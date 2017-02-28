В Новокузнецке стало больше ярких трамваев.
Транспортное средство разукрасили граффити-художники из Германии Sebastian Kreplin (PEKOR) и Jonas Herdegen (SON) совместно с новокузнечанами Иваном Таматовым (TAMAT) и Никитой Ивановым (MEEN).
Напомним, иностранные гости также дали уроки граффити ребятишкам из детдома «Ровесник».
А разрисованных трамваев в городе теперь шесть. Это вдохновило новокузнецких танцоров на яркий клип в транспортном средстве.
Как уже сообщал ВашГород.ру, иностранные граффити-художники побывали в Новокузнецке летом на «Неделе уличного искусства». Городу тогда подарили 10-метровый портрет Ивана Бардина на Кирова.
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Эммм...в обновленном...как-то ...
Приехал немец,измалевал трамвай,за что ему дома в городском муниципалитете руки бы оборвали и заставили трамвай языком вылизывать и...трамвай обновился.