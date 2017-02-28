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Новокузнецк остался без хлеба: названы сроки возобновления поставок

Сегодня 08:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sochi-informburo.ru

Из-за пожара на Хлебозаводе № 1 Новокузнецк остался без «Беляевского» хлеба. В настоящее время прилавки многих крупных супермаркетов оказались пустыми — люди негодуют. Тем временем, чиновники провели срочное совещание.

По данным специалистов, в настоящее время Хлебозавод, пострадавший в результате пожара, восстановлен на 60%. В ближайшее время поставки хлеба возобновятся. Чиновники также отметили, что нездоровый ажиотаж по поводу дефицита создают сами торговые точки, которые закупают хлеб только у одного или двух поставщиков.

«Хотелось бы просто к вам обратиться, чтобы вы правильно формировали свои товарные запасы, и не создавали такую нестабильную ситуацию и ажиотаж в городе. Кроме того, отсутствие в некоторых магазинах хлеба объясняется ещё и тем, что вы работаете только с одним каким-то поставщиком, либо с двумя», — цитирует слова начальника Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка Светланы Поздеевой телеканал ТВН.

Напомним, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным, причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса.

Комментарии 8
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Анна
8 8
Не надо писать ерунду , Михаил . Хлеба в городе достаточно . Хочется новости почитать , а читаешь глупость очередную .
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Котя
0 4
Не надо писать ерунду , Михаил . Хлеба в городе достаточно . Хочется новости почитать , а читаешь глупость очередную .
Миша ничего придумать не может,паникер!!!!!!!!!
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.
5 3
Не нагнетайте. Как будто без воздуха все остались.
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1
1 0
А мне нравится статья.
...Завод восстановлен на 60%....
Надо писать ..Осталось от завода 60%....
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Читатель
6 2
Что так убиваться? Этот хлеб - самая вредная пища, только организм загаживаете свой. Если и есть хлеб, то только цельнозерновой, отрубной и т.п.
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)
0 1
Миша ничего придумать не может,паникер!!!!!!!!!
Он не паникер, ВГ тоже есть послаще хотят. Вот и тискают до упора темы набирающее большее количество просмотров. Выбрали себе стезю хайпом зарабатывать на жизнь.
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Сан Саныч 6712
3 5
Не надо писать ерунду , Михаил . Хлеба в городе достаточно . Хочется новости почитать , а читаешь глупость очередную .
Все по делу написано, с хлебом реально проблемы, а вот с хлебобулочными изделиями нет проблем.
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читатель
3 4
Он не паникер, ВГ тоже есть послаще хотят. Вот и тискают до упора темы набирающее большее количество просмотров. Выбрали себе стезю хайпом зарабатывать на жизнь.
вг выполняет свою работу и пишут статьи на актуальные темы которые интересуют новокузнечан
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