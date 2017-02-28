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СМИ: России угрожает эпидемия неизлечимой детской инфекции

Сегодня 15:27
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vseodetyah.com

В России не хватает вакцин от полиомиелита.

Сейчас в регионах есть 680 тысяч доз, а нужно почти 1,5 миллиона. В некоторых субъектах страны вакцин и вовсе нет. Это Калининградская, Ульяновская, Челябинская области, Камчатский край, Алтай, Якутия, Калмыкия и Северная Осетия, пишет Лайф.

Меньше тысячи доз осталось в Крыму, Астрахани, Брянске, Чувашии и ещё в 20 регионах. Специалисты Роспотребнадзора связывают дефицит с тем, что вакцины просто не закупили.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, и это приводит к параличу или даже смерти больного.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что сейчас российские специалисты разрабатывают вакцину от полиомиелита. Отечественный препарат зарегистрируют в конце 2018 года.

Комментарии 8
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Читатель
1 8
И слава Богу. Вакциноассоциированного полиомиелита в стране огромное количество!
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Алекс
7 1
Вакцинация -большой бизнес!
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Я так кумекаю:
4 0
Временно необходимо снизить рождаемость - хотя бы до 18-го марта.
И оставшиеся вакцины, если они импортные, можно бы бульдозером ... .
Нехай знают наших !
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это же беспредел
13 1
Не понятно, эпидемии нет, но ее прогнозируют. Получается, что готовится эпидемиологическая диверсия против детей местного населения
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*
15 0
"...Специалисты Роспотребнадзора связывают дефицит с тем, что вакцины просто не закупили..."

Гениально!
Специалисты не зря свой хлеб едят.
Моментально распознали причину сложной ситуации.
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жуть!
6 0
Вот такая у нас мудрая Скворцова в доме правительства сидит!
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(((
1 0
Вакцины не закупили, потому что денег нет. Что ж тут непонятно...
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Горожанин
4 0
На своих детей значит денег нет,а на донбасс,сирию,африку деньги есть. Это как понимать???
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