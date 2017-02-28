На новом экране стали транслировать фотографии пропавших людей.

Совсем недавно в Центральном районе Новокузнецка появился новый светодиодный экран. Его повесили на фасаде дома № 73 по улице Кирова, сообщала Novokuznetsk.su.

В первые несколько дней на экране показывали символику грядущего юбилея. Жители же предположили, что в ближайшее время на экране появятся рекламные ролики.

Однако накануне новокузнечане заметили, что вместо ожидаемой рекламы на светодиодном экране появился более полезный контент — ориентировки пропавших людей.

Как сообщают организаторы кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в официальной группе, ориентировки теперь постоянно будут транслироваться на новом экране.

Новокузнецкий отряд один из первых в России начал применять такой метод распространения ориентировок, пояснили в «Лиза Алерт». По мнению поисковиков, новая система распространения информации более эффективна, поскольку теперь увидеть ориентировки могут практически все жители города. А это существенно облегчит поиски.

В «Лиза Алерт» также пояснили, что в реализации проекта помогли вовсе не власти Новокузнецка.