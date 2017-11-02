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Учительница заклеила скотчем рот ученику

Сегодня 11:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
susanin.news

Ребёнок просидел с заклеенным ртом около получаса.

Педагог начальных классов наказала второклассника, заклеив ему рот скотчем.

Поводом стал разговор ребёнка с соседом по парте. ЧП произошло на уроке в школе № 33. Мальчик просидел с заклеенным ртом около получаса, сообщает «Российская газета» с ссылкой на местные СМИ.

В администрации Смоленска этот факт подтвердили. СУ СК по Смоленской области проводит доследственную проверку.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об инциденте, произошедшем в одной из школ Санкт-Петербурга. Там учительница написала на лбу второклассника слово «дурак».

Комментарии 10
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Читатель
13 10
"Педагог", "Учитель" - ошибка, вам не кажется? Сотрудник с ярко выраженной профнепригодностью.
Вот что хотите говорите, но не дано ей быть Учителем, если взрослая тетка не может добиться уважения у 8-летнего ребенка
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10 7
Многие, защищали ТУ учительницу, которая слово-дурак написала на лбу! Теперь, рот заклеивают!
А, потом что???... понятно, сейчас начнут писать, что «дети не дети, а монстры», но тогда кто ОНИ?- те кто учит... и ЧЕМУ они учат???
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Седой 14535
10 6
Многие, защищали ТУ учительницу, которая слово-дурак написала на лбу! Теперь, рот заклеивают!
А, потом что???... понятно, сейчас начнут писать, что «дети не дети, а монстры», но тогда кто ОНИ?- те кто учит... и ЧЕМУ они учат???
Сейчас никто ничему не учит.
Сейчас "оказывают образовательные услуги".
Что вы хотите от,по сути своей,ларечников,продающих знания мелкой розницей?
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Доцент
9 2
Система образования построена так, чтобы издеваться над преподавателем. А он уж издевается над учениками. (В армии это называется "дедовщина")
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Bаня
6 4
Ну если у нас вертикаль влаcти, то нормально. Учитль действует в духе.
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Горожанин
10 1
"Педагог", "Учитель" - ошибка, вам не кажется? Сотрудник с ярко выраженной профнепригодностью.
Вот что хотите говорите, но не дано ей быть Учителем, если взрослая тетка не может добиться уважения у 8-летнего ребенка
Сейчас в пед.идут,те кто не смог поступить в нормальные институты. Знали бы вы ,какой сброд там учится ! Не по призванию идут туда,а лишь бы хоть какое-то высшее образование было,а у парней ещё и отсрочка от армии. Одна надежда,что многие из них не попали в школы.
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Имя есть
21 4
Печально, что данный педагог не смогла справиться с маленькими детьми иными способами. Да пресловутое - рассадить по разным партам. Кстати, в наше школьное детство это применялось сплошь и рядом. На крайний случай, выставить нарушителя из кабинета.
Насмотрелись бандитских сериалов эпохи 90-ых, понеслось....рот скотчем
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*
5 3
Печально, что данный педагог не смогла справиться с маленькими детьми иными способами. Да пресловутое - рассадить по разным партам. Кстати, в наше школьное детство это применялось сплошь и рядом. На крайний случай, выставить нарушителя из кабинета.
Насмотрелись бандитских сериалов эпохи 90-ых, понеслось....рот скотчем
По-моему сейчас нельзя выгонять из класса, типа ребенок остается без присмотра... Но могу ошибаться.
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###
3 0
Обнаглели уже в край!!! Конечно можно маленькому рот заклеить и вообще сделать ,что захочешь - ведь он ребенок! А что взрослому слабо !Увольнять по статье таких садистов и заводить уголовное дело ,что бы другим не повадно было!А то иш взялись нал 8 летками измываться!
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Горожанин
0 0
Обнаглели уже в край!!! Конечно можно маленькому рот заклеить и вообще сделать ,что захочешь - ведь он ребенок! А что взрослому слабо !Увольнять по статье таких садистов и заводить уголовное дело ,что бы другим не повадно было!А то иш взялись нал 8 летками измываться!
Не только увольнять,а привлекать к уголовной ответственности за причинение физического и морального вреда. Моральная травма ребёнку на всю жизнь.
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