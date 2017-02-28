15 000 рублей с коттеджа — столько должна заплатить семья Красулина за проводной интернет в своём доме.

Об этом ВашГород.ру рассказала жительница села Александра. По словам девушки, в такую сумму обойдутся работы, если администрация поселения не проведёт кабель. Чиновники же, утверждает собеседница, это делать не торопятся.

«В посёлке Степном, ещё в Анисимово, в Весёлом, а это дальше нас, есть нормальнй проводной интернет, и никто такие деньги за установку не платил. А администрация вешает лапшу на уши людям уже четвёртый год, что скоро проведут интернет, и всё никак не сделают. Сидим через модемы, а там трафик ограничен. Как в каменном веке», — пожаловалась девушка.

Ставить оборудование на каждый частный дом — задача недешёвая, подтвердил редакции эксперт.

«К каждому дому нужно протянуть оптоволокно. Встаёт вопрос, как это делать. Обычно его прокидывают по столбам. Есть два типа столбов, телефонные и электрические. Второй вопрос, где размещать оборудование. В многоэтажках с этим нет проблемы, обычно используют чердаки. Ещё к оборудованию обязательно должно быть подведено электропитание. А если у нас частный дом, это сложнее. Ставить оборудование на каждый дом индивидуально очень дорого как для провайдера, так и для самого абонента», — рассказала ВашГород.ру директор по маркетингу компании CENTRA Наталья Сарычева.

Однако в администрации Красулинского сельского поселения нам сообщили, что работы по подключению села к проводному интернету идут.

«В Красулино ОАО „Ростелеком“ ведёт линию DSL для доступа в сеть интернет. Работа идёт согласно установленному плану. Уже подсоединена улица Центральная, до конца года планируется подключить улицы Молодёжную, Топольковую, Полевую», — пояснили ВашГород.ру в ответ на запрос.

Стоимость подключения составит 1000 рублей с абонента, добавили в письме. В селе Анисимово же интернет не проведён, уточнили чиновники.