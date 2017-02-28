По прогнозам синоптиков, в выходные ожидается ухудшение погодных условий.

Температура понизится, ночью столбик термометра опустится ниже нуля градусов, сообщили в Кемеровской ГАИ. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможен гололёд, по утрам — туман. В ночь с 3 на 4 ноября и в первой половине дня 4 ноября ветер усилится до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 22−27 метров в секунду.

В связи с этим водителей и пешеходов просят быть более внимательными. Автомобилистам рекомендуют отказаться от междугородних поездок, а во время движения следить за скоростью и дистанцией. Кроме того, необходимо проверять исправность световых приборов и дворников, перед пешеходными переходами нужно сбавлять скорость.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в обозначенных для этого местах.

Смотрите также фотографии первого снега в Кемерове.