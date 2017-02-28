Что ни говорите, а нам, новокузнечанам, без чая — никуда. Особенно сейчас — когда мокрая осень неумолимо приближается к снежной зиме. Ну как ещё можно согреться, взбодриться и зарядиться? Только почаёвничать!

На вкус и цвет, конечно, товарищей нет. Чай может быть чёрным, зелёным, с фруктовыми добавками. Крупнолистовым, в пакетиках или пирамидках. Главное — чтобы он был качественным и вкусным.

Приглашаем новокузнечан на необычайную экскурсию — по чайной фабрике Lipton в Санкт-Петербурге. Открываем секреты хорошего чая вместе с его производителями!

Чайная фабрика Lipton в Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию в 2002 году — она построена по последнему слову «чайной» техники. Сегодня здесь производят порядка 120 наименований чая, а объём выпускаемой продукции превышает 15 тысяч тонн. Причём часть этого чая идёт на экспорт за границу.

В прошлом году Lipton стал обладателем премии «Народная марка» в России в чайной категории. А в августе этого года чай Lipton Yellow Label получил высший балл среди протестированных образцов пакетированного чая по результатам экспертизы «Росконтроля».

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов категории чая в компании Unilever:

— Собственные плантации Lipton находятся в Кении и Танзании. Чай, который выращивается в Африке, считается одними из самых чистых в мире. Дело в том, что в Африке растут эвкалипты, эфирные масла которых убивают и отпугивают насекомых, поэтому в дополнительной обработке плантаций химикатами нет необходимости. Первичный отбор чая происходит на чайных аукционах, во время которых закупщики и ти-тестеры проверяют каждую партию на качество и соответствие нужным параметрам. Профессиональные дегустаторы чая — ти-тестеры — ежегодно пробуют и оценивают десятки тысяч различных чаёв, выбирая для линеек Lipton только лучшие образцы.

Оказавшись на фабрике, чай первым делом поступает на склад. Каждый чайный компонент приходит в отдельном мешке, и, если в чайном бленде будет 20 ингредиентов, то со склада в производственный цех придёт 20 разных мешков.

Здесь все составляющие бленда смешивают в специальном миксере. Так рождаются необычайно яркие вкусы чая Lipton! Причём под ароматизированные чаи используют отдельные миксеры, которые после каждого смешивания тщательно моют, чтобы частички одного бленда не попали в другой.

Чай Lipton проходит строгий контроль качества на каждом этапе производства. Специалисты на чайной фабрике дополнительно проверяют его на соответствие стандартам качества и рецептуры сразу после смешивания в миксере.

После того, как бленд смешан, чай поступает в следующий цех, где на современных автоматизированных линиях производится фасовка чая по пакетикам и пирамидкам. Обратите внимание! Вопреки расхожему мнению, в чайные пакетики идут отнюдь не «отходы производства». Единственное различие между листовым и пакетированным чаем — размер чаинок.

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов категории чая в компании Unilever:

— Чайный лист специально измельчается, чтобы чай быстрее заваривался в чашке. Так что он не отличается по качеству от листового чая, но при этом заваривается за пару минут, экономя время.

Каждый пакетик изготовлен из фильтровальной бумаги и закрыт термоспособом. Скрепки при этом не используются. Все чайные пакетики запакованы так, чтобы высокие вкусовые качества чая сохранялись действительно в течение всего срока годности продукта.

Упаковка Lipton выполнена из сертифицированных материалов, разрешённых для контакта с продуктами питания. Даже нанесение логотипа на ярлычок делается с помощью пищевых красителей. Так что если этот ярлычок и ниточка попадут в горячую воду, то это никак не отразится на полезных свойствах напитка.

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов категории чая Unilever:

— Именно Lipton является первой маркой мира, которая стала производить чай в пирамидках. Это произошло ещё в 2006 году. И только после того, как истёк срок патента на такое необычайное чайное изобретение, другие производители начали осваивать аналогичный формат выпуска чая.

Следующий за фасовкой этап — раскладка чая. Все пакетики и пирамидки, а также крупнолистовой чай упаковывают в пачки, пачки оборачивают термоусадочной плёнкой, а затем помещают в короба для транспортировки. Каждая упаковка проходит контроль на вес на производственной линии.

Пачки, которые превышают установленную норму по весу или не добирают до неё, автоматически отбраковываются. Затем оператор визуально проверяет пачку после обёртывания плёнкой и проводит внешний контроль короба. Если на нём есть разрывы или вмятины — продукт тоже сразу же отбраковывается.

Чай, который успешно прошёл все проверки, отправляется в магазины страны — в том числе, и в Новокузнецк. А мы уже выбираем, какой именно Lipton нам больше по вкусу — чёрный, зелёный, с фруктовыми добавками, крупнолистовой, в пакетиках или в пирамидках.

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов категории чая Unilever:

— Доказано, что в чае содержится большое количество витаминов и микроэлементов, поэтому, выпивая чашку чая, вы получаете хороший заряд полезных веществ. Известно, что в чае, так же как в овощах и фруктах, содержатся полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. Полифенолы способствуют улучшению кровообращения, а, следовательно, профилактике сердечнососудистых заболеваний.

По статистике, больше всего россияне пьют чёрный чай, но любят, когда в нём есть фруктовые добавки. Кроме того, у нас в стране сложились традиции добавлять в чай ягоды, ароматные листочки смородины и мяты, мёд и варенье и чаёвничать «вприкуску» с любимыми плюшками-печенюшками.

Lipton идёт навстречу предпочтениям своих потребителей и поэтому на чайной фабрике в Санкт-Петербурге разрабатывают разнообразные линейки ароматизированного чая, в котором используются только натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы. Например, пирамидки с фруктовыми, ягодными и десертными вкусами.

Марина Павлова, руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов категории чая:

— Чёрный чай следует заваривать при температуре 100 градусов, а зелёный — при температуре 75−85 градусов. Если вы завариваете рассыпной чай, то перед тем, как насыпать заварку, рекомендуется обдать чайник кипятком — пар поможет чайным листочкам раскрыться, и после добавления кипятка напиток получится более насыщенным и ароматным. Не рекомендуется пить чай очень горячим, нужно дать ему постоять пару минут. Так вкус напитка раскроется лучше, да и вкусовые рецепторы языка не пострадают.

Да, мы, сибиряки, любим почаёвничать. Чашка вкусного чая утром помогает нам взбодриться, в течение дня — сосредоточиться на работе, а вечером — расслабиться в кругу семьи или за любимым сериалом. Главное — можно быть уверенными, что Lipton — действительно качественный чай.

Изготовлено Сиб. ФМ, 2017 год.