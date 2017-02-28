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Новокузнечанам приготовили развлечения на длинные выходные: программа мероприятий

Сегодня 14:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
regnum.ru

Новокузнечане уже 4 ноября отпразднуют День народного единства.

Для новокузнечан организовали развлечения на каждый день. Участвуют все районы города. Но в этом году на Площади торжеств Центрального района покажут мероприятия также Кузнецкий и Куйбышевский районы.

ВашГород.ру приготовил для каждого дня интерактивную карту. Цветные метки показывают мероприятия. Чтобы узнать подробную информацию о каждом из них, нажмите на метку. Карту можно приближать и отдалять, двигать во все стороны.

3 ноября

В пятницу развлечения устроят на площади Маяковского в Центральном районе и в Арт-сквере.

4 ноября

В сам День народного единства заработают семь площадок — на площади у администрации города, на Площади торжеств, площади Маяковского, в сквере Жукова, Саду Алюминщиков в Кузнецком районе, Площади общественных мероприятий Ильинки, в парке и на площади у ДК Маяковского в Абашеве.

5 ноября

В воскресенье массовые мероприятия пройдут на Площади торжеств Центрального района, площади Маяковского в центре, площади у ДК Маяковского в Абашеве.

6 ноября

В последний выходной день идём развлекаться на Площадь торжеств Центрального района, площадь Маяковского в центре и площадь у ДК Маяковского в Абашеве.

Напомним, в честь праздника россияне отдыхают три дня подряд — субботу, воскресенье и понедельник.

Комментарии 2
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Митрич
2 2
Гуляй народ с пустыми карманами :))
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z
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Гуляй народ с пустыми карманами :))
Ну народ то может и с пустыми карманами, а вот чиговноежики с удовольствием попразднуют.
Почему еще траву косят?
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