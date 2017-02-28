Супруги из Бийска Алтайского края решили назвать своего ребёнка под стать фамилии.

Мальчику дали имя Аладдин. Фамилия семьи — Сказочные.

Малыш родился весом 3 760 граммов и ростом 52 сантиметра. Он появился на свет 20 октября, сообщает РИА Новости.

По словам мамы Аладдина Ирины, фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году. Теперь она живёт в мире по их задумке уже как родовая. А имя сыну выбирали, ориентируясь на внутренние ощущения. К тому же, сибирячка увлекается восточными сказками.

У Аладдина есть старший брат. Это сын Ирины от первого брака. Мальчика зовут Алексей.

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