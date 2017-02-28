С таким предложением выступили горожане.

На сайте «Банк идей» новокузнецкий студент Данила Зуев предложил создать в городе исторический парк, тем более, что подходящее место в Новокузнецке имеется.

Отличительной особенность, по мнению автора идеи, должна стать не только атмосфера старины в парке, но и размер территории. Новокузнецкий исторический парк будет самым крупным в Сибири.

«Предлагаю организовать самый большой парк в Сибири в городе Новокузнецке. В который входила бы территория вокруг Кузнецкой крепости, сама Кузнецкая крепость и роща чёрных тополей у реки Томь», — предложил Данила.

А чтобы парку добавить колорит, предложил рядом с уже существующей достопримечательностью, Кузнецкой крепостью, построить музеи, конный двор, создать этнографическую школу.

Не обойтись и без элементов современности — кафе, детских и спортивных площадок, зоопарка.

По мнению Данилы Зуева, такой парк позволил бы городу открыть себя по-новому для туристов и местных жителей.