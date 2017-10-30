Кто успел оплатить штраф со скидкой в течение 20 дней, тому письма счастья приходить не будут. Такую поправку в законодательство намерен внести первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Как сообщает «Газета.Ру», водителям, которые оплатили штрафы заранее, все равно приходят извещения по почте. Автомобилистов это сбивает с толку и нервирует (им приходится заново перепроверять отсутствие штрафов. Кроме того, государству, в свою очередь, приходится нести дополнительные расходы — на бумагу, на принтер, на услуги почты.

Нововведение должно работать следующим образом, по прошествию 20 дней с момента выписки протокола о правонарушении если водитель не оплатил штраф в течение этого времени, то ему отправят «письмо счастья». У нарушителя останутся положенные ему 10 дней на обжалование нарушения и еще два месяца на то, чтобы оплатить штраф.

Однако пока остаётся неясным будет ли продлеваться скидочный период. Ведь сейчас скидку в 50% при оплате штрафа можно получить, если успеть оплатить его в течение 20 дней с момента составления протокола.

Скорее всего, основной посыл законопроекта заключается в том, чтобы автомобилисты сами интересовались своими штрафами, подписываясь на sms-рассылку о штрафах на сайте Госуслуг или сами проверяли информацию о себе на сайте ГИБДД.