Общественная палата России провела масштабный интернет-опрос и выяснила, какой доход россияне считают чертой бедности.

Большинство жителей нашей страны назвали сумму 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по данным ВЦИОМ, порог бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о результатах исследования, проведённого холдингом «Ромир». Тогда жители России рассказывали, сколько им нужно денег для нормальной жизни. На днях стало известно, сколько в нашей стране работающих, чьи доходы ниже прожиточного минимума.