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Синоптики обещают кузбассовцам снег и холод

Сегодня 16:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Кузбасс постепенно приходит зима.

В пятницу ещё тепло: днём +7,+12°С, ночью +1,-4°С. Ночью порывы ветра до 22 м/с.

Праздничные выходные будут прохладными. В субботу днём ожидается ветер до 22 м/с, мокрый снег, гололёд. Днём температура +1,+6°С, ночью -1,-6°С.

В воскресенье снова пойдёт снег, но ветер ослабеет до 12 м/с. Днём температура +1,-4°С, ночью -2,-7°С.

В понедельник температура продолжит понижаться, осадки уже в виде снега, возможны метели. Днём температура -1,-6°С, ночью до -5,-10°С, местами до -15°С.

Погода на предстоящей неделе будет холодной с осадками, добавили в Кемеровском гидрометцентре.

Комментарии 2
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stek
6 1
Ну, наконец-то. Чем раньше придет зима, тем быстрее нагрянет весна...)
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katya
2 4
Надеюсь, что, вопреки всяким прогнозам, такого ужаса не будет и ноябрь еще порадует оттепелями с дождиками.
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