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Два крупных штрафа для автомобилистов утвердят до конца года

Сегодня 17:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
stek-group.com

До конца 2017 года депутаты Государственной думы успеют рассмотреть две инициативы: о штрафе за опасное вождение и о залоге за автомобиль при пьяной езде.

Как сообщает «Коммерсант», приоритетным проектом является тот, который вводит наказание за опасное вождение. За данное нарушение предполагается штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также в до конца года могут успеть принять инициативу, которая вводит залог за транспортное средство. Залог нужно будет вносить в случае пьяной езды, когда автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку. Для того, чтобы забрать машину, виновнику придётся уплатить 30 тысяч рублей. Предполагается, что эта сумма пойдет в счёт штрафа, который будет назначен судом за пьяную езду.

Остальные законопроекты, касающиеся автомобилистов, будут рассмотрены уже в 2018 году.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос до 2,5 тысячи рублей.

Комментарии 5
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51117
6 3
В Москве зарплата в среднем 100 тр, а у некоторых особоумных придумывающих вот эти штрафы и по 500тр только официально. Вот а в Деревне Кузедеево 12 тр. , а у некоторых и 5 тр в месяц нет. Так вот, мне это непонятно. Как всех под одну гребёнку чешут?Как то странно , они рассчитывают штрафы для сытых буржуев и для учителей с 15 тр зарплаты
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КоляYeti 16036
8 0
И эти падлы в депутатах из регионов, как будто не знают о зарплатах избирателей. Зажрались!
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жека
2 1
КоляYeti:
И эти падлы в депутатах из регионов, как будто не знают о зарплатах избирателей. Зажрались!
Народ молчит, значит доволен.
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Ветер
3 1
В Москве зарплата в среднем 100 тр, а у некоторых особоумных придумывающих вот эти штрафы и по 500тр только официально. Вот а в Деревне Кузедеево 12 тр. , а у некоторых и 5 тр в месяц нет. Так вот, мне это непонятно. Как всех под одну гребёнку чешут?Как то странно , они рассчитывают штрафы для сытых буржуев и для учителей с 15 тр зарплаты
а они говорят вы НЕ НАРУШАЙТЕ и ШТРАФЫ платить не придеться!!!
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100 000 даю!
0 0
а они говорят вы НЕ НАРУШАЙТЕ и ШТРАФЫ платить не придеться!!!
Что 100% машины у тебя нету.
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