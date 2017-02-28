В Новокузнецке стало больше ярких трамваев.

Транспортное средство разукрасили граффити-художники из Германии Sebastian Kreplin (PEKOR) и Jonas Herdegen (SON) совместно с новокузнечанами Иваном Таматовым (TAMAT) и Никитой Ивановым (MEEN).

Напомним, иностранные гости также дали уроки граффити ребятишкам из детдома «Ровесник».

А разрисованных трамваев в городе теперь шесть. Это вдохновило новокузнецких танцоров на яркий клип в транспортном средстве.

Как уже сообщал ВашГород.ру, иностранные граффити-художники побывали в Новокузнецке летом на «Неделе уличного искусства». Городу тогда подарили 10-метровый портрет Ивана Бардина на Кирова.