Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Светодиодному экрану возле «Орбиты» нашли неожиданное применение

Сегодня 16:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

На новом экране стали транслировать фотографии пропавших людей.

Совсем недавно в Центральном районе Новокузнецка появился новый светодиодный экран. Его повесили на фасаде дома № 73 по улице Кирова, сообщала Novokuznetsk.su.

В первые несколько дней на экране показывали символику грядущего юбилея. Жители же предположили, что в ближайшее время на экране появятся рекламные ролики.

Однако накануне новокузнечане заметили, что вместо ожидаемой рекламы на светодиодном экране появился более полезный контент — ориентировки пропавших людей.

Как сообщают организаторы кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в официальной группе, ориентировки теперь постоянно будут транслироваться на новом экране.

Новокузнецкий отряд один из первых в России начал применять такой метод распространения ориентировок, пояснили в «Лиза Алерт». По мнению поисковиков, новая система распространения информации более эффективна, поскольку теперь увидеть ориентировки могут практически все жители города. А это существенно облегчит поиски.

В «Лиза Алерт» также пояснили, что в реализации проекта помогли вовсе не власти Новокузнецка.

«Спасибо неравнодушному человеку, который пожелал остаться неизвестным», — добавили представители поискового отряда.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
!?
36 1
Есть в нашем городе БЛАГОРОДНЫЕ и ПОРЯДОЧНЫЕ люди, дай Бог им здоровья и процветания на долгие годы!
ответить
аватар
Болельщик
12 13
Есть еще тема такая... Во время домашних матчей Кузни транслировать на этот экран!
ответить
аватар
ААА
8 0
Есть в нашем городе БЛАГОРОДНЫЕ и ПОРЯДОЧНЫЕ люди, дай Бог им здоровья и процветания на долгие годы!
Теперь пускай ЭТИ с Кирова, 71 видят, что есть люди в городе, которым не наплевать!!!!
Спасибо неравнодушному человеку!!!!!
ответить
аватар
*
4 1
Сама идея привлечения внимания к поискам пропавших людей, несомненно, замечательна.

Но в данном случае к реализации подошли как обычно. Со свойственным стране размахом, бессмысленным и беспощадным.
Можно под экраном еще криминальные сводки крупной строкой давать. Сколько убито, сколько ограблено.
Или сколько обезврежено террористов. Ну а что? Если в жизни ничего другого, более приятного нет!

Живем как на войне. Еще надписей типа "При бомбардировке эта сторона улицы наиболее опасна" не хватает.


Ну а если по теме: информация о пропавших должна демонстрироваться не в каком-то одном месте. Не в центре города на экране, которой через неделю примелькается настолько, что его перестанут замечать. Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов. Там где есть шанс, что их увидит максимальное количество людей. Информация должна распространяться, а не статично "висеть".
ответить
аватар
+
0 0
Есть в нашем городе БЛАГОРОДНЫЕ и ПОРЯДОЧНЫЕ люди, дай Бог им здоровья и процветания на долгие годы!
я уверена эти люди даже и не олигархи, возможно просто богаче, но денег нашли на нужную вещицу! действительно хорошая новость о хорошем поступке
ответить
аватар
13
5 5
Сама идея привлечения внимания к поискам пропавших людей, несомненно, замечательна.

Но в данном случае к реализации подошли как обычно. Со свойственным стране размахом, бессмысленным и беспощадным.
Можно под экраном еще криминальные сводки крупной строкой давать. Сколько убито, сколько ограблено.
Или сколько обезврежено террористов. Ну а что? Если в жизни ничего другого, более приятного нет!

Живем как на войне. Еще надписей типа "При бомбардировке эта сторона улицы наиболее опасна" не хватает.


Ну а если по теме: информация о пропавших должна демонстрироваться не в каком-то одном месте. Не в центре города на экране, которой через неделю примелькается настолько, что его перестанут замечать. Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов. Там где есть шанс, что их увидит максимальное количество людей. Информация должна распространяться, а не статично "висеть".
Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов©
Вот это и будет - статично. Человека нашли, а билеты не проданы, продукты на полках лежат. Актуальность равна 0
ответить
аватар
20!8
3 3
Было время, когда Пердокинен и К° повесили на эту стену мега плакат в назидание стулозадым на кирова,71. А теперь пердока продался и кушает с ними с одного корыта. Смотреть противно.
ответить
аватар
*
0 0
Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов©
Вот это и будет - статично. Человека нашли, а билеты не проданы, продукты на полках лежат. Актуальность равна 0
Ваш вариант тоже бессмысленный и беспощадный: печатать - сразу на все подряд и в глобальных масштабах.

Печатать и распространять можно малыми партиями. На 3-7 дней максимум.

ответить
аватар
13
0 0
Ваш вариант тоже бессмысленный и беспощадный: печатать - сразу на все подряд и в глобальных масштабах.

Печатать и распространять можно малыми партиями. На 3-7 дней максимум.

Какой мой вариант? Про печать везде и сразу? Так это не мое, это цитата * Сегодня 13:17. Или свои слова не признаешь? Смотри выше
ответить
аватар
Киномеханик
0 0
Есть еще тема такая... Во время домашних матчей Кузни транслировать на этот экран!
Оплатишь показ и электроэнергию экрана?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ