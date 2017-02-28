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Что ждёт курильщиков: стала известна судьба антитабачной концепции

Сегодня 10:25
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
belive.ru

Правительство России рассмотрело проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом.

Документ вернули на доработку. Концепцию не пропустил департамент социального развития, высказавший ряд юридических и технических замечаний. Претензии к проекту возникли и у игроков рынка. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

Как писал ВашГород.ру, антитабачная концепция была внесена на рассмотрение правительства в октябре. Её реализация рассчитана на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу.

Цель новой концепции — сократить употребление табака среди россиян. Для её достижения Минздрав планирует повысить акцизы на сигареты и на вейпы. Также предлагается расширить список мест, где курение запрещено.

Поскольку проект не приняли, изменений для курильщиков в ближайшее время не предвидится. Однако в Минздраве пообещали учесть все замечания правительства и доработать концепцию.

Напомним, с 15 ноября в России исчезнут привычные пачки с сигаретами. Их дизайн полностью изменится.

Комментарии 10
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\\\
19 1
Когда игроки вернут на рынок настоящий табак, а не это наркотическое месиво?????!!!!!!!!
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Птицапевчая
3 15
Надо всеми силами и средствами бороться с этими вонючками, которые отравляют не столько себя, сколько окружающих!
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местный-2
6 0
"Однако в Минздраве пообещали учесть все замечания правительства"
________
Правительство без работы не останется.
Хотелось бы ,чтобы они замахнулись наконец уже на настоящие ,хочется сказать государственного масштаба дела.
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ААА
8 1
У нас Минздрав последнее время чем то не тем занимается!!! Надо за больницами следить, а они то с Боярышником борьбу устраивают, то до сигарет доколупались!!!
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Седой 14535
5 0
"Однако в Минздраве пообещали учесть все замечания правительства"
________
Правительство без работы не останется.
Хотелось бы ,чтобы они замахнулись наконец уже на настоящие ,хочется сказать государственного масштаба дела.
Не по уму им это.Настоящее.
Что в голове,то и на всю страну проецируется.
Абсолютный примитив и архаика.
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читатель
2 0
Надо всеми силами и средствами бороться с этими вонючками, которые отравляют не столько себя, сколько окружающих!
ты это про себя
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Горожанин
4 0
Надо всеми силами и средствами бороться с этими вонючками, которые отравляют не столько себя, сколько окружающих!
С наркоманами и алкашнёй боритесь. А не ***** занимайтесь. Мы,что,травку курим,что-ли ?!!! Такого дуризма никогда не было.
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читатель
2 0
С наркоманами и алкашнёй боритесь. А не ***** занимайтесь. Мы,что,травку курим,что-ли ?!!! Такого дуризма никогда не было.
благими намерениями вымощена дорога в ад
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Андрей
0 0
Когда игроки вернут на рынок настоящий табак, а не это наркотическое месиво?????!!!!!!!!
Переходи на самокрутки, для них настоящий табак используется. С готовыми цигарками как небо и земля.
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(
0 0
Переходи на самокрутки, для них настоящий табак используется. С готовыми цигарками как небо и земля.
Настоящий табак уже 600 рублей и выше стоит за 40 грамм (2 пачки сигарет).
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