Правительство России рассмотрело проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом.
Документ вернули на доработку. Концепцию не пропустил департамент социального развития, высказавший ряд юридических и технических замечаний. Претензии к проекту возникли и у игроков рынка. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает РБК.
Как писал ВашГород.ру, антитабачная концепция была внесена на рассмотрение правительства в октябре. Её реализация рассчитана на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу.
Цель новой концепции — сократить употребление табака среди россиян. Для её достижения Минздрав планирует повысить акцизы на сигареты и на вейпы. Также предлагается расширить список мест, где курение запрещено.
Поскольку проект не приняли, изменений для курильщиков в ближайшее время не предвидится. Однако в Минздраве пообещали учесть все замечания правительства и доработать концепцию.
Напомним, с 15 ноября в России исчезнут привычные пачки с сигаретами. Их дизайн полностью изменится.
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Правительство без работы не останется.
Хотелось бы ,чтобы они замахнулись наконец уже на настоящие ,хочется сказать государственного масштаба дела.
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Правительство без работы не останется.
Хотелось бы ,чтобы они замахнулись наконец уже на настоящие ,хочется сказать государственного масштаба дела.
Что в голове,то и на всю страну проецируется.
Абсолютный примитив и архаика.