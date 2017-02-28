Кемеровчанин Василий Каленский предложил убрать из Кемерова трамваи. Он назвал этот вид транспорта архаичным.
«Я и многие автомобилисты считаем, что наличие данного архаичного вида общественного транспорта способствует образованию больших транспортных заторов, особенно на проспекте Шахтёров, Кузнецком, проспекте Ленина на участке от цирка до вокзала, улице Сибиряков-Гвардейцев и на горбатом мосту», — написал горожанин на сайте «Банк идей».
По его мнению, вместо рельсов можно проложить автобусные маршруты, это уменьшит пробки. Вместе с тем автомобилям не придётся снижать скорость перед переездом рельсов — это увеличит пропускную способность дорог.
Василий посчитал, что трамваи косвенно вредят экологии, несмотря на то, что этот вид транспорта наиболее экологичен.
«Но из-за них постоянно образуются заторы, автомобили стоят дольше по времени и больше вредят экологии», — пояснил кемеровчанин.
По его мнению, водители автомобилей и автобусов поддержат идею, а пассажирам трамваев он советует пересесть на другой вид транспорта.
Ранее ВашГород.ру писал, что в Новокузнецке тоже недовольны трамваями — они портят вид города и находятся в плохом состоянии.
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А Василию я советую перестать высказывать советы космического масштаба и космической же глупости.