Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Суд запретил устраивать кладбище возле домов кузбасских садоводов

Сегодня 10:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
paraskeva.com.ua

Председатель садоводческого товарищества «Светофор» обратился в прокуратуру Крапивинского района с просьбой запретить кладбища возле жилых домов.

«Рядом с садовым обществом располагалось кладбище, которое постепенно разрасталось и вплотную приблизилось к домам», — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

При проверке обнаружились нарушения прав местных жителей на благоприятную окружающую среду. Выяснилось, что участок с кладбищем не поставлен на кадастровый учёт, границ захоронений и ограды не было. Также не оказалось и санитарно-защитной зоны, которая должна быть не менее 50 метров.

Прокурор обратился в суд, который обязал провести межевание участка под кладбище и запретить давать участки для захоронения на расстоянии ближе 50 метров к садоводам.

Ранее ВашГород.ру писал о проблемах СНТ «Промстроевец», где два председателя устроили войну.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ