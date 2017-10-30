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Депутаты намерены отменить «письма счастья» для автомобилистов

Сегодня 14:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
en.derbent.tv

Кто успел оплатить штраф со скидкой в течение 20 дней, тому письма счастья приходить не будут. Такую поправку в законодательство намерен внести первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Как сообщает «Газета.Ру», водителям, которые оплатили штрафы заранее, все равно приходят извещения по почте. Автомобилистов это сбивает с толку и нервирует (им приходится заново перепроверять отсутствие штрафов. Кроме того, государству, в свою очередь, приходится нести дополнительные расходы — на бумагу, на принтер, на услуги почты.

Нововведение должно работать следующим образом, по прошествию 20 дней с момента выписки протокола о правонарушении если водитель не оплатил штраф в течение этого времени, то ему отправят «письмо счастья». У нарушителя останутся положенные ему 10 дней на обжалование нарушения и еще два месяца на то, чтобы оплатить штраф.

Однако пока остаётся неясным будет ли продлеваться скидочный период. Ведь сейчас скидку в 50% при оплате штрафа можно получить, если успеть оплатить его в течение 20 дней с момента составления протокола.

Скорее всего, основной посыл законопроекта заключается в том, чтобы автомобилисты сами интересовались своими штрафами, подписываясь на sms-рассылку о штрафах на сайте Госуслуг или сами проверяли информацию о себе на сайте ГИБДД.

Комментарии 8
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Ъ
16 0
Вы про какие "письма счастья" речь ведёте? Письма счастья не приходят из ГАИ, а только из специальных государственных подразделений, зафиксировавших нарушения в автоматическом режиме. А уж потом - из службы судебных приставов. В Госдуме одни спортсмены и артисты.
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Ал
0 0
Вы про какие "письма счастья" речь ведёте? Письма счастья не приходят из ГАИ, а только из специальных государственных подразделений, зафиксировавших нарушения в автоматическом режиме. А уж потом - из службы судебных приставов. В Госдуме одни спортсмены и артисты.
«Пробивали»чтоб сами на сайтах время от времени .
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####
18 0
Ещё одно подтверждение, что среди депутатов нормальных людей практически нет по определению. Не зря это сборище паразитов называют Госдумой.
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Андрей
7 0
У меня на Госуслугах оплаченные штрафы двухгодовалой давности висят,тупой сайт и администрация молчит ничего не исправляет
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прохожий
2 0
В госдуме клоуны и психбольные, и у них сейчас обострение.
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ххх
1 0
Тут недавно штраф с камеры пришел,созванивались с курьером, сказал, что завозил, но нас не было дома, сказал в офис звонить. Созванивались с офисом на Кирова, 97. Пришлось отпрашиваться с работы и ехать получать эти бумажки. У нас просто так ничего не бывает, обязательно нужно набегаться, с работы отпроситься, потратить деньги на связь.
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z
0 0
Тут недавно штраф с камеры пришел,созванивались с курьером, сказал, что завозил, но нас не было дома, сказал в офис звонить. Созванивались с офисом на Кирова, 97. Пришлось отпрашиваться с работы и ехать получать эти бумажки. У нас просто так ничего не бывает, обязательно нужно набегаться, с работы отпроситься, потратить деньги на связь.
Не путай область тли и в целом правильный подход.
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Василий
1 0
Вы про какие "письма счастья" речь ведёте? Письма счастья не приходят из ГАИ, а только из специальных государственных подразделений, зафиксировавших нарушения в автоматическом режиме. А уж потом - из службы судебных приставов. В Госдуме одни спортсмены и артисты.
Не надо так плохо думать о нашей думе. Там не только спортсмены и артисты,но не мало и клоунов,которые развлекают россиян на ТВ во всяких ШОУ.
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