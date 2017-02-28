Московский арбитражный суд прекратил производство по иску «Тинькофф банка» к кемеровским блогерам канала Nemagia о защите деловой репутации.

С авторов скандального ролика требовали полмиллиона рублей компенсации. Дело закрыли по заявлению истца, пишет РАПСИ.

В начале октября по той же причине производство по делу прекратил кемеровский суд. В августе суд поручил Роскомнадзору запретить доступ к видео.

Ранее ВашГород.ру писал, что президент России Владимир Путин заинтересовался сложившейся ситуацией и пообещал разобраться в конфликте.