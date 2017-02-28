Новокузнецкое отделение Сбербанка реализовало возможность оплаты услуг банковской картой за услуги одной из автомоек сети «Амиго» с системой самообслуживания. Это первая в России автомойка, которая оснащена эквайрингом Сбербанка.
В конце октября на одном из постов автомоечного комплекса «Амиго» была установлена онлайн-касса Pay Kiosk, позволяющая печатать чеки клиенту и отправлять данные в налоговые органы. Нововведение было сделано в соответствии с федеральным законом о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ФЗ-54).
Как отмечают руководители сети автомоек «Амиго», внедрение новой системы оплаты услуг способствовало повышению качества сервиса, расширению спектра услуг для клиентов и увеличило клиентопоток на 25%.
Подобное техническое решение планируется установить еще на нескольких автомойках данной сети в городе Новокузнецк. Подробнее о возможностях торгового эквайринга Сбербанка — на сайте банка.
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