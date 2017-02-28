Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Московский суд закрыл дело по иску «Тинькофф банка» к Nemagia

Сегодня 11:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bst.bratsk.ru

Московский арбитражный суд прекратил производство по иску «Тинькофф банка» к кемеровским блогерам канала Nemagia о защите деловой репутации.

С авторов скандального ролика требовали полмиллиона рублей компенсации. Дело закрыли по заявлению истца, пишет РАПСИ.

В начале октября по той же причине производство по делу прекратил кемеровский суд. В августе суд поручил Роскомнадзору запретить доступ к видео.

Ранее ВашГород.ру писал, что президент России Владимир Путин заинтересовался сложившейся ситуацией и пообещал разобраться в конфликте.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ