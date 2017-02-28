В России не хватает вакцин от полиомиелита.

Сейчас в регионах есть 680 тысяч доз, а нужно почти 1,5 миллиона. В некоторых субъектах страны вакцин и вовсе нет. Это Калининградская, Ульяновская, Челябинская области, Камчатский край, Алтай, Якутия, Калмыкия и Северная Осетия, пишет Лайф.

Меньше тысячи доз осталось в Крыму, Астрахани, Брянске, Чувашии и ещё в 20 регионах. Специалисты Роспотребнадзора связывают дефицит с тем, что вакцины просто не закупили.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, и это приводит к параличу или даже смерти больного.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что сейчас российские специалисты разрабатывают вакцину от полиомиелита. Отечественный препарат зарегистрируют в конце 2018 года.