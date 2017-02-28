В Новокузнецке и Кемерове появятся пиццерии «Додо Пицца».

Об этом редакции сообщил генеральный директор компании Фёдор Овчинников.

«В начале 2019 года наши партнёры откроют первые пиццерии в Кемерове и Новокузнецке», — рассказал ВашГород.ру Фёдор Овчинников.

Пиццерии появятся в вышеназванных городах примерно в феврале 2019 года, уточнил собеседник.

А в таблице городов, опубликованной для желающих открыть «Додо Пиццу» по франшизе, указано, что партнёры уже заняли Прокопьевск. Также пиццерия работает в Ленинске-Кузнецком.

Напомним, в Новокузнецке также планирует открыть свои заведения пиццерия Papa John’s.