Новокузнецкое отделение Сбербанка реализовало возможность оплаты услуг банковской картой за услуги одной из автомоек сети «Амиго» с системой самообслуживания. Это первая в России автомойка, которая оснащена эквайрингом Сбербанка.

В конце октября на одном из постов автомоечного комплекса «Амиго» была установлена онлайн-касса Pay Kiosk, позволяющая печатать чеки клиенту и отправлять данные в налоговые органы. Нововведение было сделано в соответствии с федеральным законом о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ФЗ-54).

Как отмечают руководители сети автомоек «Амиго», внедрение новой системы оплаты услуг способствовало повышению качества сервиса, расширению спектра услуг для клиентов и увеличило клиентопоток на 25%.

Подобное техническое решение планируется установить еще на нескольких автомойках данной сети в городе Новокузнецк. Подробнее о возможностях торгового эквайринга Сбербанка — на сайте банка.