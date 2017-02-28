Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Недвижимость и строительство

«Что за беспредел?»: новокузнечанам пришли квитанции за капремонт на 6 тысяч рублей

Сегодня 16:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию сайта ВашГород.ру обратился возмущённый новокузнечанин, живущий на улице Грдины, который получил квитанцию за капитальный ремонт с требованием заплатить 6 тысяч рублей.

Вместе квитанцией пришло информационное письмо, в котором говорилось, что дом включён в долгосрочную программу капремонта с 2014 по 2043 года. Также в нём сообщается о доначислении взноса за предыдущие периоды.

«Это что за капремонт такой, что за беспредел?! Всегда платил исправно по 200,3 рубля в месяц, а тут пришёл перерасчёт на 6 464 рубля. Это такие доначисления, что ли? Откуда взялась такая сумма? Или может быть я чего-то не знаю, и у нас, как в Москве, началась масштабная реновация жилья за счёт людей?», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин Александр.

Журналисты ВашГород.ру связались со специалистами Фонда капитального ремонта МКД Кемеровской области, где нам пояснили, что произошла техническая ошибка при начислении платежей, поэтому новокузнечанам следует оплатить только начисленные за месяц средства 200,3 рубля.

Ваши объявления

+добавить свое
Комментарии 21
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
34 0
Совсем уже рехнулись в этом фонде
ответить
аватар
А
5 45
Что из мухи делать слона. Не проще позвонить где начисляются платежи и узнать почему так много, но нет сначала надо напись маляву в интернет, а потом прихнаться, что все хорошо, ошибка.
ответить
аватар
??
20 0
Совсем уже рехнулись в этом фонде
И не только в фонде.
ответить
аватар
Имя есть
42 0
Что-то ничего не понятно.
Что значит начисление за капремонт с 1.09.2017 и доначисление за предыдущие периоды?
Первые ласточки полетели?
Складывается впечатление, что добросовестные плательщики попали...Денежки шли МИМО фонда? Т.к. лично я не заплатила ни копейки в эту организацию "Рога и Копыта", сумма долга за весь период у меня как раз в пределах около 7 тыщ.
ответить
аватар
Анонимный пользователь
27 0
Да наверное просто хотели срубить бабла по тихой, не получилось. Надо вводить штрафы за все эти технические ошибки в коммунальных платежах, а то задрали уже - то за воду, то за другие услуги приходят суммы с ошибками, причём приходят обычно суммы в большую сторону, не странно ли это всё? А многие люди не замечают и платят больше, а кто приходит разбираться, тем говорят, что ошибка и делают перерасчёт. Почему когда касиршы в магазине товар по большей цене пробивают, то на них можно и в суд и в роспотребнадзор подать, а этим всем деятелям всё с рук сходит?
ответить
аватар
Фонд кап ремонта
13 1
не получилось
Ну что вы прямо, ну попробовали, ну не обломилось, ну, больше не будем..., может быть...
А иногда и пролазило, решили попробовать. Ничего личного. Только бизнес.
ответить
аватар
Вenz
12 0
Да наверное просто хотели срубить бабла по тихой, не получилось. Надо вводить штрафы за все эти технические ошибки в коммунальных платежах, а то задрали уже - то за воду, то за другие услуги приходят суммы с ошибками, причём приходят обычно суммы в большую сторону, не странно ли это всё? А многие люди не замечают и платят больше, а кто приходит разбираться, тем говорят, что ошибка и делают перерасчёт. Почему когда касиршы в магазине товар по большей цене пробивают, то на них можно и в суд и в роспотребнадзор подать, а этим всем деятелям всё с рук сходит?
Было бы очень не плохо, что бы прокуратура отслеживала ТАКИЕ начисления. Допустим ввести программу, которая с определённой суммы автоматом сбрасывала данные на комп надзорной организации. За это надо крупно штрафовать. Такая квитанция, да ещё в ультимативной форме, способна довести человека с больным сердцем до инфаркта. А в фонде похихикают и извинятся.
ответить
аватар
Екатерина
5 0
Нам тоже пришла такая квитанция, еще летом, сразу связались с нашей управляющей компанией, на что они пояснили, что в РЦ произошла техническая ошибка в начислениях предыдущих периодах, и это накопленная сумма - недоплаты из-за этой ошибки и все равно придется платить. Естественно, не платим эту большую сумму, а только то, что насчитывают ежемесячно.
ответить
аватар
Кстати:
6 0
Было бы очень не плохо, что бы прокуратура отслеживала ТАКИЕ начисления. Допустим ввести программу, которая с определённой суммы автоматом сбрасывала данные на комп надзорной организации. За это надо крупно штрафовать. Такая квитанция, да ещё в ультимативной форме, способна довести человека с больным сердцем до инфаркта. А в фонде похихикают и извинятся.
Я уже писал, что прокуратура отсылает всё В ГЖИ, ГЖИ - в полицию, в итоге ворос рассматривает участковый !
Оно прокуратуре надо ?
ответить
аватар
Я так кумекаю:
0 2
Специально стараются, чтобы побольше сторонников Алексея Анатольевича Навального перешло на сторону Вячеслава Вячеславовича Мальцева, надеясь на то, что платёж за ремонт переполнит чашу терпения, как последняя капля.с
ответить
аватар
ххх
12 0
Что из мухи делать слона. Не проще позвонить где начисляются платежи и узнать почему так много, но нет сначала надо напись маляву в интернет, а потом прихнаться, что все хорошо, ошибка.
Вот так, по-тихому, типа"ошибочка", рубят бабло, которое добросовестные люди, в основном пенсионеры, оплачивают. И правильно, что написал в редакцию. А потом попробуй, верни эти деньги!
ответить
аватар
ххх
14 0
Нам тоже пришла такая квитанция, еще летом, сразу связались с нашей управляющей компанией, на что они пояснили, что в РЦ произошла техническая ошибка в начислениях предыдущих периодах, и это накопленная сумма - недоплаты из-за этой ошибки и все равно придется платить. Естественно, не платим эту большую сумму, а только то, что насчитывают ежемесячно.
И вот заметьте, ошибка всегда в большую сторону!
ответить
аватар
Имя есть
8 0
Нам тоже пришла такая квитанция, еще летом, сразу связались с нашей управляющей компанией, на что они пояснили, что в РЦ произошла техническая ошибка в начислениях предыдущих периодах, и это накопленная сумма - недоплаты из-за этой ошибки и все равно придется платить. Естественно, не платим эту большую сумму, а только то, что насчитывают ежемесячно.
"РЦ произошла техническая ошибка в начислениях предыдущих периодах, и это накопленная сумма - недоплаты из-за этой ошибки и все равно придется платить"

На каком основании придется "все равно платить"?.
У вас есть чеки, подтверждающие ваши оплаты? Наверняка есть. Ну тогда и от винта!
Но что-то вся возня вокруг этой неподконтрольной никому и ничему общенародной копилки уже начинает настораживать. Собственно, я изначально принципиально была против платить за то, не знаю за что.
Но многие-то платят. Чем вся эта затея закончится? Какими-то разоблачениями в воровстве?
ответить
аватар
вася
2 0
это 100% мошенничество. делается для того, чтобы запутать жителей. сначала будет путаница в квитанциях и игра на нервах, потом будет 150 перерассчетов, а потом "должник" плюнет и заплатит ту цифру, которая у него в квитанции. профит.
ответить
аватар
читатель
0 0
это 100% мошенничество. делается для того, чтобы запутать жителей. сначала будет путаница в квитанциях и игра на нервах, потом будет 150 перерассчетов, а потом "должник" плюнет и заплатит ту цифру, которая у него в квитанции. профит.
у нас госдума когда принимает законы , интересно ,они сами их читают или просто руки поднимают
ответить
аватар
Рено
2 0
А зачем платить за капремонт, это же добровольный платёж. Я не плачу за капремонт и мне не приходят никакие квитанции. Платёж за капремонт- это афёра и платить за него это добровольное дело каждого.
ответить
аватар
Анатолий
4 0
Что из мухи делать слона. Не проще позвонить где начисляются платежи и узнать почему так много, но нет сначала надо напись маляву в интернет, а потом прихнаться, что все хорошо, ошибка.
А что? Информационное письмо с донаисчислением тоже ошибка? Это просто проба на реакцию!
ответить
аватар
Ты мне, я тебе. к\ф
0 0
у нас госдума когда принимает законы , интересно ,они сами их читают или просто руки поднимают
В бешеном принтере законы и их изменения принимаются по несколько штук в день, бывает десяток-два за день. Порошок в бешеном принтере физически не в состоянии их все прочитать, голосуют как предложат профильные комитеты в тиши которых и подготавливаются законы и их изменения к "чтениям". Ну а с несколькими членами комитета легче найти общий язык и договориться заинтересованым в тех или иных законах и их изменениях.
ответить
аватар
Лидия Андреевна
2 0
Почему-то техническая ошибка ни когда не происходит в пользу плательщика.
ответить
аватар
Ъ
0 0
Это уголовное преступление - мошенничество.
Техническая ошибка? А как же информационное письмо?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ