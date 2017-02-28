«Первый канал» и «Одноклассники» объявили итоги голосования за исполнителей, которые примут участие в новогоднем эфире телеканала.

В тройку лидеров вошли Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз, сообщает Super.

Кроме них в списке оказались Полина Гагарина, Artik pres. Asti, «Ленинград», Alekseev, «Руки Вверх», Светлана Лобода, Алла Пугачёва, Burito, Валерия, Баста, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Юрий Шатунов, Макс Барских, Егор Крид, Dan Balan, MiyaGi&Эндшпиль, Serebro, Стас Михайлов, Натали, Филипп Киркоров, София Ротару, «Время И Стекло», Стас Пьеха, IOWA, Грибы, Слава.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек.