Кемеровчанин Василий Каленский предложил убрать из Кемерова трамваи. Он назвал этот вид транспорта архаичным.

«Я и многие автомобилисты считаем, что наличие данного архаичного вида общественного транспорта способствует образованию больших транспортных заторов, особенно на проспекте Шахтёров, Кузнецком, проспекте Ленина на участке от цирка до вокзала, улице Сибиряков-Гвардейцев и на горбатом мосту», — написал горожанин на сайте «Банк идей».

По его мнению, вместо рельсов можно проложить автобусные маршруты, это уменьшит пробки. Вместе с тем автомобилям не придётся снижать скорость перед переездом рельсов — это увеличит пропускную способность дорог.

Василий посчитал, что трамваи косвенно вредят экологии, несмотря на то, что этот вид транспорта наиболее экологичен.

«Но из-за них постоянно образуются заторы, автомобили стоят дольше по времени и больше вредят экологии», — пояснил кемеровчанин.

По его мнению, водители автомобилей и автобусов поддержат идею, а пассажирам трамваев он советует пересесть на другой вид транспорта.

Ранее ВашГород.ру писал, что в Новокузнецке тоже недовольны трамваями — они портят вид города и находятся в плохом состоянии.