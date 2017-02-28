До конца 2017 года депутаты Государственной думы успеют рассмотреть две инициативы: о штрафе за опасное вождение и о залоге за автомобиль при пьяной езде.

Как сообщает «Коммерсант», приоритетным проектом является тот, который вводит наказание за опасное вождение. За данное нарушение предполагается штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также в до конца года могут успеть принять инициативу, которая вводит залог за транспортное средство. Залог нужно будет вносить в случае пьяной езды, когда автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку. Для того, чтобы забрать машину, виновнику придётся уплатить 30 тысяч рублей. Предполагается, что эта сумма пойдет в счёт штрафа, который будет назначен судом за пьяную езду.

Остальные законопроекты, касающиеся автомобилистов, будут рассмотрены уже в 2018 году.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что штраф для автомобилистов, отказавшихся пропустить пешехода или велосипедиста на «зебре», вырос до 2,5 тысячи рублей.