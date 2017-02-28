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Недвижимость и строительство

Как в Кузбассе бесплатно получить квартиру за счет государства

Сегодня 16:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
patefona.net

Согласно Конституции, у россиян есть возможность получить жилье бесплатно от государства, если человек сам не в состоянии его приобрести.

Государство может предоставить гражданам, как жильё на правах социального найма, так и субсидию на покупку своего собственного. Для того чтобы рассчитывать на получение бесплатного жилья, необходимо соответствовать двум критериям — малообеспеченности и нуждаемости.

В Кемеровской области бесплатное жильё предоставляется только некоторым категориям граждан: одиноким матерям, многодетным семьям, малоимущим, ветеранам ВОВ и другим.

Также можно получить льготную ипотеку. Подобная программа действует уже на протяжении нескольких лет. Займ могут получить молодые семьи, государственные служащие, матери-одиночки, инвалиды и работники бюджетной сферы. С действующей редакцией закона можно ознакомиться здесь, редакция от 2016 года 47-ОЗ здесь.

Однако право на жильё есть, но чтобы его получить, придётся изрядно помучиться и подождать. Ведь очередь на бесплатное и льготное жильё в регионе составляет несколько тысяч человек. Срок ожидания может затянуться на несколько лет.

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Комментарии 4
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Армянский коммунист
9 0
Речь походу идёт о"цыганских"многодетных семьях, а как быть нормальным семьям, которые живут по принципу-нет своего жилья-нечего нищету плодить.
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горожанка
0 0
Речь походу идёт о"цыганских"многодетных семьях, а как быть нормальным семьям, которые живут по принципу-нет своего жилья-нечего нищету плодить.
Да ,нет! Я не цыганская семья ,дети выросли ...свои семьи и многодетные и инвалиды ...стоим вторые с 70 годов в общей очереди .А Конституция эт что ?И кто ее писал ...давно уже не помнят о чем она и для чего она..Однако,город -городу рознь
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z
2 0
Проще построить свой дом и забор повыше, чтоб чиговноежики не видели чего у тебя и как, пару алабаев завести.
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Марсиянин
0 0
Привет земляне , везет же вам !
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