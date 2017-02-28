Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Кузбассовцев предупреждают об ухудшении погоды

Сегодня 11:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rosphoto.com

По прогнозам синоптиков, в выходные ожидается ухудшение погодных условий.

Температура понизится, ночью столбик термометра опустится ниже нуля градусов, сообщили в Кемеровской ГАИ. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможен гололёд, по утрам — туман. В ночь с 3 на 4 ноября и в первой половине дня 4 ноября ветер усилится до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 22−27 метров в секунду.

В связи с этим водителей и пешеходов просят быть более внимательными. Автомобилистам рекомендуют отказаться от междугородних поездок, а во время движения следить за скоростью и дистанцией. Кроме того, необходимо проверять исправность световых приборов и дворников, перед пешеходными переходами нужно сбавлять скорость.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в обозначенных для этого местах.

Смотрите также фотографии первого снега в Кемерове.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ