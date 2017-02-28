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Стало известно, кого выбрали для новогодней программы на «Первом канале»

Сегодня 16:38
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mishin.online

«Первый канал» и «Одноклассники» объявили итоги голосования за исполнителей, которые примут участие в новогоднем эфире телеканала.

В тройку лидеров вошли Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз, сообщает Super.

Кроме них в списке оказались Полина Гагарина, Artik pres. Asti, «Ленинград», Alekseev, «Руки Вверх», Светлана Лобода, Алла Пугачёва, Burito, Валерия, Баста, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Юрий Шатунов, Макс Барских, Егор Крид, Dan Balan, MiyaGi&Эндшпиль, Serebro, Стас Михайлов, Натали, Филипп Киркоров, София Ротару, «Время И Стекло», Стас Пьеха, IOWA, Грибы, Слава.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек.

Комментарии 11
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9 0
Не особо что-то поменялось
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женя
16 1
Опять пугачиха припрется со своим взводом мужей и прихлебаев, будет хриплым, пропитым, прокуренным басом через силу сипеть.
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Женек
22 0
Думаю, что это голосование- аналогия выборов наших. Все уже решено, а это так соблюсти протокол.
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Женек
7 0
Думаю, что это голосование- аналогия выборов наших. Все уже решено, а это так соблюсти протокол.
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мимоходом
4 8
Думаю, что это голосование- аналогия выборов наших. Все уже решено, а это так соблюсти протокол.
Абсолютно верно!если бы голосовал пипл,то Бузова была бы на первом месте.
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я
0 3
Абсолютно верно!если бы голосовал пипл,то Бузова была бы на первом месте.
Кстати она должна была пройти,у нее было 20-25 место
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•••—
4 0
Не особо что-то поменялось
Да вообще практически ничего не поменялось, как был жидовский шабаш, так и осталось.
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Гостья
6 0
Капец вот я даже и не знала ,как походу и большенству ,что было какое то голосование - видимо тайное)).опять пугачиху будут крутить всю новогоднюю ночь ((достала уже - смотреть противно!
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z
5 1
Предлагаю переименовать первый в пенсионерный.
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±
6 0
Предлагаю переименовать первый в пенсионерный.
У него уже есть название- Первый Гей Канал.
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Василий
8 0
Предлагаю переименовать первый в пенсионерный.
Надо сперва спросить этих пенсионеров: а смотрят ли они всю эту свору? Пенсионеры сейчас умнее молодых.
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