Супруги из Бийска Алтайского края решили назвать своего ребёнка под стать фамилии.
Мальчику дали имя Аладдин. Фамилия семьи — Сказочные.
Малыш родился весом 3 760 граммов и ростом 52 сантиметра. Он появился на свет 20 октября, сообщает РИА Новости.
По словам мамы Аладдина Ирины, фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году. Теперь она живёт в мире по их задумке уже как родовая. А имя сыну выбирали, ориентируясь на внутренние ощущения. К тому же, сибирячка увлекается восточными сказками.
У Аладдина есть старший брат. Это сын Ирины от первого брака. Мальчика зовут Алексей.
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Сразу вспоминается фраза из фильма "ДАУН ХАУС": -"Сказочный до.....б."...
НУ будет у него в паспорте Алладин стоять а в жизни его будут все называть Алик - все до банального просто!
За то если он захочет показаться окружающим творческой и не ординарной личностью - достаточно будет показать паспорт !!
НУ будет у него в паспорте Алладин стоять а в жизни его будут все называть Алик - все до банального просто!
За то если он захочет показаться окружающим творческой и не ординарной личностью - достаточно будет показать паспорт !!