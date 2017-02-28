Команда Навального в Кемерове заявила об изменении места встречи с оппозиционером. Дата осталась прежней — 5 ноября в 18:00.

Теперь встречу назначили в сквере на пересечении улиц Леонова и Александрова в Кировском районе, сообщил Навальный в своём видеообращении. Ранее говорили о другой площадке — в Центральном районе в сквере Искусств, разрешения на встречу удалось добиться через суд.

«Тем не менее чиновники подали апелляцию на решение районного суда, и сегодня областной суд взял и отменил это решение. Иными словами, они решили посмеяться над нами: сначала согласовали площадку, потом отобрали», — сообщили в команде Навального.

На вновь выбранной площадке разрешено проводить собрания без согласования, пояснили волонтёры. Рядом есть остановка и парковочные места.

Ранее ВашГород.ру писал, что на координатора кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову оказывают серьёзное давление.