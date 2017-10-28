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Кошки-пофигисты и бренность бытия: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
чспрыкуе

ВашГород.ру приготовил для вас традиционную пятничную подборку из инстаграма новокузнечан. А если вы хотите поделиться с читателями своим фото, публикуйте его с хештегом #вашгород.

Похоже на этой неделе серость бытия достигла апогея. Новокузнечане решили немного погрустить и поразмышлять о жизни.

Кто-то отправился гулять по закоулкам.

Novokuznetsk 2016. #sfaeer #sfaer #tphk

Публикация от @catchme_ifyoucan93

А кто-то задумался о бренности бытия.

Философия появилась даже там, где её обычно и быть не может.

С-смысл.

Публикация от ДАРЬЯ ВОЛКОВА (СТАРКИНА) (@dariastar_1)

Другие же решили, что осень — самое время обустраивать семейное гнездо, и принялись собственноручно создавать уют.

Хотя осень на всех влияет по-разному. Для кого-то это время затишья, а для кого-то прелюдия к Новому году. Кстати, Новокузнецк уже по-полной готовится к этому празднику.

Лампочки

Публикация от ValeriyaKalaeva (@valeriolare)

Впрочем, осенью много других поводов для веселья и радости. Например, хеллоуин.

#halloween в @kafe_edelveys44a 28.10.17

Публикация от Александр Федоров (@aleksandr30.12.1991g)

Что для меня Красота... Конечно же это не только внешняя и внутренняя красота! Это ещё гармония с собой и с миром! Все мы не похожи друг на друга, каждый из нас Индивидуальность! В этом и проявляется истинная красота! Прочь шаблоны, которые придуманы обществом...Выражай себя поступками, действиями и это будет твоя красота! Согласитесь ? Ведь на словах всё красиво порой! Но истина в действиях!!! . Приходи на сайт www.anticasting.net и номинируй тех, кого считаешь по-настоящему красивыми. . . . #антикастинг #четверж0к #красота #индивидуальность #ятакаякакаяесть #давайсомной #ТатьянаМакарова

Публикация от Татьяна Макарова (@_tanechka_1980)

#halloween

Публикация от Алеся (@alesya_200017)

Похоже, собаки в шоке от всего происходящего.

Кошкам, кстати, вообще всё равно: осень на улице или весна. Они заняты более важными делами.

Самое удобное место в доме для нашей кисы

Публикация от Елена Кузьмина (@elenakuzmina1366)

Довольная морда

Публикация от Мария (@mariyka.97)

Один день из жизни пушистых...и как тут не завидовать

Публикация от jul_raspopina (@jul_raspopina)

Кто-то слишком много ест, часть  #котики #британец #буднимамы

Публикация от Алена Рюмина (@alena_ryumina)

Люди в отличие от кошек всё же вынуждены думать о земном. Например, новокузнечане столкнулись с дефицитом хлеба. Судя по инстаграму многих это беспокоит.

Хотя…не особо-то он и нужен, этот ваш покупной хлеб. Сами можем испечь.

Следующую инстаграм-подборку смотрите на нашем сайте 10 ноября.

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