Воспитанник новокузнецкой школы сейчас играет за ЦСКА.

Футболист Александр Головин родом из Калтана. Является воспитанником новокузнецкого футбольного клуба. Однако сейчас играет за ЦСКА. Но, как оказалась, карьера полузащитника только набирает обороты.

Кузбасским спортсменом заинтересовались всемирно известные футбольные клубы.

Директор «Барселоны», посмотрев одну из игр ЦСКА в «Лиге чемпионов», проявил интерес к Александру Головину. Футбольный агент Шандора Варга пояснил, что кузбасский футболист имеет большой потенциал и добьётся немалых вершин в спортивной карьере.

Также агент отметил, что заинтересованность в футболисте высказал и другой футбольный клуб — «Арсенал». По мнению эксперта, интерес клубов с громким именем вполне обоснована.

«Я вижу в нем большой потенциал. Этим летом я много наблюдал за Александром. Раз такие крупные клубы ведут игрока, значит, все не случайно. Их скаутские службы просто так не станут просматривать футболиста», — рассказал «Спорт-Экспресс» Шандора Варга.

ВашГород.ру рассказывал, что Александр Головин снялся в рекламе «Аэрофлота». А также футболиста в 2016 году признали лучшим молодым футболистом России.