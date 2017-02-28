В Новокузнецке накануне подвели итоги конкурса «Мисс Кузбасс — 2017».

Титул достался 21-летней новокузнечанке Марии Шильниковой.

Первой вице-мисс стала 17-летняя прокопчанка Анастасия Волгина.

Вторая вице-мисс — 17-летняя кемеровчанка Светлана Матвейкина.

Теперь «Мисс Кузбасс» Марии Шильниковой предстоит побороться за корону «Мисс Россия».

Как уже писал ВашГород.ру, на конкурсе «Мисс Кузбасс-2017» разгорелся скандал. Горожане заявили, что одна из участниц нарушает правила — по их словам, женщине далеко не 23 года, как сообщили организаторы. По правилам же претендовать на корону могли красавицы от 17,5 до 23 лет.