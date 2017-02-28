Компания «Магнит» начала массовые сокращения собственных сотрудников по всей России. Это коснулось и Кемеровской области.

«Проходящее сокращение, как говорят сотрудники в регионах, также коснулось филиалов краснодарской компании в Кемерово, Томске, Новосибирске и Барнауле», — пишет «Блокнот Краснодар».

Сокращения коснулись не только недобросовестных работников, работы лишились и те, у кого не было нареканий. Так, в Санкт-Петербурге штаты некоторых отделов сокращают на треть, перераспределяя функции между оставшимся персоналом. Менеджерам предлагают перейти в магазины.

Ранее ВашГород.ру писал, что сеть «Магнит» собирается выкупить существенную часть сибирского ритейлера «Холидей».