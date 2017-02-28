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В Новокузнецке хотят создать самый большой в Сибири парк

Сегодня 08:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2do2go.ru

С таким предложением выступили горожане.

На сайте «Банк идей» новокузнецкий студент Данила Зуев предложил создать в городе исторический парк, тем более, что подходящее место в Новокузнецке имеется.

Отличительной особенность, по мнению автора идеи, должна стать не только атмосфера старины в парке, но и размер территории. Новокузнецкий исторический парк будет самым крупным в Сибири.

«Предлагаю организовать самый большой парк в Сибири в городе Новокузнецке. В который входила бы территория вокруг Кузнецкой крепости, сама Кузнецкая крепость и роща чёрных тополей у реки Томь», — предложил Данила.

А чтобы парку добавить колорит, предложил рядом с уже существующей достопримечательностью, Кузнецкой крепостью, построить музеи, конный двор, создать этнографическую школу.

Не обойтись и без элементов современности — кафе, детских и спортивных площадок, зоопарка.

По мнению Данилы Зуева, такой парк позволил бы городу открыть себя по-новому для туристов и местных жителей.

Напомним, что роща чёрных тополей, занесённых в Красную книгу, находится в парке «Топольники». К слову, сейчас руководство и сотрудники парковой зоны объявили друг другу войну. Подробности читайте в нашем материале.

Комментарии 5
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Читатель
4 0
Классная идея, было бы правда очень круто, если бы такое сделали.А пока что на эту рощу, даже смотреть страшно(((
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аватар
Ветер перемен...
8 5
Студент,не будет нам никакого парка. Наше будущее, наши мечты,наши возможности украдены и проданы Путиным и его ЕР.
Думай пока не о парке,а о правильном выборе в марте 20!8.
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аватар
cn
0 0
ага одни хотели, Кузнецкая колыбель, Кузнецкая сечь уже там предлагали и фонтан, и парк и воркаут площадку и все все все и крепостное село и много чего еще а в итоге открыли фирмы фикции, народу должны и воз нынче там же
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аватар
Вася
0 3
ага одни хотели, Кузнецкая колыбель, Кузнецкая сечь уже там предлагали и фонтан, и парк и воркаут площадку и все все все и крепостное село и много чего еще а в итоге открыли фирмы фикции, народу должны и воз нынче там же
Все мечтают все о Ньювасюках!
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