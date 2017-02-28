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Крупная сеть пиццерий «Додо Пицца» зайдёт в Кемерово и Новокузнецк

Сегодня 11:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке и Кемерове появятся пиццерии «Додо Пицца».

Об этом редакции сообщил генеральный директор компании Фёдор Овчинников.

«В начале 2019 года наши партнёры откроют первые пиццерии в Кемерове и Новокузнецке», — рассказал ВашГород.ру Фёдор Овчинников.

Пиццерии появятся в вышеназванных городах примерно в феврале 2019 года, уточнил собеседник.

А в таблице городов, опубликованной для желающих открыть «Додо Пиццу» по франшизе, указано, что партнёры уже заняли Прокопьевск. Также пиццерия работает в Ленинске-Кузнецком.

Напомним, в Новокузнецке также планирует открыть свои заведения пиццерия Papa John’s.

Комментарии 7
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Я
12 0
Оперативность на грани фантастики - аж в 19 году!
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Вася
5 2
То есть хту - Хрень должны все знать до такой степени что про нее пишут в новостях ? На можно написать про шаурмяччную у Автолюбителя - "Сеть чурковских шаурмячних откроет еще несколько точек продажи в нашем городе" НУ или Сеть "шашлычек 24 часа - открывает еще 10 павилььонов по продаже шашлыка приготовленного на углях"
Примерно так же для многих звучит неизвестное название той пиццерии которую вы написали. Да и по моему пиццей уже все нелись еще в начале 2000, сейчас это блюдо уже не актуально. Предприниматели отходят даже от суши, начинают готовить актуальные блюда стейки и бургеры. Думаю что и эти блюда через пару лет ждет угасание. И наконец на нашу сцену выйдут блины...
Че не ставите ссылку что это на правах рекламы ?
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местный-2
2 1
Мне всегда было интересно,на самом ли деле у кошек и собак возникает зависимость от кормов,которыми изобилуют наши магазины?
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Анонимный пользователь
6 1
Мне всегда было интересно,на самом ли деле у кошек и собак возникает зависимость от кормов,которыми изобилуют наши магазины?
Магазинные корма типа Вискаса, Фрискиса, Китикета - яд. Кошки от них болеют мочекаменной. Проживут, может, но с проблемами. И умирают в мучениях - у кота сестры от Вискиса у животного к концу жизни печень отказала. Если вы не садист, переводите на корм получше - хотя бы "Про План". Это только кажется, что он дороже. на самом деле пачка сухого корма 1,5 кг обойдётся в 900 рублей, но этой пачки коту хватит на месяц-полтора. Или "Роял Канин". Если посчитать, сколько мягких упаковок дешёвых кормов типа Вискаса уходит, выйдет даже дороже. Так что советую переводить питомца на "ПРоПлан" или "Роял"....
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Анонимный пользователь
4 1
Мне всегда было интересно,на самом ли деле у кошек и собак возникает зависимость от кормов,которыми изобилуют наши магазины?
А зависимость возникает, да. Там очень много вкусовых добавок. Поэтому животное потом сложно перевести на корма подороже и покачественней.
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Вася
6 0
лучше напишите ГДЕ сегодня можно купить нормальную пицу и не по конской цене? раньше нормальную делали в "ваш гастрономыч", но он сдулся. потом какое-то время брали в "турне" в сити-моле, но они задрали ценники и скурвились по качеству, одно тесто, начинки почти НОЛЬ по вдоль. нормальной пицы в городе не осталось (((
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Вася
2 0
лучше напишите ГДЕ сегодня можно купить нормальную пицу и не по конской цене? раньше нормальную делали в "ваш гастрономыч", но он сдулся. потом какое-то время брали в "турне" в сити-моле, но они задрали ценники и скурвились по качеству, одно тесто, начинки почти НОЛЬ по вдоль. нормальной пицы в городе не осталось (((
Я сам готовлю - и развлечение на вечер и вкуснятина получается...
А так по моему по нормальному ценнику ни г де не осталось...
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