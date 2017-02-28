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Самой красивой девушкой Кузбасса стала новокузнечанка

Сегодня 16:45
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке накануне подвели итоги конкурса «Мисс Кузбасс — 2017».

Титул достался 21-летней новокузнечанке Марии Шильниковой.

Первой вице-мисс стала 17-летняя прокопчанка Анастасия Волгина.

Вторая вице-мисс — 17-летняя кемеровчанка Светлана Матвейкина.

Теперь «Мисс Кузбасс» Марии Шильниковой предстоит побороться за корону «Мисс Россия».

Как уже писал ВашГород.ру, на конкурсе «Мисс Кузбасс-2017» разгорелся скандал. Горожане заявили, что одна из участниц нарушает правила — по их словам, женщине далеко не 23 года, как сообщили организаторы. По правилам же претендовать на корону могли красавицы от 17,5 до 23 лет.

Комментарии 15
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serial 1197
9 0
Победительница симпатичная девушка, но вот в основном по каким критериям выбирали участниц? Далеко не красавицы так то
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Am
9 0
Последней 17? Нууу, либо макияж неудачный
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Анонимный пользователь
13 0
Последней 17? Нууу, либо макияж неудачный
Да он не неудачный, его просто дофига.... Хотя учитывая их вранье с предыдущей, которой там почти 30, а они написали что 23, не удивлен!
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Любовь
11 3
Ммм...да, вымерли красивые девушки
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Алёшка
9 4
1 - Красивая.
2 - На любителя.
3 - Страшила.
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Константин
4 5
А кому 1 место не понравилась? Вы зажрались, очень красивая, вы ее видели в живую то хоть? Из тех что были - просто космос.
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )
ответить
аватар
*
0 4
Где тут красавицы?)))
Найдите другие фото Марии Шильниковой. Очень красивая девочка. В принципе, даже по представленной здесь фотографии это видно.
ответить
аватар
Любовь
0 11
А кому 1 место не понравилась? Вы зажрались, очень красивая, вы ее видели в живую то хоть? Из тех что были - просто космос.
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )
Смотря кто на кого учился. И способности у всех разные. В тяжелое нынче время живём)))))))7
ответить
аватар
222
0 0
Найдите другие фото Марии Шильниковой. Очень красивая девочка. В принципе, даже по представленной здесь фотографии это видно.
Она не очень красивая, а просто не страшная, что уже хорошо. Красивая, это когда глаз не оторвать, а здесь глаз ни за что не цепляется.
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Qqq
0 0
1 - Красивая.
2 - На любителя.
3 - Страшила.
1. обычная - более-менее симпатичная.
2. обычная.
2. обычная.
И все они на любителя.
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Седой 14535
0 3
Настюшка единственная живая среди томно-гайморитных с полуоткрытым ртом миссок.
Рот до ушей и глаза блестят.
Как говорил Станиславский:Верю.
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?
0 0
А кому 1 место не понравилась? Вы зажрались, очень красивая, вы ее видели в живую то хоть? Из тех что были - просто космос.
Единственное мне не нравится, что мы к девушкам как к породистым лошадям относимся.
Это конкурс для богатых папиков у девушки к слову отличная машина и шубка на которую в 21 не заработаешь! )
А этих породистых и не очень лошадей насильно на подиум и под софиты выводят для демонстрации своих телес?
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