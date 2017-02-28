Председатель садоводческого товарищества «Светофор» обратился в прокуратуру Крапивинского района с просьбой запретить кладбища возле жилых домов.

«Рядом с садовым обществом располагалось кладбище, которое постепенно разрасталось и вплотную приблизилось к домам», — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

При проверке обнаружились нарушения прав местных жителей на благоприятную окружающую среду. Выяснилось, что участок с кладбищем не поставлен на кадастровый учёт, границ захоронений и ограды не было. Также не оказалось и санитарно-защитной зоны, которая должна быть не менее 50 метров.

Прокурор обратился в суд, который обязал провести межевание участка под кладбище и запретить давать участки для захоронения на расстоянии ближе 50 метров к садоводам.

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