Согласно Конституции, у россиян есть возможность получить жилье бесплатно от государства, если человек сам не в состоянии его приобрести.

Государство может предоставить гражданам, как жильё на правах социального найма, так и субсидию на покупку своего собственного. Для того чтобы рассчитывать на получение бесплатного жилья, необходимо соответствовать двум критериям — малообеспеченности и нуждаемости.

В Кемеровской области бесплатное жильё предоставляется только некоторым категориям граждан: одиноким матерям, многодетным семьям, малоимущим, ветеранам ВОВ и другим.

Также можно получить льготную ипотеку. Подобная программа действует уже на протяжении нескольких лет. Займ могут получить молодые семьи, государственные служащие, матери-одиночки, инвалиды и работники бюджетной сферы. С действующей редакцией закона можно ознакомиться здесь, редакция от 2016 года 47-ОЗ здесь.

Однако право на жильё есть, но чтобы его получить, придётся изрядно помучиться и подождать. Ведь очередь на бесплатное и льготное жильё в регионе составляет несколько тысяч человек. Срок ожидания может затянуться на несколько лет.