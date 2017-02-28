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Новокузнечане устроили танцы в обновлённом трамвае

Сегодня 10:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Кадр видео

В Новокузнецке стало больше ярких трамваев.

Транспортное средство разукрасили граффити-художники из Германии Sebastian Kreplin (PEKOR) и Jonas Herdegen (SON) совместно с новокузнечанами Иваном Таматовым (TAMAT) и Никитой Ивановым (MEEN).

Напомним, иностранные гости также дали уроки граффити ребятишкам из детдома «Ровесник».

А разрисованных трамваев в городе теперь шесть. Это вдохновило новокузнецких танцоров на яркий клип в транспортном средстве.

Как уже сообщал ВашГород.ру, иностранные граффити-художники побывали в Новокузнецке летом на «Неделе уличного искусства». Городу тогда подарили 10-метровый портрет Ивана Бардина на Кирова.

Комментарии 5
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Ветер перемен...
1 0
На предприятии хоть на краске сэкономили.
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0 0
Все здорово. Только девчонки, что лица такие? Поучитесь у парней мимике, у вас искусственно.
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Я
1 0
Вот почему-то взяли все старинные трамваи с деревянными лавками, ледянные зимой, почти незакрывающимися дверями оставили, зачем-то их разукрасили, что не помогло ни теплу ни комфорту трамвая и выпустили их все в рейсы. А нормальные новые трамваи где? Зеленые белорусские и бежевые такие были новые? Ведь количество маршрутов сократили, соответственно выросло число машин, или все новые попродавали втихушку, а народ пусть двигается на старье? Ведь эти все новые трамваи были подарками от губернатора, кто их разрешил продавать? Про танец могу сказать, одно танец хороший, только трамваю лет уже наверное 40-45.
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Седой 14535
2 0
танцы в обновлённом трамвае
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Эммм...в обновленном...как-то ...
Приехал немец,измалевал трамвай,за что ему дома в городском муниципалитете руки бы оборвали и заставили трамвай языком вылизывать и...трамвай обновился.
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