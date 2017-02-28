Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Учёные назвали главную причину семейных разводов

Сегодня 11:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
detrazioni-fiscali.it

Исследователи рассказали, почему чаще всего разрушаются семьи.

По их мнению, причина кроется в разном уровне взаимной напряжённости. У мужчин он низкий, а женщины чаще недовольны совместной жизнью. К таким выводам пришли учёные Университета Мичигана, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что исследование проводилось в течение 16 лет. В нём приняли участие 355 супружеских пар.

По словам авторов работы, в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, однако со временем растёт уровень недовольства и у мужей.

Как писал ВашГород.ру, ранее учёные из Университета Содружества Виргинии (США) заявили о генетической причине разводов.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Прынц на сером " козле "
8 3
Если у вашей женщины болит голова,она устала,раздражена,попробуйте приложить к ее голове кошелек полный денег.. и разводов не будет
ответить
аватар
колдун
4 5
Да потому что разрезами уже все окружили. От взрывов у женщин голова болит, а у мужика от радиации не стоит ничего.
Да и с экскаваторщиком жена изменяет
ответить
аватар
And
11 1
Полная хрень. На самом деле разводятся из-за того, что СМИ, реклама, глянец и подружки провоцируют у женщин постоянное недовольство жизнью и мужьями. И потому, что женщины не хотят замуж, они хотят сходить замуж, а потом выгодно развестись, оттяпав у мужа половину имущества.
ответить
аватар
Читатель
3 1
Стоило 16 лет тратить?
Зайдите на любой женский форум, там на все один ответ - "бросай его на*ер".
У мужиков, возможно, тоже самое
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ