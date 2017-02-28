Исследователи рассказали, почему чаще всего разрушаются семьи.
По их мнению, причина кроется в разном уровне взаимной напряжённости. У мужчин он низкий, а женщины чаще недовольны совместной жизнью. К таким выводам пришли учёные Университета Мичигана, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что исследование проводилось в течение 16 лет. В нём приняли участие 355 супружеских пар.
По словам авторов работы, в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако со временем растёт уровень недовольства и у мужей.
Как писал ВашГород.ру, ранее учёные из Университета Содружества Виргинии (США) заявили о генетической причине разводов.
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Да и с экскаваторщиком жена изменяет
Зайдите на любой женский форум, там на все один ответ - "бросай его на*ер".
У мужиков, возможно, тоже самое