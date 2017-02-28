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«Вешают лапшу на уши четвёртый год»: селяне из Новокузнецкого района устали жить в каменном веке

Сегодня 07:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
find-fine.ga

15 000 рублей с коттеджа — столько должна заплатить семья Красулина за проводной интернет в своём доме.

Об этом ВашГород.ру рассказала жительница села Александра. По словам девушки, в такую сумму обойдутся работы, если администрация поселения не проведёт кабель. Чиновники же, утверждает собеседница, это делать не торопятся.

«В посёлке Степном, ещё в Анисимово, в Весёлом, а это дальше нас, есть нормальнй проводной интернет, и никто такие деньги за установку не платил. А администрация вешает лапшу на уши людям уже четвёртый год, что скоро проведут интернет, и всё никак не сделают. Сидим через модемы, а там трафик ограничен. Как в каменном веке», — пожаловалась девушка.

Ставить оборудование на каждый частный дом — задача недешёвая, подтвердил редакции эксперт.

«К каждому дому нужно протянуть оптоволокно. Встаёт вопрос, как это делать. Обычно его прокидывают по столбам. Есть два типа столбов, телефонные и электрические. Второй вопрос, где размещать оборудование. В многоэтажках с этим нет проблемы, обычно используют чердаки. Ещё к оборудованию обязательно должно быть подведено электропитание. А если у нас частный дом, это сложнее. Ставить оборудование на каждый дом индивидуально очень дорого как для провайдера, так и для самого абонента», — рассказала ВашГород.ру директор по маркетингу компании CENTRA Наталья Сарычева.

Однако в администрации Красулинского сельского поселения нам сообщили, что работы по подключению села к проводному интернету идут.

«В Красулино ОАО „Ростелеком“ ведёт линию DSL для доступа в сеть интернет. Работа идёт согласно установленному плану. Уже подсоединена улица Центральная, до конца года планируется подключить улицы Молодёжную, Топольковую, Полевую», — пояснили ВашГород.ру в ответ на запрос.

Стоимость подключения составит 1000 рублей с абонента, добавили в письме. В селе Анисимово же интернет не проведён, уточнили чиновники.

Комментарии 3
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первый коммент
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Маргарита прочитайте ваше предложение оно нормально написано ничего не кажется как-то не так. "15 000 рублей с коттеджа — столько должна заплатить семья Красулина за проводной интернет в своём доме."
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Михмих
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Цена вроде большая. Но если посчитать сколько тратите за мобильный интернет в год, то это окупиться максимум за полтора года. Кроме этого есть большой плюс в оптике не посредственно до дома. На нее не влияют ни ветра, ни грозы. У самому отпику проложили до дома за 8000 и это в черте города, но за три года было не больше 5 отказов и то компания быстро устраняла.
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Дмирий
0 0
На коттедж деньги есть, а на интернет не хватает. Чудны дела...
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