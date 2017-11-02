Ребёнок просидел с заклеенным ртом около получаса.
Педагог начальных классов наказала второклассника, заклеив ему рот скотчем.
Поводом стал разговор ребёнка с соседом по парте. ЧП произошло на уроке в школе № 33. Мальчик просидел с заклеенным ртом около получаса, сообщает «Российская газета» с ссылкой на местные СМИ.
В администрации Смоленска этот факт подтвердили. СУ СК по Смоленской области проводит доследственную проверку.
Ранее ВашГород.ру рассказывал об инциденте, произошедшем в одной из школ Санкт-Петербурга. Там учительница написала на лбу второклассника слово «дурак».
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Вот что хотите говорите, но не дано ей быть Учителем, если взрослая тетка не может добиться уважения у 8-летнего ребенка
А, потом что???... понятно, сейчас начнут писать, что «дети не дети, а монстры», но тогда кто ОНИ?- те кто учит... и ЧЕМУ они учат???
А, потом что???... понятно, сейчас начнут писать, что «дети не дети, а монстры», но тогда кто ОНИ?- те кто учит... и ЧЕМУ они учат???
Сейчас "оказывают образовательные услуги".
Что вы хотите от,по сути своей,ларечников,продающих знания мелкой розницей?
Вот что хотите говорите, но не дано ей быть Учителем, если взрослая тетка не может добиться уважения у 8-летнего ребенка
Насмотрелись бандитских сериалов эпохи 90-ых, понеслось....рот скотчем
Насмотрелись бандитских сериалов эпохи 90-ых, понеслось....рот скотчем