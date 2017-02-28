До конца 2017 года депутаты Государственной думы успеют рассмотреть две инициативы: о штрафе за опасное вождение и о залоге за автомобиль при пьяной езде.
Как сообщает «Коммерсант», приоритетным проектом является тот, который вводит наказание за опасное вождение. За данное нарушение предполагается штраф в размере пяти тысяч рублей.
Также в до конца года могут успеть принять инициативу, которая вводит залог за транспортное средство. Залог нужно будет вносить в случае пьяной езды, когда автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку. Для того, чтобы забрать машину, виновнику придётся уплатить 30 тысяч рублей. Предполагается, что эта сумма пойдет в счёт штрафа, который будет назначен судом за пьяную езду.
Остальные законопроекты, касающиеся автомобилистов, будут рассмотрены уже в 2018 году.
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос до 2,5 тысячи рублей.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
И эти падлы в депутатах из регионов, как будто не знают о зарплатах избирателей. Зажрались!