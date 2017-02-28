Общественная палата России провела масштабный интернет-опрос и выяснила, какой доход россияне считают чертой бедности.
Большинство жителей нашей страны назвали сумму 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по данным ВЦИОМ, порог бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал о результатах исследования, проведённого холдингом «Ромир». Тогда жители России рассказывали, сколько им нужно денег для нормальной жизни. На днях стало известно, сколько в нашей стране работающих, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
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В документе отмечается, что в 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым получит от федерального центра 143 млрд руб., а в 2020-м — 150 млрд руб. При этом объемы федерального финансирования будут расти быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38—40 млрд руб.