4 ноября
В сам День народного единства заработают семь площадок — на площади у администрации города, на Площади торжеств, площади Маяковского, в сквере Жукова, Саду Алюминщиков в Кузнецком районе, Площади общественных мероприятий Ильинки, в парке и на площади у ДК Маяковского в Абашеве.
5 ноября
В воскресенье массовые мероприятия пройдут на Площади торжеств Центрального района, площади Маяковского в центре, площади у ДК Маяковского в Абашеве.
6 ноября
В последний выходной день идём развлекаться на Площадь торжеств Центрального района, площадь Маяковского в центре и площадь у ДК Маяковского в Абашеве.
Напомним, в честь праздника россияне отдыхают три дня подряд — субботу, воскресенье и понедельник.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Почему еще траву косят?