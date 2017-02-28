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РУСАЛ представляет новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW

Сегодня 15:18
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РУСАЛ

РУСАЛ объявляет о запуске своего нового бренда низкоуглеродного алюминия — ALLOW.

Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» — удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли.

Бренд ALLOW был официально представлен на торжественном мероприятии в Лондоне во время недели Лондонской биржи металлов (LME).

Весь металл, производимый РУСАЛом под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа». Одним из ключевых конкурентных преимуществ РУСАЛа является доступ к чистой возобновляемой гидроэлектроэнергии для обеспечения производства алюминия с низким уровнем выбросов парниковых газов. Углеродный след продукции под брендом ALLOW составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).

РУСАЛ постоянно инвестирует значительные средства в модернизацию мощностей и развитие новых технологий в целях сокращения влияния своей производственной деятельности на окружающую среду. В 2016 году общие расходы компании на проведение природоохранных мероприятий составили
119,9 млн долларов США.

В новом бренде ALLOW отражены стратегия РУСАЛа, направленная на укрепление принципов устойчивого развития в производстве, и стремление компании стать лидером среди производителей алюминия с самым низким уровнем «углеродного следа». По сравнению с 1990 годом РУСАЛ сократил выбросы парниковых газов при производстве одной тонны алюминия более чем на 57% и продолжает стремиться к достижению еще более амбициозных целей.

«Выход на рынок бренда ALLOW — важный для РУСАЛа момент с точки зрения дальнейшего развития нашей сбытовой стратегии и работы с клиентами. Сегодня потребители уделяют все больше внимания экологичности приобретаемой ими продукции, в том числе и уровню „углеродного следа“, связанного с ее производством. Бренд ALLOW обеспечивает гарантию и потребителям, и производителям, что используемый при производстве их продукции алюминий создается с одним из самых низких уровней „углеродного следа“ в отрасли», — отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Более подробная информация о бренде ALLOW доступна на сайте allow.rusal.com.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк

Комментарии 2
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Вenz
3 0
Рады все за РУСАЛ, только не понятно, а что новокузнечане с этого будут иметь?
Ведь новые сорта металла и их сплавы, на вряд ли на нашем стареньком заводике будут производить, да и на вряд ли, они найдут применение в РФ...
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z
0 0
Рады все за РУСАЛ, только не понятно, а что новокузнечане с этого будут иметь?
Ведь новые сорта металла и их сплавы, на вряд ли на нашем стареньком заводике будут производить, да и на вряд ли, они найдут применение в РФ...
Они богачее, мы больше за здоровье платить.
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