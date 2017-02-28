ВашГород.ру подготовил обзор мероприятий в Ночь искусств 4 ноября.

Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел истории

Здесь гостей встретит сумасшедший профессор, вместе с которым можно отправиться в путешествие во времени. Посетителям предложат спеть в «историческом караоке», зайти в отдел моментального фото и посмотреть на дефиле в костюмах разных эпох.

Кроме того, здесь проведут «Всенародный баттл». К участию приглашают рэперов от 16 лет, для этого нужно зарегистрироваться до 4 ноября включительно. Участнику необходимо подготовить собственное сочинение в стиле рэп на тему «Дружба народов», время выступления — одна минута. Создание образа приветствуется. Отбор победителей — по олимпийскому методу (на выбывание). Использовать ненормативную лексику запрещено.

Проспект Советский, 51, с 20:00 до 00:30, цена билета 150−200 рублей.

Отдел военной истории

Здесь проведут квест «Гонка героев», всех угостят гречневой кашей с тушёнкой и чаем. В рамках акции «Музейный спецназ» посетителей научат оказанию первой помощи и навыкам личной безопасности. «Фишка» вечера — игра уникальными шахматами, которые дарили губернатору области Аману Тулееву в разные годы.

Притомская набережная, 1А, с 20:00 до 00:30, цена билета 150−200 рублей.

Отдел природы

В этом отделе проведут настоящие тараканьи бега — делайте ставки! Также здесь можно отправиться в виртуальное путешествие по Кузбассу, сравнить себя с динозаврами, ощутив мощь их роста и веса, нанести «пещерный» авкагрим и отправиться на фотоохоту на живых ящериц, змей, черепах и игуану.

Проспект Советский, 55, с 20:00 до 00:30, цена билета 150−200 рублей.

Кемеровский областной театр кукол

В театре проведут вечер в русском народном стиле под названием «Театральная вечёрка». В программу войдёт чаепитие у самовара, рассказ об обрядах и традициях, мастер-класс по изготовлению кукол-берегинь, выступление фольклорного коллектива, русские игры и аквагрим. Кроме того, будет работать зона перевоплощений «Стань артистом!» и фотозона в русском стиле. Гостям вручат подарки и сувениры.

Улица Весенняя, 18, начало в 18:00, цена билета — 200 рублей.

Дом актёра

Дом актёра подготовил для своих гостей множество сюрпризов — от театрального кабаре с участием ведущего артиста Кемеровского областного театра драмы Тимофея Шилова и солистки Музыкального театра Кузбасса Анастасии Петровой до концерта сибирской группы Pandora secret, которая порадует публику исполнением мировых хитов в стиле рок. Для тех, кому больше по душе авторские песни, выступит дуэт «Мы» — Алла Раздвилова и Алексей Кузин.

Для девушек проведут мастер-класс по фантазийному макияжу, кроме того, можно будет украсить себя орнаментами мехенди.

В финале — танцевальная программа «Лихая дискотека 90-х».

Улица Боброва, 1, начало в 20:00. Цена билета на весь вечер — 500 рублей, но можно посетить отдельные мероприятия: концерт рок-группы — 350 рублей, дискотека — 250 рублей, мастер-класс — 200 рублей, концерт авторской песни — 200 рублей.

Музей-заповедник «Красная горка»

На территории музея организуют просветительскую программу «Музейный детектив», проведут экскурсию за гонорар в экспозиции «Шахта», экскурсию «Ночной дозор» и музыкальный салон у камина.

Начало в 20:00, единый билет на весь вечер — 500 рублей, вход на отдельные мероприятия, кроме экскурсии за гонорар, — 200 рублей.

Кемеровский областной музей изобразительных искусств

В этом музее устроят Ночь музейной революции, задействуют три этажа. На первом проведут научное шоу «Гравитация» и организуют фотозону «Броневик». На втором откроют фотовыставку Константина Дверина «Взгляд», проведут мастер-класс по выпечке хлеба, экскурсии по выставкам, дегустации и угостят чаем на травах. На третьем этаже ждут мастер-классы «Домашняя еда», «Плакатный коллаж», «Селёдка под шубой», а также гадание на картах таро, выставки и советские песни.

Проспект Советский, 48, начало в 20:00, цена билетов 300−400 рублей.

Кемеровская областная научная библиотека имени Фёдорова

В 18:00 кемеровчан приглашают на литературный бал-инсталляцию «С книжной полки» студии исторического танца «Сюита». В 19:00 начнётся концерт «Кузбасс многонациональный: мы вместе!», на котором выступит руководитель Центра славянской культуры «Лад» Роман Ицков, народный коллектив «Вокально-хореографический ансамбль «Дуслык», Центр таджикской культуры «Авиценна». После открытия акции выступит рок-группа «Якин Фанки» и фолк-группа «Вербена».

В 20:00 песни XX века исполнит заслуженный артист России, солист Музыкального театра Кузбасса Константин Голубятников. Для гостей будет работать выставка изобразительного искусства «Молодость в цветах», а также выставочная зона «Кузбасс многонациональный: Исторический парк» с изданиями на языках народов Кузбасса.

В Центре правовой и социальной информации искусствовед проведёт лекцию «Незаслуженно забытые имена».

В электронном читальном зале устроят виртуальную экскурсию «Мы вместе — мы непобедимы!» по основным историческим точкам, а после — викторину «Колесо истории». В коворкинг-центре с 22:00 будут показывать лучшие короткометражки прошедшего фестиваля «Видение».

С 19:00 до 21:00 проведут мастер-классы, в том числе по изготовлению народных игрушек из дерева и бересты.

Улица Дзержинского, 19, начало в 18:00, вход свободный.

Музыкальный театр Кузбасса

В программе — караоке, праздничные песни, театральная фотозона, мастер-класс по изготовлению украшений из цветов «Всегда вместе», мастер-класс по танцам от солистки балета театра Анны Шумковой и дегустация блюд. В финале — дискотека.

Проспект Советский, 52, начало в 21:00, цена билетов — от 250 рублей.

Государственная филармония Кузбасса

Акция откроется в 12:00 на площади Искусств концертом «Моя Родина — Россия!». В 17:00 выступит известный балет «Щелкунчик», а в 22:00 начнётся концерт «Слушая ночь» — солисты филармонии выступят с песнями, ариями и романсами на разных языках.

Проспект Советский, 48. Цена «Щелкунчика» — от 800 до 1500 рублей, концерта «Слушая ночь» — от 250 до 300 рублей.