Россияне смогут помочь детям, покупая картошку фри в ресторанах «Макдоналдс».

Благотворительная акция пройдёт во всех ресторанах сети в России. Часть средств с покупки картофеля фри пойдёт на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани. Это семейная гостиница, где родители совершенно бесплатно живут с детьми, кто находится на длительном лечении. Ежегодно в неё заселяются более 1800 ребятишек и родителей.

Также вырученные деньги направят в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда».

Акция пройдёт до 20 ноября. Помимо этого, желающие могут помочь фонду, положив деньги в специальные боксы в ресторанах или отправить их через официальный сайт фонда.