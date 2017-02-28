Правительство России рассмотрело проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом.

Документ вернули на доработку. Концепцию не пропустил департамент социального развития, высказавший ряд юридических и технических замечаний. Претензии к проекту возникли и у игроков рынка. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

Как писал ВашГород.ру, антитабачная концепция была внесена на рассмотрение правительства в октябре. Её реализация рассчитана на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу.

Цель новой концепции — сократить употребление табака среди россиян. Для её достижения Минздрав планирует повысить акцизы на сигареты и на вейпы. Также предлагается расширить список мест, где курение запрещено.

Поскольку проект не приняли, изменений для курильщиков в ближайшее время не предвидится. Однако в Минздраве пообещали учесть все замечания правительства и доработать концепцию.

Напомним, с 15 ноября в России исчезнут привычные пачки с сигаретами. Их дизайн полностью изменится.