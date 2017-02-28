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Семья Сказочных из Сибири назвала сына Аладдином

Сегодня 16:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lostpic.net

Супруги из Бийска Алтайского края решили назвать своего ребёнка под стать фамилии.

Мальчику дали имя Аладдин. Фамилия семьи — Сказочные.

Малыш родился весом 3 760 граммов и ростом 52 сантиметра. Он появился на свет 20 октября, сообщает РИА Новости.

По словам мамы Аладдина Ирины, фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году. Теперь она живёт в мире по их задумке уже как родовая. А имя сыну выбирали, ориентируясь на внутренние ощущения. К тому же, сибирячка увлекается восточными сказками.

У Аладдина есть старший брат. Это сын Ирины от первого брака. Мальчика зовут Алексей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о самом популярном имени в мире среди новорождённых девочек.

Комментарии 15
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Андрей
13 1
Сказочные до#@%*ы,уже с рождения сыну жизнь портят
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-=mAx=- 1320
10 1
Сразу вспоминается фраза из фильма "ДАУН ХАУС": -"Сказочный до.....б."...
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Дон Хенаро 49358
5 0
-=mAx=-:
Сразу вспоминается фраза из фильма "ДАУН ХАУС": -"Сказочный до.....б."...
Эх хотел первым проехаться по их фамилии и не успел((((
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..
8 1
А что себя не переименовала?Почему Ириной осталась, если такой заскок в голову шибанул?
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Анонимный пользователь
6 1
Капец. Бедный ребёнок. Больная фантазия у людей.
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Анонимный пользователь
2 0
Капец. Бедный ребёнок. Больная фантазия у людей.
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Вася
0 8
Капец. Бедный ребёнок. Больная фантазия у людей.
Это вы узколобые комментаторы без фантазии. Че он бедный ребенок то ?
НУ будет у него в паспорте Алладин стоять а в жизни его будут все называть Алик - все до банального просто!
За то если он захочет показаться окружающим творческой и не ординарной личностью - достаточно будет показать паспорт !!
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Саня
5 1
Это вы узколобые комментаторы без фантазии. Че он бедный ребенок то ?
НУ будет у него в паспорте Алладин стоять а в жизни его будут все называть Алик - все до банального просто!
За то если он захочет показаться окружающим творческой и не ординарной личностью - достаточно будет показать паспорт !!
Ты,Вася,тоже сказочный,но только не Алладин,а дол....б.
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Армянский коммунист
7 0
Чем бы родители не тешились,лишь бы в кувшин не запихнули.
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ага
4 0
интересно какое отчество
Алексеевич.По социальным сетям уже пронеслось про сказочного Алешу
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Даздраперма Оюшминальдовна
4 0
Подобные идиоты будут всегда, всё это уже было и не прижилось. Осталось пожелать, чтобы их не пиарили.
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Нарком
5 0
У мамы понос в башке это факт! Судьбоносные эксперименты для детей устраивать - кто ей право дал? Если папа идёт на поводу - тряпка полная! А если ещё он позволил своей дуре и фамилию поменять - это вааабще выродок! Предал свою родовую фамилию - равнозначно как своего отца - род - Отечество! Ещё до войны таких расстреливать нужно!
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Читатель
0 1
А что себя не переименовала?Почему Ириной осталась, если такой заскок в голову шибанул?
**********
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