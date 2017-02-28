В Новокузнецке и Кемерове появятся пиццерии «Додо Пицца».
Об этом редакции сообщил генеральный директор компании Фёдор Овчинников.
«В начале 2019 года наши партнёры откроют первые пиццерии в Кемерове и Новокузнецке», — рассказал ВашГород.ру Фёдор Овчинников.
Пиццерии появятся в вышеназванных городах примерно в феврале 2019 года, уточнил собеседник.
А в таблице городов, опубликованной для желающих открыть «Додо Пиццу» по франшизе, указано, что партнёры уже заняли Прокопьевск. Также пиццерия работает в Ленинске-Кузнецком.
Напомним, в Новокузнецке также планирует открыть свои заведения пиццерия Papa John’s.
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Примерно так же для многих звучит неизвестное название той пиццерии которую вы написали. Да и по моему пиццей уже все нелись еще в начале 2000, сейчас это блюдо уже не актуально. Предприниматели отходят даже от суши, начинают готовить актуальные блюда стейки и бургеры. Думаю что и эти блюда через пару лет ждет угасание. И наконец на нашу сцену выйдут блины...
Че не ставите ссылку что это на правах рекламы ?
А так по моему по нормальному ценнику ни г де не осталось...