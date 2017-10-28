ВашГород.ру приготовил для вас традиционную пятничную подборку из инстаграма новокузнечан. А если вы хотите поделиться с читателями своим фото, публикуйте его с хештегом #вашгород.

Похоже на этой неделе серость бытия достигла апогея. Новокузнечане решили немного погрустить и поразмышлять о жизни.

Кто-то отправился гулять по закоулкам.

Novokuznetsk 2016. #sfaeer #sfaer #tphk Публикация от @catchme_ifyoucan93 Ноя 1 2017 в 5:28 PDT

Публикация от Ольга Волкова (@lelik.0001m) Ноя 1 2017 в 11:32 PDT

А кто-то задумался о бренности бытия.

Иду по Ильинке, а мне навстречу моя #карьернаялестница #Ильинка #nvkz #Вашгород #Новокузнецк Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov) Окт 28 2017 в 5:30 PDT

Философия появилась даже там, где её обычно и быть не может.

Публикация от Lina (@helenaraimer) Ноя 1 2017 в 7:18 PDT

С-смысл. Публикация от ДАРЬЯ ВОЛКОВА (СТАРКИНА) (@dariastar_1) Ноя 2 2017 в 12:39 PDT

Другие же решили, что осень — самое время обустраивать семейное гнездо, и принялись собственноручно создавать уют.

Скучная осенняя ночь. Долго в голове сидела эта идея, и вот, наконец-то удалось ее реализовать. #делобыловечеромделатьбылонечего2#древожизни#папамамаядружнаясемья#instagram#nvkz#вдохновение#полетфантазии#бессоннаяночь#рисоватьнаобояхвесело Публикация от @vingardium.leviosa Ноя 1 2017 в 4:49 PDT

Хотя осень на всех влияет по-разному. Для кого-то это время затишья, а для кого-то прелюдия к Новому году. Кстати, Новокузнецк уже по-полной готовится к этому празднику.

Лампочки Публикация от ValeriyaKalaeva (@valeriolare) Ноя 1 2017 в 6:59 PDT

Впрочем, осенью много других поводов для веселья и радости. Например, хеллоуин.

Публикация от Alena Lyapustina (@alena.lyap) Ноя 2 2017 в 12:59 PDT

#halloween в @kafe_edelveys44a 28.10.17 Публикация от Александр Федоров (@aleksandr30.12.1991g) Ноя 1 2017 в 11:28 PDT

Публикация от Artist, novice writer (@_lipofreniya) Ноя 1 2017 в 9:01 PDT

#halloween Публикация от Алеся (@alesya_200017) Ноя 1 2017 в 6:09 PDT

Похоже, собаки в шоке от всего происходящего.

#хаскиголубыеглазки #собакаулыбака #хаскихитрыеглазки#когдатыхорошиймальчик Публикация от Владимир (@vladimir6179) Ноя 1 2017 в 7:59 PDT

Не ну вы только посмотриииииитеее на эта няяяяшность омагад омагад #няшность #щенок #хаски Публикация от Михаил Ранчковский (@xasku_maik) Ноя 1 2017 в 1:34 PDT

Кошкам, кстати, вообще всё равно: осень на улице или весна. Они заняты более важными делами.

Самое удобное место в доме для нашей кисы Публикация от Елена Кузьмина (@elenakuzmina1366) Ноя 1 2017 в 1:13 PDT

Довольная морда Публикация от Мария (@mariyka.97) Ноя 1 2017 в 4:46 PDT

Один день из жизни пушистых...и как тут не завидовать Публикация от jul_raspopina (@jul_raspopina) Ноя 1 2017 в 8:10 PDT

Публикация от Юлия Романова (@jullia_romanova) Ноя 1 2017 в 4:48 PDT

Кто-то слишком много ест, часть #котики #британец #буднимамы Публикация от Алена Рюмина (@alena_ryumina) Ноя 1 2017 в 3:59 PDT

Люди в отличие от кошек всё же вынуждены думать о земном. Например, новокузнечане столкнулись с дефицитом хлеба. Судя по инстаграму многих это беспокоит.

Хотя…не особо-то он и нужен, этот ваш покупной хлеб. Сами можем испечь.

Нет хлеба в магазине? Можно же самим испечь))) #хлеб #измультиварки #мультипультихлебушек Публикация от Julia Romanets (@yuleee___) Ноя 1 2017 в 11:39 PDT

Следующую инстаграм-подборку смотрите на нашем сайте 10 ноября.