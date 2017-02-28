В воскресенье, 29 октября, проект «Леди Спорт Кузбасс» стартовал с конкурсными этапами.

Проект продлится месяц, и 26 ноября пройдёт грандиозный финал с приглашёнными звёздами. Чтобы попасть в команду, каждая конкурсантка прошла отборочный этап, всего их было три. Все отборочные туры проходили в фитнес-клубе «Атлетика», там девушки доказывали, что именно они достойны принять участие в конкурсе: проходили собеседование, демонстрировали свои виды спорта, участвовали в фотосессиях, давали интервью, пели и танцевали!

И вот она — презентация команды участниц, которая проходила в фитнес-клубе «Зимняя вишня».

Готовила девушек к презентации партнёр-визажист проекта Кристина Сиворонова. Конкурсантки в этот день участвовали уже в очередной для них фотосессии, и портрет каждой уже есть на сайте ледиспорт.рф. Также на сайте уже можно участвовать в народном голосовании за участниц, вы можете выбрать свою «Леди Спорт Кузбасс»!

Девушки наконец стали полноправными участницами проекта «Леди Спорт Кузбасс» и о каждой теперь будут знать все. Следите за новостями проекта, дальше только интересней! Конкурс «Леди Спорт Кузбасс» позиционирует здоровый образ жизни, успех, красоту женщины!