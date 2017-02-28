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Кемеровчанин предложил избавиться от трамваев

Сегодня 16:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
transphoto.ru

Кемеровчанин Василий Каленский предложил убрать из Кемерова трамваи. Он назвал этот вид транспорта архаичным.

«Я и многие автомобилисты считаем, что наличие данного архаичного вида общественного транспорта способствует образованию больших транспортных заторов, особенно на проспекте Шахтёров, Кузнецком, проспекте Ленина на участке от цирка до вокзала, улице Сибиряков-Гвардейцев и на горбатом мосту», — написал горожанин на сайте «Банк идей».

По его мнению, вместо рельсов можно проложить автобусные маршруты, это уменьшит пробки. Вместе с тем автомобилям не придётся снижать скорость перед переездом рельсов — это увеличит пропускную способность дорог.

Василий посчитал, что трамваи косвенно вредят экологии, несмотря на то, что этот вид транспорта наиболее экологичен.

«Но из-за них постоянно образуются заторы, автомобили стоят дольше по времени и больше вредят экологии», — пояснил кемеровчанин.

По его мнению, водители автомобилей и автобусов поддержат идею, а пассажирам трамваев он советует пересесть на другой вид транспорта.

Ранее ВашГород.ру писал, что в Новокузнецке тоже недовольны трамваями — они портят вид города и находятся в плохом состоянии.

Комментарии 18
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аватар
ххх
4 0
*** ты же каленский ИП являешься , посадить бы тебя на зарплату 15 тыров
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аватар
123
12 1
В Европе трамваи развивают, и только у нас они постоянно мешают каким-то дегенератам. Ну, впрочем, я согласен. При условии, что аффтамабилистам типа Василия оставят одну полосу, а остальные - автобусам (чтобы они могли так же беспрепятственно как трамваи идти), и за въезд на нее драть нещадно.
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Олег
10 1
> а пассажирам трамваев он советует пересесть на другой вид транспорта.
А Василию я советую перестать высказывать советы космического масштаба и космической же глупости.
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аватар
321
11 1
Так этот клоун коммерс же какой-то. Ишь ты, барину холопьи повозки на улице не по нраву.
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аватар
Кто не согласен - встречаемся за гаражами после 6-ти
0 4
Молодец Васька! И на Металлургов трамваи прибери!
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аватар
Армянский коммунист
4 12
Ну вот и дружно обгадили Каленского.
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аватар
сергей
1 0
Кто то что мутит опять трамваи продать а рельсы сдать а денежки в карман себе
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Вася
5 0
В России дураков на 100 лет припасено. Трамваи наоборот разгружают дорогу. С Кировского, если не хочешь стоять в пробке, утром надо на трамвае ехать.
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вася
6 1
** просто ************ Долбаеб Безмозглович, каким образом трамваи создают пробки на проспекте шахтеров?трамваи ездят своим маршрутом,пробки создают долбаебы которые ездят не умеют и в кого нить врезаются а потом все дружно стоим это во первых, во вторых попробуй ка с радуги зимой в час пик с утречка уехать на автобусе по жуткой пробке и сравни с трамвайчиком который едет без пробок, а потом вякай. Трамваи ему помешали, купи себе вертолет и летай!
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гость
2 1
наверн чел просто не может выучить пдд с трамваями,вот и хочет чтоб их убрали
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вячеслав!
3 0
редкостный дебил!трамваи и едут быстро и без пробок,и в вагоне тепло,во 100 -крат лучше чем в этих сараях на колесах!
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в.Докарт
5 0
Встречное, избавится от кемеровчанина Василия Каленсккого, как чуждого нашему городу маразматика
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аватар
кемерово
1 0
заказной еврейский ход. уберут трамваи- скорость машин в городе увеличиться и соответственно жертв аварий тоже
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Аня
4 0
Вон в Новокузнецке поубирали, что-то лучше совсем не стало. Козлы. Так и смотрят, где бы что еще развалить и продать.
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Валерич
3 0
заказной еврейский ход. уберут трамваи- скорость машин в городе увеличиться и соответственно жертв аварий тоже
В том ведь и суть, что на освободившейся полосе в итоге через несколько месяцев машин станет ещё больше чем было. А трамвай едет отдельно от общего потока, ему не надо заруливать в карманы, он может иметь сколько угодно варьируемую длину без ущерба для маневренности. Трамвай использует дорожное пространство в десятки раз эффективнее, даже без забивания "в мясо" вагона.
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