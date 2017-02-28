На новом экране стали транслировать фотографии пропавших людей.
Совсем недавно в Центральном районе Новокузнецка появился новый светодиодный экран. Его повесили на фасаде дома № 73 по улице Кирова, сообщала Novokuznetsk.su.
В первые несколько дней на экране показывали символику грядущего юбилея. Жители же предположили, что в ближайшее время на экране появятся рекламные ролики.
Однако накануне новокузнечане заметили, что вместо ожидаемой рекламы на светодиодном экране появился более полезный контент — ориентировки пропавших людей.
Как сообщают организаторы кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в официальной группе, ориентировки теперь постоянно будут транслироваться на новом экране.
Новокузнецкий отряд один из первых в России начал применять такой метод распространения ориентировок, пояснили в «Лиза Алерт». По мнению поисковиков, новая система распространения информации более эффективна, поскольку теперь увидеть ориентировки могут практически все жители города. А это существенно облегчит поиски.
В «Лиза Алерт» также пояснили, что в реализации проекта помогли вовсе не власти Новокузнецка.
«Спасибо неравнодушному человеку, который пожелал остаться неизвестным», — добавили представители поискового отряда.
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Спасибо неравнодушному человеку!!!!!
Но в данном случае к реализации подошли как обычно. Со свойственным стране размахом, бессмысленным и беспощадным.
Можно под экраном еще криминальные сводки крупной строкой давать. Сколько убито, сколько ограблено.
Или сколько обезврежено террористов. Ну а что? Если в жизни ничего другого, более приятного нет!
Живем как на войне. Еще надписей типа "При бомбардировке эта сторона улицы наиболее опасна" не хватает.
Ну а если по теме: информация о пропавших должна демонстрироваться не в каком-то одном месте. Не в центре города на экране, которой через неделю примелькается настолько, что его перестанут замечать. Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов. Там где есть шанс, что их увидит максимальное количество людей. Информация должна распространяться, а не статично "висеть".
Но в данном случае к реализации подошли как обычно. Со свойственным стране размахом, бессмысленным и беспощадным.
Можно под экраном еще криминальные сводки крупной строкой давать. Сколько убито, сколько ограблено.
Или сколько обезврежено террористов. Ну а что? Если в жизни ничего другого, более приятного нет!
Живем как на войне. Еще надписей типа "При бомбардировке эта сторона улицы наиболее опасна" не хватает.
Ну а если по теме: информация о пропавших должна демонстрироваться не в каком-то одном месте. Не в центре города на экране, которой через неделю примелькается настолько, что его перестанут замечать. Печатайте фотографии "В розыске" на билетах в транспорте, на листовках, на упаковках местных продуктов. Там где есть шанс, что их увидит максимальное количество людей. Информация должна распространяться, а не статично "висеть".
Вот это и будет - статично. Человека нашли, а билеты не проданы, продукты на полках лежат. Актуальность равна 0
Вот это и будет - статично. Человека нашли, а билеты не проданы, продукты на полках лежат. Актуальность равна 0
Печатать и распространять можно малыми партиями. На 3-7 дней максимум.
Печатать и распространять можно малыми партиями. На 3-7 дней максимум.