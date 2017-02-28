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В Кемерове намерены открыть второй «Бургер Кинг»

Сегодня 09:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kublog.ru, Типичный Кемерово

В Кемерове планируют открыть второй ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Заведение появится в Центральном районе.

Точку намерены запустить в торговом центре «Сити Парк» на Кузнецком проспекте. Горожане заметили на ТЦ вывеску с логотипом компании и надписью «Мы знаем — ты этого ждал!». Точная дата открытия пока неизвестна.

Накануне на сайтах с вакансиями «Бургер Кинг» разместил объявления о поиске управленческого и административного персонала в Кемерове.

Первую точку открыли в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в сентябре этого года.

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