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Россияне назвали сумму порога бедности

Сегодня 09:55
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
v-kurse-voronezh.ru

Общественная палата России провела масштабный интернет-опрос и выяснила, какой доход россияне считают чертой бедности.

Большинство жителей нашей страны назвали сумму 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по данным ВЦИОМ, порог бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о результатах исследования, проведённого холдингом «Ромир». Тогда жители России рассказывали, сколько им нужно денег для нормальной жизни. На днях стало известно, сколько в нашей стране работающих, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Комментарии 7
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123
19 0
И что толку от того, что они узнали, что пол страны не живут а выживают за копеечную зп? Все как копейки получали так и продолжают получать, не выгодно платить больше, в карман складывать нечего будет
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\\\
0 9
И что толку от того, что они узнали, что пол страны не живут а выживают за копеечную зп? Все как копейки получали так и продолжают получать, не выгодно платить больше, в карман складывать нечего будет
Ты самый уработаный, питаешься крошками с клавиатуры!!!
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Бусина
16 0
Ты самый уработаный, питаешься крошками с клавиатуры!!!
Видимо вы и есть тот самый кто живет и не тужит??? И вам неведомо как живут и выживают простые граждане страны, которые работают за копейки, и пенсионеры, которые отработали по 3040 лет, и получают копейки!!!! Только не надо предлагать как Медведев, идти всем в бизнес!!!! Не повторяйте чужие глупые высказывания.
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321
4 1
Видимо вы и есть тот самый кто живет и не тужит??? И вам неведомо как живут и выживают простые граждане страны, которые работают за копейки, и пенсионеры, которые отработали по 3040 лет, и получают копейки!!!! Только не надо предлагать как Медведев, идти всем в бизнес!!!! Не повторяйте чужие глупые высказывания.
да это же Котя, она разговаривает цитатами из вконтактика
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321
8 13
Видимо вы и есть тот самый кто живет и не тужит??? И вам неведомо как живут и выживают простые граждане страны, которые работают за копейки, и пенсионеры, которые отработали по 3040 лет, и получают копейки!!!! Только не надо предлагать как Медведев, идти всем в бизнес!!!! Не повторяйте чужие глупые высказывания.
а по поводу глупых чужих высказываний - а вы ни разу не говорили (и не думали) фразу "кто на что учился"?
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Токсичная Россия новинка «Колбаса из мяса»
1 0
Бюджет Крыма на следующие три года обеспечат безвозмездные дотации и субсидии из федерального бюджета. Их доля в доходах региона будет увеличиваться ежегодно и достигнет 79% к 2020 году, следует из проекта бюджета республики, передает РБК.
В документе отмечается, что в 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым получит от федерального центра 143 млрд руб., а в 2020-м — 150 млрд руб. При этом объемы федерального финансирования будут расти быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38—40 млрд руб.
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читатель
8 0
а по поводу глупых чужих высказываний - а вы ни разу не говорили (и не думали) фразу "кто на что учился"?
вот только не надо "кто на что учился", в нашей стране можно учиться банковскому делу, а работать официантом в кафе, или учиться на инженера, и иметь свой бизнес. Мало выучиться, нужно еще суметь устроиться на работу по профессии. У нас с 90-х каждый второй идет на экономиста да юриста, а толку? 80% из них работают, где угодно, но не по специальности. А кто-то хочет и умеет лечить людей, учить детей...но почему они должны выживать на нищенскую зарплату? чтоб там получать зарплату норм, нужно жить на работе, но тогда страдает семья и дети. Наши предки в свое время добивались и добились! рабочий день 8 часов, отмена подоходного налога и многое другое, чтоб люди могли не только работать, но и заниматься своей семьей. А что сейчас? Пашем с утра до вечера, а получаем копейки, семьи распадаются, дети большую часть времени предоставлены сами себе, тк родители все время на работе.
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