ВашГород.ру приготовил для вас традиционную пятничную подборку из инстаграма новокузнечан. А если вы хотите поделиться с читателями своим фото, публикуйте его с хештегом #вашгород.
Похоже на этой неделе серость бытия достигла апогея. Новокузнечане решили немного погрустить и поразмышлять о жизни.
Кто-то отправился гулять по закоулкам.
Novokuznetsk 2016. #sfaeer #sfaer #tphk
Публикация от @catchme_ifyoucan93
А кто-то задумался о бренности бытия.
Иду по Ильинке, а мне навстречу моя #карьернаялестница #Ильинка #nvkz #Вашгород #Новокузнецк
Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov)
Философия появилась даже там, где её обычно и быть не может.
Публикация от ДАРЬЯ ВОЛКОВА (СТАРКИНА) (@dariastar_1)
Другие же решили, что осень — самое время обустраивать семейное гнездо, и принялись собственноручно создавать уют.
Всем привет! Давно я не выкладывала свои работы. Исправляюсь. Эта мультирамочка в пастельных тонах для малышки Алены на ее первый День Рождения. Желаю ей много радости, доброты и ярких красок вокруг!!! #новокузнецк #рамкадляфото #мультирамка #изделияиздерева #нвкз
Публикация от Марина Харитонова (Нестерова) (@marinusikn777)
Хотя осень на всех влияет по-разному. Для кого-то это время затишья, а для кого-то прелюдия к Новому году. Кстати, Новокузнецк уже по-полной готовится к этому празднику.
Зимняя сказка совсем рядом #новокузнецк #новокузнецкмойгород #вашгород #новокузнецкмоимиглазами #nvkz_town #nvkzonline #nvkz @novokuznetsk_typical @like.novokuznetsk @nvkz_g #сибгиу #осень #зима #зимаскоро #photography #phototravel #likenvkz #likesforlikes #like4like #followforfollow #follow4follow #comments #autumn #сказка #travelblogger
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Ещё октябрь не закончился, а город уже преображается к Новому году! Вот вчера, например, у Сити Молла уже ёлки установили, а вместо подвесных цветочных кашпо сосульки развесили ________________ #елка #елки #сосульки #любимыйгород #новокузнецк #кузня #вашгород #подготовка #новыйгод #ситимолл #зимаблизко #winter
Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)
Публикация от ValeriyaKalaeva (@valeriolare)
Впрочем, осенью много других поводов для веселья и радости. Например, хеллоуин.
#halloween в @kafe_edelveys44a 28.10.17
Публикация от Александр Федоров (@aleksandr30.12.1991g)
Что для меня Красота... Конечно же это не только внешняя и внутренняя красота! Это ещё гармония с собой и с миром! Все мы не похожи друг на друга, каждый из нас Индивидуальность! В этом и проявляется истинная красота! Прочь шаблоны, которые придуманы обществом...Выражай себя поступками, действиями и это будет твоя красота! Согласитесь ? Ведь на словах всё красиво порой! Но истина в действиях!!! . Приходи на сайт www.anticasting.net и номинируй тех, кого считаешь по-настоящему красивыми. . . . #антикастинг #четверж0к #красота #индивидуальность #ятакаякакаяесть #давайсомной #ТатьянаМакарова
Публикация от Татьяна Макарова (@_tanechka_1980)
Публикация от Алеся (@alesya_200017)
Похоже, собаки в шоке от всего происходящего.
#хаскиголубыеглазки #собакаулыбака #хаскихитрыеглазки#когдатыхорошиймальчик
Публикация от Владимир (@vladimir6179)
Вот это эмоции..!Кинг в недоумении_________________________________________________ #моясобака #кинг #король #осень #ноябрь #mydog #myfriend #mylove #hellonovember#autumn
Публикация от ROMANENKO OLYA (@ramon_olya_)
Не ну вы только посмотриииииитеее на эта няяяяшность омагад омагад #няшность #щенок #хаски
Публикация от Михаил Ранчковский (@xasku_maik)
Кошкам, кстати, вообще всё равно: осень на улице или весна. Они заняты более важными делами.
Самое удобное место в доме для нашей кисы
Публикация от Елена Кузьмина (@elenakuzmina1366)
Публикация от Мария (@mariyka.97)
Один день из жизни пушистых...и как тут не завидовать
Публикация от jul_raspopina (@jul_raspopina)
Кто-то слишком много ест, часть #котики #британец #буднимамы
Публикация от Алена Рюмина (@alena_ryumina)
Кто-то решил искупаться #чудоюдо #кошка #котенок #ванна #любопытство #новокузнецк #кузбасс #cat #novokuznetsk #nvkz #kuzbass #instagram
Публикация от Анастасия Береснева (@anastasiya92_love)
Люди в отличие от кошек всё же вынуждены думать о земном. Например, новокузнечане столкнулись с дефицитом хлеба. Судя по инстаграму многих это беспокоит.
Хотя…не особо-то он и нужен, этот ваш покупной хлеб. Сами можем испечь.
Нет хлеба в магазине? Можно же самим испечь))) #хлеб #измультиварки #мультипультихлебушек
Публикация от Julia Romanets (@yuleee___)
Следующую инстаграм-подборку смотрите на нашем сайте 10 ноября.
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