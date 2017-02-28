В Новокузнецке накануне подвели итоги конкурса «Мисс Кузбасс — 2017».
Титул достался 21-летней новокузнечанке Марии Шильниковой.
Первой вице-мисс стала 17-летняя прокопчанка Анастасия Волгина.
Вторая вице-мисс — 17-летняя кемеровчанка Светлана Матвейкина.
Теперь «Мисс Кузбасс» Марии Шильниковой предстоит побороться за корону «Мисс Россия».
Как уже писал ВашГород.ру, на конкурсе «Мисс Кузбасс-2017» разгорелся скандал. Горожане заявили, что одна из участниц нарушает правила — по их словам, женщине далеко не 23 года, как сообщили организаторы. По правилам же претендовать на корону могли красавицы от 17,5 до 23 лет.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
2 - На любителя.
3 - Страшила.
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )
2 - На любителя.
3 - Страшила.
2. обычная.
2. обычная.
И все они на любителя.
Рот до ушей и глаза блестят.
Как говорил Станиславский:Верю.
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )