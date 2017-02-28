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Новокузнецкий Сбербанк и сеть автомоек «Амиго» запустили безналичную оплату услуг

Сегодня 17:32
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СБЕРБАНК

Новокузнецкое отделение Сбербанка реализовало возможность оплаты услуг банковской картой за услуги одной из автомоек сети «Амиго» с системой самообслуживания. Это первая в России автомойка, которая оснащена эквайрингом Сбербанка.

В конце октября на одном из постов автомоечного комплекса «Амиго» была установлена онлайн-касса Pay Kiosk, позволяющая печатать чеки клиенту и отправлять данные в налоговые органы. Нововведение было сделано в соответствии с федеральным законом о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ФЗ-54).

Как отмечают руководители сети автомоек «Амиго», внедрение новой системы оплаты услуг способствовало повышению качества сервиса, расширению спектра услуг для клиентов и увеличило клиентопоток на 25%.

Подобное техническое решение планируется установить еще на нескольких автомойках данной сети в городе Новокузнецк. Подробнее о возможностях торгового эквайринга Сбербанка — на сайте банка.

Комментарии 3
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z
1 1
А кто разрешил банкам заниматься не основной деятельностью?
Налагэвики где проверка?
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Рост-бывший алкоголик
0 0
Адрес то напишите, на какой из Амиго такое чудо стоит?
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Алексей
0 0
Вообще-то 54-ФЗ распространяется на всех, кто принимает наличные или карты оплаты от физлиц, а возможность безналичной оплаты еще и обязательна для всех. Что, теперь про каждого будете писать, кто онлайн-кассы поставил?
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