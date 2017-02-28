Из-за пожара на Хлебозаводе № 1 Новокузнецк остался без «Беляевского» хлеба. В настоящее время прилавки многих крупных супермаркетов оказались пустыми — люди негодуют. Тем временем, чиновники провели срочное совещание.

По данным специалистов, в настоящее время Хлебозавод, пострадавший в результате пожара, восстановлен на 60%. В ближайшее время поставки хлеба возобновятся. Чиновники также отметили, что нездоровый ажиотаж по поводу дефицита создают сами торговые точки, которые закупают хлеб только у одного или двух поставщиков.

«Хотелось бы просто к вам обратиться, чтобы вы правильно формировали свои товарные запасы, и не создавали такую нестабильную ситуацию и ажиотаж в городе. Кроме того, отсутствие в некоторых магазинах хлеба объясняется ещё и тем, что вы работаете только с одним каким-то поставщиком, либо с двумя», — цитирует слова начальника Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка Светланы Поздеевой телеканал ТВН.

Напомним, 30 октября, в Новокузнецке на Хлебокомбинате № 1 произошёл пожар. По предварительным данным, причиной стала неисправность оборудования и нарушение производственного процесса.