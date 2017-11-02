Ребёнок просидел с заклеенным ртом около получаса.

Педагог начальных классов наказала второклассника, заклеив ему рот скотчем.

Поводом стал разговор ребёнка с соседом по парте. ЧП произошло на уроке в школе № 33. Мальчик просидел с заклеенным ртом около получаса, сообщает «Российская газета» с ссылкой на местные СМИ.

В администрации Смоленска этот факт подтвердили. СУ СК по Смоленской области проводит доследственную проверку.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об инциденте, произошедшем в одной из школ Санкт-Петербурга. Там учительница написала на лбу второклассника слово «дурак».