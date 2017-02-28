Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

«Макдоналдс» запустил благотворительную акцию с картошкой фри

Сегодня 07:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
укроп.org

Россияне смогут помочь детям, покупая картошку фри в ресторанах «Макдоналдс».

Благотворительная акция пройдёт во всех ресторанах сети в России. Часть средств с покупки картофеля фри пойдёт на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани. Это семейная гостиница, где родители совершенно бесплатно живут с детьми, кто находится на длительном лечении. Ежегодно в неё заселяются более 1800 ребятишек и родителей.

Также вырученные деньги направят в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда».

Акция пройдёт до 20 ноября. Помимо этого, желающие могут помочь фонду, положив деньги в специальные боксы в ресторанах или отправить их через официальный сайт фонда.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Котя
2 6
Кушай деточка! Жирей и тупей! Дональдс добрая фирма!!!!!!!!!!
ответить
аватар
не важно
4 0
Кушай деточка! Жирей и тупей! Дональдс добрая фирма!!!!!!!!!!
А если ты и так уже тупой, тогда че будет?
ответить
аватар
\\\
2 0
А если ты и так уже тупой, тогда че будет?
Вы далеко не дурак, а вблизи - полный идиот.
ответить
аватар
Вася
0 0
Кушай деточка! Жирей и тупей! Дональдс добрая фирма!!!!!!!!!!
Пока всякое ЧМО во всех уровнях власти гребет казенные деньги и разворовывает бюджет, частные компании и бизнес помогают благотворительностью детски домам и другим нуждающимся. И Это даже хорошо что частные компании при этом имеют налоговые послабления при оплате налогов - чем меньше денег пойдет в бюджеты разных уровней тем меньше их осядет в карманах чиновничьего дерьма!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ