В Кузбасс постепенно приходит зима.
В пятницу ещё тепло: днём +7,+12°С, ночью +1,-4°С. Ночью порывы ветра до 22 м/с.
Праздничные выходные будут прохладными. В субботу днём ожидается ветер до 22 м/с, мокрый снег, гололёд. Днём температура +1,+6°С, ночью -1,-6°С.
В воскресенье снова пойдёт снег, но ветер ослабеет до 12 м/с. Днём температура +1,-4°С, ночью -2,-7°С.
В понедельник температура продолжит понижаться, осадки уже в виде снега, возможны метели. Днём температура -1,-6°С, ночью до -5,-10°С, местами до -15°С.
Погода на предстоящей неделе будет холодной с осадками, добавили в Кемеровском гидрометцентре.
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