В редакцию сайта ВашГород.ру обратился возмущённый новокузнечанин, живущий на улице Грдины, который получил квитанцию за капитальный ремонт с требованием заплатить 6 тысяч рублей.

Вместе квитанцией пришло информационное письмо, в котором говорилось, что дом включён в долгосрочную программу капремонта с 2014 по 2043 года. Также в нём сообщается о доначислении взноса за предыдущие периоды.

«Это что за капремонт такой, что за беспредел?! Всегда платил исправно по 200,3 рубля в месяц, а тут пришёл перерасчёт на 6 464 рубля. Это такие доначисления, что ли? Откуда взялась такая сумма? Или может быть я чего-то не знаю, и у нас, как в Москве, началась масштабная реновация жилья за счёт людей?», — сообщил ВашГород.ру новокузнечанин Александр.

Журналисты ВашГород.ру связались со специалистами Фонда капитального ремонта МКД Кемеровской области, где нам пояснили, что произошла техническая ошибка при начислении платежей, поэтому новокузнечанам следует оплатить только начисленные за месяц средства 200,3 рубля.