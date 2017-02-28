В России не хватает вакцин от полиомиелита.
Сейчас в регионах есть 680 тысяч доз, а нужно почти 1,5 миллиона. В некоторых субъектах страны вакцин и вовсе нет. Это Калининградская, Ульяновская, Челябинская области, Камчатский край, Алтай, Якутия, Калмыкия и Северная Осетия, пишет Лайф.
Меньше тысячи доз осталось в Крыму, Астрахани, Брянске, Чувашии и ещё в 20 регионах. Специалисты Роспотребнадзора связывают дефицит с тем, что вакцины просто не закупили.
Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, и это приводит к параличу или даже смерти больного.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что сейчас российские специалисты разрабатывают вакцину от полиомиелита. Отечественный препарат зарегистрируют в конце 2018 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
И оставшиеся вакцины, если они импортные, можно бы бульдозером ... .
Нехай знают наших !
Гениально!
Специалисты не зря свой хлеб едят.
Моментально распознали причину сложной ситуации.